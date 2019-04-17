На Алтае из-за неплатежей населения регоператоры ТКО сами задолжали 80 млн рублей

Задолженность населения за вывоз мусора региональным операторам ТКО в Алтайском крае достигла почти 200 млн рублей, при этом сами регоператоры должны своим подрядчикам более 80 млн. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев в ходе Интернет-форума, посвященного новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.

На 1 апреля 2019 года население задолжало пяти алтайским регоператорам 188,9 млн рублей с учетом начисленной платы за услуги, оказанные в марте, рассказал министр. Со своей стороны региональные операторы на эту же дату имеют задолженность перед своими подрядчиками в 80,7 млн. рублей. В том числе перед организациями-перевозчиками — 62 млн. рублей.



Собираемость по всем группам потребителей составляет около 77%, по населению — 72%, также сообщил Иван Гилев.

Срок — до конца года

Надо сказать, что на мартовской встрече алтайских депутатов и представителей местного самоуправления от «Справедливой России» неплатежи в новой системе сбора и размещения ТКО называли одной из самых серьезных проблем в реализации «мусорной реформы».

Людмила Суслова,

депутат АКЗС:

Копятся долги, подрядчики говорят о том, что до конца года доработают, а дальше посмотрим.

Вблизи полигона ТКО в Барнауле. Анна Зайкова.

Такое уже было

Между тем, и после создания в крае в конце 2014 года другого регоператора — «Фонд капремонта многоквартирных домов края» — собираемость платежей тоже поначалу была невысокой. Так, в августе 2015 года, то есть через 9 месяцев после запуска реформы, в Барнаула она составила 84%, в Белокурихе — 54%.

В сельских территориях платили еще хуже: в частности, в Смоленском районе лишь 7% — это, впрочем, был самый худшимй результат.

Но со временем ситуация выровнялась. По последним данным регоператора «Фонд капремонта», собираемость платежей за капремонт в крае в целом составляет 94,6%. Добиться этого удалось как за счет судебных разбирательств с неплательщиками, так и за счет активного проведения капитального ремонта.

Как идет «мусорная реформа»

По состоянию на сегодняшний день услуга оказывается в 216 населенных пунктах, что составляет 13,4% от общего количества населенных пунктов в Алтайском крае, услугой охвачено более 1,7 млн. человек (72,3% от общего количества населения края).

Источник: Интернет-форум правительства края.