В Алтайском крае задним числом снизили плату за вывоз мусора

Стоимость вывоза мусора уменьшилась для населения Барнаульской, Заринской и Рубцовской зон, следует из разъяснения замначальника управления края по госрегулированию цен и тарифов Олега Колоскова. В остальных зонах изменений нет. Снизилась стоимость незначительно — максимум на 2,72 рубля.
Плата за вывоз мусора в рублях на 1 человека
(отходы IV класса опасности*. В скобках — прежняя цена)
Барнаульская зона
Барнаул 65,41 (67,95)
Остальные муниципалитеты 43,97 (45,68)
Заринская зона 40,41 рублей (41,93 рублей)
Рубцовская зона 79,27 рублей (82,44 рублей)
*К IV классу относятся несортированные отходы. То есть это тот тариф, по которому мы с вами платим.
В четырех зонах жители будут платить по прежней цене. В Алейской она остается 68,70 рублей с человека, в Бийской 36,74 рубля, в Каменской 46,63 рубля, в Славгородской 111,43 рублей.
Впрочем, в Славгородской зоне по инициативе регионального оператора население платит по 67,70 рублей с человека, обращают внимание в управлении по тарифам. И тут ничего не изменилось.
Изменения вступили в силу 2 апреля (со дня опубликования решений управления по тарифам на правовом портале). Но применяются они с 1 января 2019 года.
Гражданам, которые три месяца платили за вывоз мусора по более высоким ценам, сделают перерасчет. Перерасчет люди увидят уже в апрельской квитанции, которая придет в конце апреля — начале мая.
А с 1 июля 2019 года всех ждет очередное изменение платы за вывоз мусора.
Постановлением правительства РФ от 16 февраля за № 156 изменилась ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Плата за НВОС занимает значительную часть в тарифе регионального оператора, поэтому управление приняло несколько решений о пересмотре тарифа для трех регоператоров.
Поскольку тариф регоператоров уменьшился, соответственно, снизилась стоимость вывоза мусора для тех, кто этот мусор производит.
В управлении по тарифам сообщили, что в Алейской и Каменской зонах в состав необходимой валовой выручки не входят затраты на захоронение ТКО на полигоне. Поэтому не изменились тарифы регоператора и, соответственно, стоимость вывоза мусора у граждан.