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Экономика

Живущему в режиме ЧС Яровому выделено 60 млн рублей на продолжение отопительного сезона

Яровому выделено 60 миллионов рублей на закупку угля и прохождение отопительного сезона, сообщает официальный сайт Алтайского края.

На ТЭЦ Ярового.
На ТЭЦ Ярового.
Скиншот видео youtube.com / Информационный центр Яровое

Решение о выделении из краевого бюджета дополнительных средств принято губернатором Виктором Томенко в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Яровом.

Деньги будут направлены на приобретение угля, уточняет региональный Минфин.

Распоряжение правительства Алтайского края подписано 16 декабря 2019 года.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в Яровом ввели 20 ноября из-за проблем с теплоснабжением. Причинами стали постоянные аварии на городской ТЭЦ и практически отсутствие запаса топлива.

За неделю с момента введения режима ЧС за счет краевых средств было приобретено и отгружено на проблемную ТЭЦ 30 вагонов угля.

В конце ноября Томенко распорядился выделить из краевого бюджета 40 млн рублей на топливо для Ярового.

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