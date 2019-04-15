В Алтайском крае задним числом снизили плату за вывоз мусора

2 Где в Алтайском крае плата за вывоз мусора не изменилась?

В четырех зонах жители будут платить по прежней цене. В Алейской она остается 68,70 рублей с человека, в Бийской 36,74 рубля, в Каменской 46,63 рубля, в Славгородской 111,43 рублей.

Впрочем, в Славгородской зоне по инициативе регионального оператора население платит по 67,70 рублей с человека, обращают внимание в управлении по тарифам. И тут ничего не изменилось.