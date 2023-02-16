На Алтае районные власти просят исключить местный полигон из госреестра

Администрация Романовского района, жители которого протестуют против чужого мусора, подала заявление в Росприроднадзор об исключении местного полигона из госреестра. Вероятно, это позволит не допускать ввоз отходов из других территорий. Тем временем в другом районе Алтайского края — в Смоленском — ждут решения депутатов о проведении референдума о запрете «иногородних» отходов.

С чего все началось

Полигону в Романово «светит» ввоз отходов, собранных на территории Алейской зоны — восьми районов и самого Алейска. Этого сейчас добиваются в судах два госоргана: краевой минстрой и прокуратура.

Минстрой требует в арбитраже от компании «Экостар» вывезти 6,4 тыс. тонн отходов, ближайшее заседание — 9 марта.

А Алейский межрайонный прокурор судится с компанией «Спецобслуживание-Центральное» в Бийском горсуде. Его требование — вывезти туда же, в Романово, 8,4 тыс. кубов мусора. Заседание ожидается 2 марта.

Обе компании так «успешно» поработали регоператорами Алейской зоны, что заставлять их убрать за собой приходится в судебном порядке. Но жителям Романово идея чиновников переместить к ним «чужие» тонны и кубометры мусора не нравится.

Контейнер для ТКО в Барнауле. Altapress.ru

О чем пишут власти

Вообще, полигон в Романово власти выбрали, потому что он включен в госреестр, и потому, что он ближе всех к алейским залежам, пояснял altapress.ru источник, знакомый с ситуацией.

Между тем, сами власти признают: если сюда будут везти мусор от соседей, полигон быстро заполнится — об этом, по сообщению одной из политических партий, говорил глава района Андрей Науменко на встрече депутата Госдумы с местными жителями.

Когда история с судами выплыла на поверхность, жители Романово попросили местные власти дать пояснения, что их ждет. И вот на днях они получили ответы от Науменко и председателя совета депутатов Валерия Сергеева (письма опубликованы в общем чате активистов).

Полигон в Романово Алтайского края. И. Анатольевич , Романово.

Андрей Науменко объяснил, что подал заявление об исключения их полигона из госреестра в Южно-Сибирское управление Росприроднадзора. Заявление перенаправлено в центральный аппарат ведомства, ответ на него еще не поступил.

Подробностей заявления глава не сообщает. Возможно, аргументом в пользу исключения станут многочисленные нарушения, выявленные в обустройстве полигона и зафиксированные в судебном решении от марта 2022 года.

Что еще делают власти

Глава района также сказал, что представители администрации района (включая главу) будут участвовать в заседаниях в Бийском горсуде и также направили ходатайство в арбитражный суд о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц.

ТКО. Altapress.ru

Идентичный ответ прислал активистам и Валерий Сергеев. Оба руководителя рассказали, что на приведение полигона в соответствие нормам и правилам нужно 48 млн рублей — по предварительным оценкам.

«В связи с недостаточностью денежных средств в районном бюджете ходатайство об оказании финансовой помощи направлено в минприроды Алтайского края», — сказал Андрей Науменко.

Свалка в Смоленском. Скан сюжета «Вести-Алтай».

Где еще протестуют против чужого мусора в Алтайском крае

Еще одна территория, где жители протестуют против чужого мусора — Смоленский район. Сюда мусор везут не только «свой», смоленский, — еще и из Белокурихи и, вероятно, из части Бийска — города, в которой есть свой полигон.

Но здесь люди идут другим путем: активисты создали инициативную группу и хотят провести референдум о запрете ввоза.

Новости из Смоленского такие: местный избирком, куда активисты представили документы, с третьего захода счел их соответствующими законам. И теперь дело за районными депутатами, куда передали ходатайство о референдуме, рассказал юрист Олег Попов, консультирующий инициативную группу.

Сторож у мусора. Aktapress. r

Сессия районного собрания депутатов состоится 17 февраля. «Будем надеяться, что депутаты поддержат население Смоленского о запрете ввоза мусора их других районов и Белокурихи», — сказал юрист.

К слову, ранее активисты собрали около 2 тыс. подписей под обращением президенту РФ о запрете на ввоз отходов из других территорий.