9 марта -10°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

На Алтае ипотека рекордно выросла в два раза, а кредит на вторичное жилье стал «космическим»

В Алтайском крае банки в феврале плавно повышали ставки по ипотеке, а в начале марта резко их подняли, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com

Напомним, в связи с санкциями Центробанк в конце февраля пошел на экстренные меры и увеличил ключевую ставку до 20%.

«Сразу после этого почти все банки начали повышать проценты до такого же уровня. Единичные игроки рынка и вовсе приостановили выдачу ипотеки, пока не определились с новыми условиями. Многие сократили сроки кредитования в среднем до 15 лет», — отмечает издание.

В Алтайском крае средняя ставка выросла с 8,7% до 16,8% - если брать в расчет заявленные на корпоративных сайтах проценты по всем ипотечным продуктам.

Рост оказался двукратным. Темпы и размер ставок побили рекорды за всю историю жилищного кредитования в РФ.

«Изменения пока мало коснулись льготных программ на новостройки. Их субсидированные проценты должны скорректировать в ближайшее время. Ожидается, что государство повысит ставки по этим продуктам с 6−7 до 10−12%. Пока неизвестна судьба «сельской ипотеки», которую выдавали под 3%", — уточняет издание.

В Алтайском крае банки заявляют примерно о 120 ипотечных программах. Максимальная ставка достигает 28,5% на вторичное жилье.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость