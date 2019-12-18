Живущему в режиме ЧС Яровому выделено 60 млн рублей на продолжение отопительного сезона

Решение о выделении из краевого бюджета дополнительных средств принято губернатором Виктором Томенко в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Яровом.
Деньги будут направлены на приобретение угля, уточняет региональный Минфин.
Распоряжение правительства Алтайского края подписано 16 декабря 2019 года.
Напомним, режим чрезвычайной ситуации в Яровом ввели 20 ноября из-за проблем с теплоснабжением. Причинами стали постоянные аварии на городской ТЭЦ и практически отсутствие запаса топлива.
За неделю с момента введения режима ЧС за счет краевых средств было приобретено и отгружено на проблемную ТЭЦ 30 вагонов угля.
В конце ноября Томенко распорядился выделить из краевого бюджета 40 млн рублей на топливо для Ярового.