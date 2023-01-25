Референдум против чужого мусора в алтайском селе напоролся на бюрократические придирки

Избирательная комиссия Смоленского района отказалась регистрировать группу по проведению референдума против ввоза чужого мусора, придравшись к оформлению бумаг. Но активисты из райцентра не намерены отказываться от голосования. Между тем завозом мусора с других территорий обеспокоились и жители Романово: в WhatsApp-группе тему обсуждают более 330 человек. Протестная акция против чужих отходов в прошлом году прошла и в Михайловском районе — на днях стал известен ее финал.

Если бы не пожар на полигоне

Ходатайство в избирком о регистрации инициативной группы по проведению референдума жители Смоленского подали еще в конце декабря. Не вынесли вони из-за тлеющего мусора на полигоне.

Погасить возгорание не удавалось долго — и активисты решили: пока в Смоленское будут возить мусор из Белокурихи и части Бийска, опасность повторения дурно пахнущей истории сохранится.

И, значит, надо попытаться на местном референдуме запретить ввозить сюда отходы с других территорий.

Ходатайство с приложениями (включая протокол собрания группы на шести листах) группа подала еще в конце 2022 года. За прошедший месяц районный избирком успел дважды отказать в ее регистрации. Об этом altapress.ru рассказал Олег Попов, юрист, консультирующий активистов.

Свалка в Смоленском. Скан сюжета «Вести-Алтай».

Если бы не придирки избиркома

В первый раз активистам сказали: в поданном ходатайстве указаны не все сведения о паспортах каждого из 10 участников группы. На сей раз (24 января) в избиркоме усмотрели нарушения в протоколе (ответ комиссии есть в редакции).

«Теперь в качестве повода для возврата сказано, что в протоколе якобы должен быть изложен отдельно вопрос об утверждении состава инициативной группы по проведению референдума (хотя в законодательстве прямого требования именно такого оформления протокола нет). А ведь ничто не мешало указать на такие недостатки и при первом отказе», — объяснил Олег Попов.

Юрист предложил активистам оформить новый комплект документов — протокол и ходатайство. И снова подать их в избирком. Вероятно, это и будет сделано.

Село Смоленское. belokurikha.info

Добавим, что после подачи ходатайства жители Смоленского собрали почти 2 тыс. подписей под письмом президенту России. В нем они призывали к тому же — запретить ввозить в село отходы из других территорий.

Письмо, похоже, подействовало: в первые январские рабочие дни полигон в Смоленском посетили чиновники минприроды. Как утверждал «Банкфакс», они провели в райцентре совещание и решили поискать альтернативные площадки для размещения отходов из Белокурихи. Впрочем, это пока только слова.

Если бы не внесли в госреестр

Тем временем жители Романово тоже с тревогой обсуждают в WhatsApp-группе тему ввоза на местный полигон отходов из других районов. Возникла тревога отнюдь не на пустом месте.

Полигон в Романово Алтайского края. И. Анатольевич , Романово.

В декабре краевой минстрой потребовал в арбитражном суде от фирмы «Экостар» (бывшего регоператора Алейской мусорной зоны) вывезти на два ближайших и легальных полигона все, что тот накопил на временных площадках в семи районах: Мамонтовском, Топчихинском, Алейском и других. Убрать за собой надо 6,4 тыс. тонн отходов.

В иске ведомство указало адреса для перемещения накоплений: полигоны в Усть-Калманке и в Романово — оба они включены в территориальную схему размещения отходов в Алтайском крае.

При этом оператор усть-калманского подал заявление в минприроды края об исключении его из краевой схемы. Но вопрос еще не решен. Если же его перестанут эксплуатировать, очевидно, все повезут в Романово.

Контейнер для ТКО в Барнауле. Altapress.ru

Первое заседание по судебному делу назначено на 26 января — правда, «Экостар» по каким-то причинам требует его приостановить.

Один из местных активистов объяснил altapress.ru: от Романово до местного полигона — примерно километр. Летом все окрестные поля усеяны желтыми пакетами «Марии-Ра». А все почему?

Он вообще не огорожен. Более того, у него нет ни защитного вала, ни траншей, ни дренажных труб. Технологии захоронения не соблюдаются — мусор не пересыпают грунтом, как положено. Обо всем этом указано в решении районного суда по иску прокурора. В общем, это не полигон, а свалка, хотя ее и внесли в госреестр и она считается легальной.

Полигон в Романово Алтайского края. И. Анатольевич , Романово. Полигон в Романово Алтайского края. И. Анатольевич , Романово. Полигон в Романово Алтайского края. И. Анатольевич , Романово.

Все нарушения должна была устранить к середине марта нынешнего года администрация района. Судя по последним фото со свалки, решение не исполнено. Понятно, что при таком состоянии «полигона» опасность экологического загрязнения тем выше, чем больше сюда привезут отходов.

Если бы регоператор хорошо работал

Между тем, минстрой требует в суде убрать за собой и от другого бывшего регоператора, работавшего уже в Рубцовской мусорной зоне: фирмы «ВторГеоресурс». Эта фирма накопила в девяти районах 13,8 тыс. тонн (Краснощековском, Курьинском, Михайловском, Новичихинском, Третьяковском и др.). И их тоже надо вывезти на легальные полигоны, включенные в схемы размещения отходов.

Ведомство предлагает три адрес: в 2,5 километрах от поселка Мичуринский в Рубцовском районе, в Волчихе, и в поселке Малиновое озеро. Последний из перечисленных — это полигон «Михайловского завода реактивов».

Против использования его для захоронения чужих, не заводских отходов, жители поселка протестовали 15 ноября 2022 года.

Уборка мусора. Altapress.ru

«Мы против свалки! Мы против ввоза мусора из других сел и районов!» — такие плакаты тогда выставили участники митинга, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Однако после митинга прокуратура и полиция начали искать зачинщиков, рассказывала в своем телеграм-канале журналист телеканала «Вести-Алтай» Татьяна Долгова. Судя по сообщению пресс-службы судов, зачинщик найден.

В декабре 2022 года за нарушения порядка проведения митинга оштрафовали директора михайловского филиала завода химреактивов Николая Тяпшева. Он, по мнению судьи, не подал в установленном порядке уведомление о проведении митинга и тем нарушил статью 20.2, часть 2 КоАП. Решение о штрафе его как должностного лица вступило в силу — такой вот финал истории о протесте.

Похоже, в ближайшее время мы услышим и другие новости о мусорной реформе, но уже в Первомайском районе.