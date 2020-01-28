На Алтае хозяин ТЭЦ заявил, что тариф на горячую воду повысили незаконно и вопреки его планам

Теплоноситель в 4,7 раз, вода на 33%
Тариф на теплоноситель для единой теплоснабжающей организации Ярового с 1 июля увеличится с 11,64 до 54,60 рублей за кубометр с учетом НДС, следует из решения управления по тарифам за № 501 (от 2019 года).
Иначе говоря, вода для горячего водоснабжения подорожает в 4,7 раз. От ее цены напрямую зависит и конечная стоимость горячей воды.
В муниципальной газете «Яровские вести» опубликовали расчет, насколько она подорожает с 1 июля: с 130,55 до 173,31 рублей за куб, или на 32,8%.
Почему подорожала вода
За теплоснабжение города отвечает МУП «ЯТЭК» — именно этому предприятию установили такой тариф.
Подорожание в управлении по тарифам объяснили так. В прошлом году предприятие расторгло договор на поставку воды с прежним ее поставщиком — заводом «Алтайский Химпром».
Теперь «ЯТЭК» добывает воду самостоятельно. Расходы на добычу существенно возросли — и их учли в тарифе на теплоноситель на второе полугодие 2020 года. Причины отказа от более дешевой воды пока не комментируют.
Платеж возрастет умеренно
Однако в управлении по тарифам напоминают: уже с 1 января в Яровом снизился тариф на отопление — почти на 90 рублей за гигакалорию.
Разница между старым и новым тарифом на горячую воду, по расчетам, опубликованным в муниципальной газете, — около 42 рублей. Между ценой гигакалории до 1 января и после — около 90 рублей.
«Отопление подешевело на 90 рублей, горячая вода подорожала на 42 рубля — не вижу в этом ничего криминального», — прокомментировала altapress.ru жительница Ярового Марина Пахолкова.
Начальник управления по госрегулированию цен и тарифов Александр Катнов, объясняя ситуацию «Толку», сказал: в целом сумма в квитанции увеличится не более чем на 6−6,2%.
Повышать тариф не планировали
Между тем, руководитель компании-собственника ТЭЦ Константин Вальтер заявил altapress.ru, что управление по тарифам не имело права утверждать тариф для МУПа.
Как уже не раз рассказывал altapress.ru, ТЭЦ Ярового принадлежит компании «ТПК Ресурс» с 2016 года. Ее «дочка» (ООО «ЯТЭК») управляла станцией около полутора месяцев: с 1 октября по 21 ноября 2019 года.
До и после этого — МУП «ЯТЭК». Первые девять месяцев года МУП был оператором ТЭЦ по договору аренды с собственником. А с 21 ноября ему передали актив уже по решению краевой комиссии по ЧС.
И вот из комментариев Вальтера следует, что МУП не является ни собственником, ни арендатором ТЭЦ: у него «отсутствует оборудование, необходимое для производства тепловой и электрической энергии», — заявил он в пресс-релизе, разосланном в СМИ.
«Собственники станции увеличение тарифов не планировали. Администрация Яровое пошла по наиболее удобному для нее пути — возложить расходы МУПа на плечи жителей города», — приводит точку зрения собственника пресс-релиз.
В краевом управлении по тарифам воздержались от комментариев по этому вопросу.
Дали 100 млн из бюджета
Станцию, напомним, изъяли из управления у «дочки» собственника по решению краевой комиссии по ЧС, так как в домах горожан было очень холодно.
Ее вернули МУПу, который и готовил ее к зиме и, как считали власти, соответствует всем требованиям. После передачи власти города оперативно внесли изменения в схему теплоснабжения, согласно которым единой теплоснабжающей организацией города является МУП «ЯТЭК».
Однако ТЭЦ как была, так и осталась в собственности частной компании.
Решение комиссии изъять имущество из ее оперативного управления власти объясняли необходимостью восстановить нормальное жизнеобеспечение горожан. На то, чтобы согреть Яровое и наладить работу ТЭЦ, из краевого бюджета выделили сначала 40 млн рублей, а потом еще 60 млн.
Сбои продолжаются
А 23 января в краевом правительстве заявили, что режим ЧС в городе продлен, так как напряженная ситуация на станции сохраняется. В Ростехнадзоре сообщили, что выявленные на ТЭЦ 42 нарушения не устраняются, сообщают «Вести Алтай», ремонт, запланированный еще на 2019 год, не выполнен.
В администрации же Ярового успокаивают: главное, что в город завезен уголь. Мэр Ярового Виталий Самобочий заявил на совещании в правительстве, что топлива хватит до 22 февраля.
Между тем жители города отмечают сбои в теплоснабжении. В частности, Марина Пахолкова говорит, что 26 января температура теплоносителя на входе в дом резко снизилась до 40 градусов, но к понедельнику она поднялась. Другой житель Ярового сказал altapress.ru, что и в понедельник в доме были прохладные батареи.
«Жителям, которые обращались в диспетчерскую службу, объясняли, что завезли некачественный уголь», — сказала Пахолкова.
Собственник ТЭЦ о своих планах по отношению к изъятой из его управления ТЭЦ пока не оглашает. Он лишь сделал заявление, что «законным владельцам не дают работать».