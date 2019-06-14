На Алтае из-за неплатежей регоператора частный перевозчик мусора оказался на грани разорения

Из-за неплатежей регоператора «Спецобслуживание-Центральное» остановил работу по вывозу мусора его субподрядчик из Алейска предприниматель Ирина Петропавловская. В ближайшие дни она намерена подать иск в суд, но работать на этом рынке больше не хочет. Со своей стороны гендиректор регоператора Алексей Щербатов возмущен тем, что мусор она перестала вывозить накануне праздника 9 мая. Он сказал, что сейчас ее объемы отдали другому субподрядчику.

Краткое содержание

Пришла , откуда не ждали

Этот бизнес Ирина и Александр Петропавловские выстраивали с ноября 2013 года. Уличный комитет в частном секторе Алейска попросил убрать многолетнюю вонючую свалку и вообще — наладить вывоз отходов. С этого всё и началось.

Петропавловская вспоминала в разговоре с корреспондентом бизнес-портала MMF, как они преодолевали недоверие и каких трудов им стоило убедить частный сектор заключить договора — сейчас их около 1 тыс.

Машина тонула в грязи, зимой не могла подъехать к некоторым домам из-за снежных заносов — всё было. Но дело наладили, причем при полной поддержке местной власти, рассказывала она в январе 2018 года.

«Люди сомневались, не доверяли, подозревали нас в какой-то афере. Некоторые предрекали нашей затее скорый крах», — говорила Петропавловская о самом начале их работы.

Но угроза краха пришла, откуда не ждали. От реформы, затеянной государством.

Уборка мусора. barnaul.org

Мы видели перспективу

После того, как краевые власти выбрали регоператором Алейской зоны бийскую фирму «Спецобслуживание-Центральное», Ирине Петропавловской предложили работать на субподряде по частному сектору Алейска — это две трети населения.

Предпринимательница согласилась. Бизнес она за четыре года изучила досконально, отношения с клиентами наладила. К тому же, как она сказала, «нам столько всего обещали»! А мусор от другой части города — многоквартирного жилфонда — стал вывозить второй субподрядчик: фирма «Цветовод».

Петропавловская говорит, что они вложили в этот бизнес всё, что было — продали машину, на которой занимались грузоперевозками, и накануне Нового года купили спецтехнику. А всё почему? Да просто видели перспективу.

Мусор. ТКО. altapress.ru

Осталась без работы и денег

Однако вскоре перспективы перестали казаться такими уж светлыми. Напомним, все деньги населения после старта реформы поступают регоператору, и именно он должен расплачиваться с субподрядчиками.

Однако, с первого же месяца регоператор выплачивал Петропавловской не полные суммы по акту выполненных работ, утверждает она. Последний раз перечислил всего 50 тыс. рублей 19 апреля — это примерно седьмая часть ежемесячных затрат. И вот 7 мая Петропавловская приостановила работу — деньги кончились. К тому моменту размер долга регоператора, по расчетам собеседницы altapress.ru, достиг 2,535 млн рублей.

Между тем, Алексея Щербатова (гендиректора регоператора) особенно возмущает дата остановки работы. За два дня до Дня Победы частный сектор был просто завален мусором, объясняет он.

«Или это сделано специально?», — подозревает Щербатов.

На вопрос altapress.ru: «Может, она это сделала, потому что вы ей задолжали 2,5 млн рублей?», Щербатов отвечает: «Кто вам это сказал? Она? У нас другие данные».

Хотя, вообще-то, зачем бы предприниматель прекратил выгодный бизнес без серьезного повода?

Дмитрий Ильиных и Алексей Щербатов ( крайние справа) на круглом столе ОНФ. Реготделение ОНФ.

Готова забрать жалобу

О том, что из-за неплатежей населения регоператоры в Алтайском крае сами задолжали организациям-перевозчикам 62 млн рублей (данные на 1 апреля), министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев сообщал еще в апреле. Щербатов говорит, что уровень неплатежей в Алейской зоне, как и везде, низкий.

Понятно, что Петропавловской от этого не легче — бизнес, на который семья так много поставила, рухнул. Вырвать заработанное она, конечно, пытается: 16 мая направила регоператору претензию. Если оплаты или предложения урегулировать долг так и не будет, 16 июня она подаст заявление в арбитраж.

Коме того, она обратилась в минстрой края с просьбой дать оценку действиям регоператора (ответа пока не получила). Еще одну жалобу она написала в антимонопольную службу. Ведь ее объемы мусора передали конкуренту — фирме «Цветовод», и она подозревает сговор.

Петропавловская говорит, что осталась без работы с двумя мусоровозами и долгами по налогам в 200 тыс рублей и 150 тыс. перед рабочими. Она готова забрать все жалобы, если долг будет погашен. Но этим бизнесом заниматься уже не станет. Ну, что в самом деле за бизнес, если заработанные деньги приходится вырывать таким способом?

Место для сбора мусора. altapress.ru

А в ответ тишина

Есть в этой истории несколько неясных и противоречивых моментов.

Так, Алексей Щербатов пояснил altapress.ru: на то, как вывозит мусор ИП Петропавловская, было много жалоб, администрация Алейска не раз выписывала ему предписания: «Там не убрано, здесь не убрано». Всё это, как он сказал, отражено в актах.

Однако Петропавловская утверждает: нареканий не было, ни одного акта ей не направили, документ пытались оформить только задним числом. Она говорит, что многие жители и сегодня ее поддерживают.

Щербатов недоволен тем, что его субподрядчик всюду пишет жалобы, пугает его, а главное — не идет на диалог. Петропавловская же утверждает: не идут на диалог руководители компании «Спецобслуживание-Центральное». И она, и юрист пытались вести переговоры с ним и его замом, писали, звонили. В ответ — тишина. Никакой реакции.

Остается надеяться, что в ситуации разберутся антимонопольщики и суд.

Мусор на алейской трассе. Анна Зайкова.

А в начале июня минстрой края провел в Алейске (так совпало) большое краевое совещание по мусорной реформе. На нем обсудили, в том числе, платежную дисциплину населения.

Очевидец рассказал altapress.ru, что досталось и Ирине Петропавловской — за то, что в городе к Дню Победы едва не случился мусорный коллапс и она чуть не сорвала людям праздник. Правда, ее саму на это совещание не пригласили и объясниться не дали.

На совещании, похоже, всех успокоила местный депутат Надежда Доронина, директор фирмы «Цветовод» (которой передали все объемы мусора Петропавловской). Как рассказал один из участников, она к задержкам с оплатой услуг отнеслась стоически и заявила: «Подождем, потерпим».

«Нам по большому счету без разницы, кто будет работать, главное, чтобы было чисто», — говорит Щербатов.

Для нас, жителей, наверное, тоже это главное. Лишь бы эта пирамида долгов не рухнула. Меж тем пока проблема неплатежей, связанных с вывозом мусора, в крае только усугубляется, сказала депутат АКЗС Людмила Суслова. А это может повлечь банкротство уже не только субподрядчиков, но и самих регоператоров.