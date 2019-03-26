В Алтайском крае обсудили провалы и победы неоднозначной мусорной реформы

Провалом назвали ход мусорной реформы в Алтайском крае представители депутатского корпуса и местного самоуправления от «Справедливой России» на форуме партии 22 февраля. И все же оценки не были однозначными: в Барнауле вывозить мусор не стали хуже, а в Заринске старт и вовсе назвали успешным. Но в целом реформу назвали неподготовленной — участники форума призвали ее приостановить.

Счета для мертвых душ

«Страшный негатив у нас в районе от этого бардака», — сказал глава Сибирского сельсовета Олег Боронин. Он вообще-то, сторонник реформы. Тренд правильный, говорит Боронин. Но о том, как она в Первомайском районе воплощается, доброго слова найти не может.

У него в сельсовете организованно вывозят отходы лет шесть. И реформу люди восприняли хорошо: платить за услугу им привычно (не то что в других деревнях), а тариф стал меньше. Но когда стали получать счета на тех людей, кто в их квартирах-домах уже не живет, а то и на умерших, отношение поменялось.

«У кого-то было восемь человек, осталось двое, начислили на восемь… А у кого-то трое, как у меня, а счет пришел на двух… Абонентская база — это колоссальная работа. Нужно было ножками пройти все населенные пункты, собрать справки, заключить договора. Ножками!» — кипятится Боронин.

В Сибирском сельсовете системой сбора мусора охватили 100% населения. Фото с личной странички Олега Боронина в сети Factbook.

Недоразумения и накладки

Напомним, всю территорию края разделили на семь «мусорных зон». Для каждой выбрали главного — регоператора. Установили ему тариф.

«Региональный оператор — это гарантирующий поставщик услуги, на него возложено выполнение полного цикла — от сбора до захоронения и переработки ТКО», — объясняет депутат АКЗС Людмила Суслова.

Самая крайняя дата начала его работы — 1 января. И сроки регион не сорвал. Но пока речь о полном цикле даже не идет — устранить бы все недоразумения и накладки.

Вывоз мусора. пресс-служба мэрии Барнаула.

Деньги дерут — работу не делают

К примеру, в Рубцовске регоператор «Вторгеоресурс» наладил работу с 75% населения. Вроде неплохо.

«Я спросил руководителя на сессии: этим 25 процентам вы выставляете счета? Он сказал: да, выставляем, но потребители находятся в таких местах, куда мусоровоз не зайдет. При этом льготники, если не оплатят счета, попадают на другое: им откажут в компенсациях и субсидиях. Приходится платить», — рассказал Евгений Криволапов, депутат Рубцовского горсовета.

Боронин пояснил, что в Первомайском районе регоператор «ЭКО-Комплекс» заключил агентский договор с «Алтайэнергосбытом» — тот ведет абонентскую базу и выставляет счета клиентам регоператора.

«В районе есть сельсоветы, куда регоператор не зашел. И, тем не менее, за январь и февраль „Алтайэнергосбыт“ выставил им счета», — говорит глава сельсовета.

Системой вывоза твердых коммунальных отходов хотят охватить , в том числе , сельскую местность.

Идти далеко и неудобно

У жителей частного сектора Бийска другая претензия: перестали забирать отходы непосредственно от домов. До реформы ТБО от частников вывозили так: либо собирали содержимое индивидуальных или «большегрузных» контейнеров, либо бестарным способом — мусоровоз приезжал в конкретное место по графику. Было удобно.

«С началом работы регоператора одномоментно перестали вывозить индивидуальные контейнеры, а предложили всем раз в неделю пользоваться услугами приезжающего мусоровоза. Одно место стоянки рассчитано на две-три улицы. Некоторым жителям нести свое „богатство“ на 600 метров», — рассказала депутат Бийской гордумы Елена Речкова.

Регоператор Бийской зоны «Спецобслуживание-Центральное» рассчитывает, что в частном секторе города со временем появятся баки и оборудуют контейнерные площадки. Но вот сейчас бийчане не понимают, зачем было менять хорошее на плохое.

«Пожилые люди могут быть лишены услуги, если не будут иметь возможности ею воспользоваться. Но при этом они не лишаются обязанности ее оплачивать», — сетует Елена Речкова.

Весовое хозяйство барнаульского полигона ТКО , Анна Зайкова.

Мусор вывозим — убиваем дороги

По замыслу разработчиков, реформа должна дойти до каждого, чтобы вывозить мусор там, где этого организованно отродясь не делали. Например, в селах. Особенно — в удаленных. К работе в селах регоператоры только приступают, и где-то их появления ждут с тревогой.

К примеру, депутат из Тогульского района говорит altapress.ru, что раньше ее семья тратила на вывоз 200 рублей в год. Когда в районе заработает регоператор, платить придется в пять раз больше.

«Тариф — один из главных вопросов. вызывающий недовольство людей. Как он сформирован, из чего сложился? Какие услуги вошли в структуру тарифа? И здесь есть возможность у антимонопольной службы вникнуть и провести проверку обоснованности тарифа», — считает Людмила Суслова. Но и в тех селах, где реформа уже действует, вопросов море. Где-то перевозчики заявились на раз в неделю, где-то на два раза в месяц, а где-то на раз в месяц, рассказывает Боронин. А что летом будет, когда все это добро начнет разлагаться? «И еще один момент. Чтобы экономить, они начали по деревням гонять КамАЗы. Решаем проблемы мусора — бьем дороги», — возмущается Олег Боронин.

Весовое хозяйство барнаульского полигона ТКО , Анна Зайкова.

Не понимают , почему ограничили конкуренцию

Между тем, многие откровенно не понимают суть реформы. Не понимают, за что платить, если вывозить стали реже, зачем нужен регоператор. И почему раньше было несколько перевозчиков и можно было выбирать, исходя из критерия цена-качество. А теперь — один монополист и никакого выбора. Это просто не может быть хорошо.

«Было несколько операторов на этом рынке, между ними была хоть какая-то конкуренция, тариф был разный. Сейчас есть один региональный оператор, это не подразумевает никакой конкуренции и улучшения не произошло», — считает Людмила Суслова.

Улучшение, впрочем, заметил справедливоросс Константин Шефер из Заринска.

«В Заринске реформа стартовала успешно, если не считать проблем с местными властями, которые всячески мешают реализации реформы. На полигон регоператор („Спецобслуживание-Центральное“) смог зайти только 9 января. И то только через судебное решение. В районах высотной застройки ТКО вывозят два раза в сутки, в частном секторе два раза в неделю, чего прежде не было», — пояснил Шефер.

Хуже не стало в Барнауле, добавляет Людмила Суслова — по крайней мере, системных сбоев не было.

«Большие опасения у меня вызывают взаимоотношения регионального оператора и субподрядчиков», — говорит Суслова.

Бродячие собаки растаскивают мусор из переполненных баков в Славгороде. slavgorod.gorsite.ru

Рано или поздно вылетят в трубу

В самом деле, реформе только 2,5 месяца, а в системе уже накопились крупные неплатежи. Не платит население — главным образом сельское: только «ЭКО-комплексу» потребители задолжали 70 млн рублей.

Соответственно, регоператоры копят задолженность перед подрядчиками, которых они наняли для вывоза мусора на местах. Долг «ЭКО-Комплекса» подрядчикам — 21 млн рублей, «Вторгеоресурса» — 5 млн.

Олег Боронин в свое время рассчитывал себестоимость услуги по вывозу и захоронению ТБО у себя в сельсовете. Нынешний тариф, установленный регоператору для его территории, он считает безнадежно заниженным.

«С таким тарифом и регоператор, и субподрядчики вылетят в трубу рано или поздно», — считает Боронин.

В общем, алтайские члены партии «Справедливая Россия» решили поддержать инициативу руководителя фракции эсеров в Госдуме и требовать приостановить реформу. В конце концов, что мешало властям выбрать опытную площадку и отработать на ней все трудности, а уже после этого реализовать задуманное на всей территории, но без накладок и недоразумений, считают они.

Вблизи полигона ТКО в Барнауле. Анна Зайкова.

«Бестарная система сбора отходов — самая неэффективная»

О проблемах реализации реформы обращения с отходами altapress.ru рассказали в пресс-службе «ЭКО-Комплекса», регоператора барнаульской зоны.

Места накопления отходов

Одной из самых острых проблем для регоператора остается организация мест накопления в районах. Это относится к обязанности органов местного самоуправления, как и ведение реестра таких площадок. Данной работой муниципалитеты должны были заниматься с 2017 года.

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В соответствии с правилами обращения с ТКОотходы могут размещаться в контейнерахбункерах и иной тарезатраты на приобретение которых тарифом не предусмотрены.

Из-за неисполнения органами местного самоуправления обязанностей по определению мест накопления, оборудованию их контейнерными площадками и емкостями, было принято временное решение о сборе отходов бестарным способом.



В настоящее время он преобладает в большинстве сел. Между тем, бестарный способ — это самый затратный и экономически не целесообразный метод уборки территории.

Нужно отметить, что в ряде сел Павловского района (Прутской, Новые Зори, Стуково, Сибирские огни) установлены контейнеры и бункеры. Здесь местные администрации еще в декабре прошлого года определили места накопления ТКО и вышли на регоператора с инициативой установки контейнеров. Они были приобретены за счет средств регоператора, его подрядчиков.



В настоящее время необходимо принимать меры по созданию контейнерных площадок, иначе действующие тарифы не окупают затраты на сбор бестарным способом. Об этом говорит и накопившаяся задолженность регоператора перед подрядчиками.

Деньги. СС0

Неплатежи и отказ от договоров

Неблагоприятно на работе регионального оператора отражается и задолженность населения по оплате услуги «обращение с ТКО». Уровень неплатежей достиг 50%. В общей сложности жители барнаульской зоны задолжали за вывоз мусора около 70 млн рублей.



Кроме того, до сих пор многие юридические лица избегают заключения договора с регоператором. Наиболее сложная ситуация по работе с ними складывается в Тальменском и Троицком районах.

Работа в селах

Что касается прихода регоператора в села, где еще пока не оказывается услуга «Обращение с ТКО», то это произойдет после налаживания стабильной бесперебойной работы уже в охваченных населенных пунктах.

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Порядок сбора отходов в сельских населенных пунктах определен «Территориальной схемой обращения с отходами». Предусмотрена организация мест накопления отходовоснащенных бункерами-накопителями объемом 7,6 кубометров.

Отходы доставляются к местам накопления гражданами самостоятельно или транспортом, привлекаемым к данной работе органами местного самоуправления.

Заход в населенные пункты обусловлен определением мест складирования отходов, так как бестарная система показывает свою неэффективность. В отношении каждого населенного пункта решение будет приниматься индивидуально.