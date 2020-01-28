На Алтае хозяин ТЭЦ заявил, что тариф на горячую воду повысили незаконно и вопреки его планам

Как стало известно altapress.ru, горячая вода в одном их самых проблемных городов края Яровом с 1 июля существенно подорожает. В управлении по тарифам объясняют это отказом оператора местной ТЭЦ от более дешевой воды, поставлявшийся «Алтайским химпромом», и переходом на свою, более дорогую ее добычу. В то же время собственник ТЭЦ заявил: сам он не планировал увеличивать цену на горячую воду и тариф, вообще, установлен незаконно.

Теплоноситель в 4,7 раз , вода на 33%

Тариф на теплоноситель для единой теплоснабжающей организации Ярового с 1 июля увеличится с 11,64 до 54,60 рублей за кубометр с учетом НДС, следует из решения управления по тарифам за № 501 (от 2019 года).

Иначе говоря, вода для горячего водоснабжения подорожает в 4,7 раз. От ее цены напрямую зависит и конечная стоимость горячей воды.

В муниципальной газете «Яровские вести» опубликовали расчет, насколько она подорожает с 1 июля: с 130,55 до 173,31 рублей за куб, или на 32,8%.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Почему подорожала вода

За теплоснабжение города отвечает МУП «ЯТЭК» — именно этому предприятию установили такой тариф.

Подорожание в управлении по тарифам объяснили так. В прошлом году предприятие расторгло договор на поставку воды с прежним ее поставщиком — заводом «Алтайский Химпром».

Теперь «ЯТЭК» добывает воду самостоятельно. Расходы на добычу существенно возросли — и их учли в тарифе на теплоноситель на второе полугодие 2020 года. Причины отказа от более дешевой воды пока не комментируют.

Платеж возрастет умеренно

Однако в управлении по тарифам напоминают: уже с 1 января в Яровом снизился тариф на отопление — почти на 90 рублей за гигакалорию.

Разница между старым и новым тарифом на горячую воду, по расчетам, опубликованным в муниципальной газете, — около 42 рублей. Между ценой гигакалории до 1 января и после — около 90 рублей.

«Отопление подешевело на 90 рублей, горячая вода подорожала на 42 рубля — не вижу в этом ничего криминального», — прокомментировала altapress.ru жительница Ярового Марина Пахолкова.

Начальник управления по госрегулированию цен и тарифов Александр Катнов, объясняя ситуацию «Толку», сказал: в целом сумма в квитанции увеличится не более чем на 6−6,2%.

На ТЭЦ Ярового. Скиншот видео youtube.com / Информационный центр Яровое

Повышать тариф не планировали

Между тем, руководитель компании-собственника ТЭЦ Константин Вальтер заявил altapress.ru, что управление по тарифам не имело права утверждать тариф для МУПа.

Как уже не раз рассказывал altapress.ru, ТЭЦ Ярового принадлежит компании «ТПК Ресурс» с 2016 года. Ее «дочка» (ООО «ЯТЭК») управляла станцией около полутора месяцев: с 1 октября по 21 ноября 2019 года.

До и после этого — МУП «ЯТЭК». Первые девять месяцев года МУП был оператором ТЭЦ по договору аренды с собственником. А с 21 ноября ему передали актив уже по решению краевой комиссии по ЧС.

И вот из комментариев Вальтера следует, что МУП не является ни собственником, ни арендатором ТЭЦ: у него «отсутствует оборудование, необходимое для производства тепловой и электрической энергии», — заявил он в пресс-релизе, разосланном в СМИ.

«Собственники станции увеличение тарифов не планировали. Администрация Яровое пошла по наиболее удобному для нее пути — возложить расходы МУПа на плечи жителей города», — приводит точку зрения собственника пресс-релиз.

В краевом управлении по тарифам воздержались от комментариев по этому вопросу.

На ТЭЦ Ярового. Instagram altai_government_open

Дали 100 млн из бюджета

Станцию, напомним, изъяли из управления у «дочки» собственника по решению краевой комиссии по ЧС, так как в домах горожан было очень холодно.

Ее вернули МУПу, который и готовил ее к зиме и, как считали власти, соответствует всем требованиям. После передачи власти города оперативно внесли изменения в схему теплоснабжения, согласно которым единой теплоснабжающей организацией города является МУП «ЯТЭК».

Однако ТЭЦ как была, так и осталась в собственности частной компании.

Решение комиссии изъять имущество из ее оперативного управления власти объясняли необходимостью восстановить нормальное жизнеобеспечение горожан. На то, чтобы согреть Яровое и наладить работу ТЭЦ, из краевого бюджета выделили сначала 40 млн рублей, а потом еще 60 млн.

Горячая вода , ванна. СС0

Сбои продолжаются

А 23 января в краевом правительстве заявили, что режим ЧС в городе продлен, так как напряженная ситуация на станции сохраняется. В Ростехнадзоре сообщили, что выявленные на ТЭЦ 42 нарушения не устраняются, сообщают «Вести Алтай», ремонт, запланированный еще на 2019 год, не выполнен.

В администрации же Ярового успокаивают: главное, что в город завезен уголь. Мэр Ярового Виталий Самобочий заявил на совещании в правительстве, что топлива хватит до 22 февраля.

Между тем жители города отмечают сбои в теплоснабжении. В частности, Марина Пахолкова говорит, что 26 января температура теплоносителя на входе в дом резко снизилась до 40 градусов, но к понедельнику она поднялась. Другой житель Ярового сказал altapress.ru, что и в понедельник в доме были прохладные батареи.

«Жителям, которые обращались в диспетчерскую службу, объясняли, что завезли некачественный уголь», — сказала Пахолкова.

Собственник ТЭЦ о своих планах по отношению к изъятой из его управления ТЭЦ пока не оглашает. Он лишь сделал заявление, что «законным владельцам не дают работать».