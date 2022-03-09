На Алтае ипотека рекордно выросла в два раза, а кредит на вторичное жилье стал «космическим»

В Алтайском крае банки в феврале плавно повышали ставки по ипотеке, а в начале марта резко их подняли, пишет « Алтайский портал недвижимости ».

Напомним, в связи с санкциями Центробанк в конце февраля пошел на экстренные меры и увеличил ключевую ставку до 20%.

«Сразу после этого почти все банки начали повышать проценты до такого же уровня. Единичные игроки рынка и вовсе приостановили выдачу ипотеки, пока не определились с новыми условиями. Многие сократили сроки кредитования в среднем до 15 лет», — отмечает издание.

В Алтайском крае средняя ставка выросла с 8,7% до 16,8% - если брать в расчет заявленные на корпоративных сайтах проценты по всем ипотечным продуктам.

Рост оказался двукратным. Темпы и размер ставок побили рекорды за всю историю жилищного кредитования в РФ.

«Изменения пока мало коснулись льготных программ на новостройки. Их субсидированные проценты должны скорректировать в ближайшее время. Ожидается, что государство повысит ставки по этим продуктам с 6−7 до 10−12%. Пока неизвестна судьба «сельской ипотеки», которую выдавали под 3%", — уточняет издание.

В Алтайском крае банки заявляют примерно о 120 ипотечных программах. Максимальная ставка достигает 28,5% на вторичное жилье.