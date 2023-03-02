Власти определились с мусорозаводом в пригороде Барнаула. Что с другими «горячими точками»?

Власти Алтайского края пытаются погасить внезапную протестную активность, возникшую в конце 2022 года связи с продвижением мусорной реформы. Так, глава минприроды региона Андрей Стрелковский в середине февраля еще раз твердо заявил: компания «Терминал» не будет строить мусорперерабатывающий комплекс в Первомайском районе. Правда, с другими территориями, протестующими против ввоза чужого мусора (райцентрами Романово и Смоленское), сохраняется неясность. Людям пообещали, что пойдут навстречу их пожеланиям. Но пока только на словах.

Первомайский район

О планах барнаульской компании «Терминал» построить в Санниковском сельсовете мусороперерабатывающий комплекс за 2,5 млрд рублей стало известно в конце 2022 года.

Между тем, как рассказал Андрей Стрелковский в стриме «Центра управления регионом», в минприроды поступает масса обращений по поводу строительства объекта.

«Мы вынуждены давать один и тот же ответ: ООО „Терминал“ не будет строить мусороперерабатывающий комплекс на территории Первомайского района», — объяснил министр.

Андрей Стрелковский. Altapress.ru

По его словам, от компании дважды поступило предложение о заключении концессионного соглашения в правительство края — в ноябре и декабре. Но оба раза его не приняла комиссия, состоящая из членов правительства края и представителей администрации Первомайского района.

Последнее заседание рабочей группы состоялось 25 января. И там вновь прозвучало, что «данному объекту на территории Первомайского района не быть». При этом министр недоумевал, что власти района, присутствовавшие на всех обсуждениях, не довели эту информацию до жителей.

Романовский район

А вот с Романовским районом, жители которого протестуют против ввоза «иногороднего» мусора на полигон, все не очень ясно. 28 февраля в Романово прибыла «группа товарищей, включая Андрея Стрелковского, его зама Александра Лукьянова и представителя минстроя Александра Козлова.

Полигон в Романово Алтайского края. И. Анатольевич , Романово.

Чиновники встретились с активистами. И Стрелковский заверил: мусор в Романово не повезут, рассказала altapress.ru Анастасия, член инициативной группы. Однако на вопрос, что произойдет, если суд все же примет решение везти ТКО в Романово, министр ничего конкретного не ответил.

Напомним, краевой минстрой требует в арбитражном суде от компании «Экостар» (бывшего регоператора Алейской мусорной зоны) вывезти на полигоны в Романово и Усть-Калманку накопившиеся в Алейске 6,4 тыс. тонн отходов. Решение по иску еще не вынесено.

Кстати, на встрече выяснилось, что смена оператора романовского полигона так и не согласована. Ранее в алтайском реготделение «Общероссийского народного фронта» altapress.ru объяснили, что решение по каким-то причинам затягивает Росприроднадзор.

В итоге арендатор полигона фирма «Мега-Рециклинг» не может приступить к работе и начать приводить его в порядок. По словам Анастасии, ему даже не утвержден тариф на захоронение отходов.

Село Смоленское. belokurikha.info

Смоленский район

Перспективы запрета на ввоз мусор в Смоленском районе пока тоже туманные. В январе чиновники минприроды края побывали и здесь — как никак местные жители собрали больше 2 тыс. подписей под письмом президенту.

Инициативной группе пообещали найти альтернативный вариант движения мусорных потоков, чтобы не ввозить в Смоленское ТКО из других территорий.

И вот на сессии райсобрания в середине февраля глава района Людмила Моисеева сообщила: к июню в Бийске заработает первый этап мусорного завода. К этому времени внесут изменения в терсхему размещения ТКО, и мусор из Белокурихи и Алтайского района пойдет не в Смоленский район, а на Бийский полигон. Регоператор в этом, как полагает глава, заинтересован.

ТКО. Altapress.ru

Добавим, что на той же сессии депутаты райсобрания отказали инициативной группе в проведении референдума против ввоза «иногороднего» мусора.

«На референдуме могут рассматриваться только вопросы местного значения», — объяснили они. А порядок эксплуатации полигонов, изменение терсхемы обращения с отходами, утвержденные органами власти края, не относятся к компетенции местного самоуправления (ответ депутатов приводит сайт «Предгорие»).

Перспективы

В общем, мусорная реформа продвигается. Но не спеша. В правительстве региона заявили, что до 2029 года в Алтайском крае введут пять современных комплексов по переработке отходов: «Алейский», «Бийский», «Заринский», «Павловский», «Славгородский».

Общая их мощность составит 550 тысяч тонн в год. Предполагается, что после сортировки и переработки в землю будут закапывать будет не более 10% ТКО. Но не совсем понятно, как воспримут новые объекты жители.

Станция сортировки мусора. ural-sot.narod.ru

Как правило, протестов не вызывают проекты на действующих полигонах и свалках. Так, будущее строительство станции сортировки отходов на месте полигона в районе села Зудилово было воспринято в целом спокойно. Тем более, что полигон предполагается, так сказать, осовременить.

Как уже писал altapress.ru, инвестпрограмма реконструкции зудиловского полигона и строительства станции утверждена.

В тарифе на вывоз ТКО (74 рубля с человека) плата за реконструкцию полигона и станцию сортировки составляет 8,47 рублей, следует из информации Алексея Кулагина, директора регоператора Барнаульской зоны «Экосоюз», направленной главам поселковых администраций.