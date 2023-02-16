На Алтае районные власти просят исключить местный полигон из госреестра

С чего все началось
Полигону в Романово «светит» ввоз отходов, собранных на территории Алейской зоны — восьми районов и самого Алейска. Этого сейчас добиваются в судах два госоргана: краевой минстрой и прокуратура.
Минстрой требует в арбитраже от компании «Экостар» вывезти 6,4 тыс. тонн отходов, ближайшее заседание — 9 марта.
А Алейский межрайонный прокурор судится с компанией «Спецобслуживание-Центральное» в Бийском горсуде. Его требование — вывезти туда же, в Романово, 8,4 тыс. кубов мусора. Заседание ожидается 2 марта.
Обе компании так «успешно» поработали регоператорами Алейской зоны, что заставлять их убрать за собой приходится в судебном порядке. Но жителям Романово идея чиновников переместить к ним «чужие» тонны и кубометры мусора не нравится.
О чем пишут власти
Вообще, полигон в Романово власти выбрали, потому что он включен в госреестр, и потому, что он ближе всех к алейским залежам, пояснял altapress.ru источник, знакомый с ситуацией.
Между тем, сами власти признают: если сюда будут везти мусор от соседей, полигон быстро заполнится — об этом, по сообщению одной из политических партий, говорил глава района Андрей Науменко на встрече депутата Госдумы с местными жителями.
Когда история с судами выплыла на поверхность, жители Романово попросили местные власти дать пояснения, что их ждет. И вот на днях они получили ответы от Науменко и председателя совета депутатов Валерия Сергеева (письма опубликованы в общем чате активистов).
Андрей Науменко объяснил, что подал заявление об исключения их полигона из госреестра в Южно-Сибирское управление Росприроднадзора. Заявление перенаправлено в центральный аппарат ведомства, ответ на него еще не поступил.
Подробностей заявления глава не сообщает. Возможно, аргументом в пользу исключения станут многочисленные нарушения, выявленные в обустройстве полигона и зафиксированные в судебном решении от марта 2022 года.
Что еще делают власти
Глава района также сказал, что представители администрации района (включая главу) будут участвовать в заседаниях в Бийском горсуде и также направили ходатайство в арбитражный суд о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц.
Идентичный ответ прислал активистам и Валерий Сергеев. Оба руководителя рассказали, что на приведение полигона в соответствие нормам и правилам нужно 48 млн рублей — по предварительным оценкам.
«В связи с недостаточностью денежных средств в районном бюджете ходатайство об оказании финансовой помощи направлено в минприроды Алтайского края», — сказал Андрей Науменко.
Где еще протестуют против чужого мусора в Алтайском крае
Еще одна территория, где жители протестуют против чужого мусора — Смоленский район. Сюда мусор везут не только «свой», смоленский, — еще и из Белокурихи и, вероятно, из части Бийска — города, в которой есть свой полигон.
Но здесь люди идут другим путем: активисты создали инициативную группу и хотят провести референдум о запрете ввоза.
Новости из Смоленского такие: местный избирком, куда активисты представили документы, с третьего захода счел их соответствующими законам. И теперь дело за районными депутатами, куда передали ходатайство о референдуме, рассказал юрист Олег Попов, консультирующий инициативную группу.
Сессия районного собрания депутатов состоится 17 февраля. «Будем надеяться, что депутаты поддержат население Смоленского о запрете ввоза мусора их других районов и Белокурихи», — сказал юрист.
К слову, ранее активисты собрали около 2 тыс. подписей под обращением президенту РФ о запрете на ввоз отходов из других территорий.
Чей полигон
Полигон принадлежит муниципалитету. Арендатор — компания «Мега-рециклинг», зарегистрированная в Кулунде.
Договор аренды с ней заключен 15 декабря 2021 года по результатам открытых торгов.
Однако ранее в ОНФ сообщали, что в Росприроднадзоре затягивают согласование смены арендатора, что не позволяет полноценно использовать полигон.