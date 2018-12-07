Глава алтайского минстройтранса Иван Гилев призвал районных и городских депутатов не сорвать переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая должная заработать с 1 января. «Если кто-то начнет создавать регоператору проблемы по организации вывоза, какие-то акции предпринимать, это будет диверсия», — заявил он на заседании совета по взаимодействию АКЗС с представительными органами муниципальных образований.

Неизбежна как смерть и налоги

Переход на новую систему обращения с ТКО — самый больной вопрос момента. С одной стороны, региональные операторы определены для каждой из семи зон края, пояснил Иван Гилев. Значит, реформа стартует по графику.

Причем в Барнаульской зоне этот «главный по мусору» приступит к работе еще раньше — 15 декабря, а в Бийске и Белокурихе другой регоператор уже начал работать с 1 ноября. А когда тариф утвердят для всех остальных регоператоров (а это произойдет в ближайшие дни), начать смогут и они.

С другой стороны, реформа настолько меняет сложившуюся систему, что сам министр обозначил возможные точки напряжения. И погрозил тем, кто будет это напряжение раздувать искусственно и попытается идти против федерального законодательства. А оно говорит однозначно: новая схема должна заработать.

Главный по всем вопросам

Напомним, регоператор — та структура (как правило, частная), которая стоит в центре новой системы обращения с ТКО. Она, а не власти, теперь отвечает за движение мусора от бака до полигона.

Однако, как оказалось, не все на местах за три недели до официального старта понимают, что именно с ней все юрлица должны теперь заключать договора на вывоз мусора. Даже если мусор вывозит другая фирма. «Школы и детские сады тоже?» — поинтересовались у министра.

Ответ положительный: любое юрлицо. И только с регоператором.

Более того, и платить за вывоз мусора все обязаны будут тоже регоператору. Все деньги граждан будут стекаться именно к нему. Иван Гилев допускает, что где-то и после 1 января кто-то будет платить кому-то другому, по старинке. Хотя это и будет незаконно. Он призвал всех депутатов следить за этим, чтобы привести механизм в соответствие закону.

В Алтайском крае более 50,8 тысяч юридических лиц, по данным Алтайкрайстата на 1 ноября, и около 53 тыс. предпринимателей.

Не сорвите реформу

Между тем мусор и образуется, и захоранивается в городах и селах. Очевидно, поэтому министр призвал местные власти теснее взаимодействовать с регоператорами — сами они к этому готовы.

Направлений взаимодействия много. К примеру, власти могли бы содействовать (и это желательно) заключению договоров между регоператором и полигонами. Иначе получится мусорный коллапс как в Республике Алтай.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ края:

Здесь очень важна позиция депутатов. Вы должны защищать права своих избирателей. Защита прав должна быть долгосрочной, стратегической. Если сейчас вы начнете поднимать протесты, создавать волнения в части того, что вам не нравится, мы с вами просто сорвем переход на новую систему.

Рассмотрим как диверсию

Министр пояснил, с чем могут быть связано сопротивление депутатов: с попыткой отстоять интересы существующего бизнеса.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ края:

Да, будет передел этого рынка, да, этот рынок находится немного в серой зоне и всегда немножко напряженный. Но в любом случае это напряжение не надо создавать искусственно. Ваша задача стратегическая — в том, чтобы выстроить систему без конфликтов. Если конфликты появляются, их совместно устранять. Еще и еще раз повторяю. Любые попытки с вашей стороны отстоять интересы бизнеса, который сегодня работает на ваших территориях, поперек логики федерального законодательства, можно в принципе рассматривать как диверсию.

Утром услуга — вечером деньги

Между тем, еще одной точкой напряжения могут стать населенные пункты, где мусор вообще никогда не вывозился. Если у их жителей регоператоры начнут собирать деньги, а мусор не вывезут, это может очень не понравиться.

Однако на первом этапе, по словам Ивана Гилева, предполагается отладить работу там, где мусор и сегодня вывозится. И только после этого приступить к остальным территориям. Принцип один: нет вывоза мусора — нет платежей.

И все же министр допускает, что где-то плату будут взимать, не оказывая услугу.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ края:

И надо, чтобы эта ситуация своевременно была нейтрализована, чтобы не создавать напряжение.

Отложить нельзя начинать

У новой реформы так много нерешенных вопросов, что председатель Заринского горсобрания Александр Лаговский даже предложил отложить ее на год — для тех зон, в которых регоператоры еще не начали работать.

Отработать на пилотных проектах — в Барнаульской и Бийской зонах. А с 2020 года стартануть на всей территории края.

Нет, например, ясности, с кем должен заключать договора регоператор — с гражданами напрямую или с управляющими компаниями. Нет нормативных документов, которые прописывают порядок контроля работы регоператора, сказал Лаговский.

Непонятно, где будут захоранивать отходы, пока нет новых полигонов. Сейчас в тариф регоператора инвестсоставляющая не это не заложена. Значит, как минимум три года новых полигонов строить не будут, считает Лаговский.

А ведь сегодня в крае всего 15 легальных полигонов, и министр признал, что этого очень мало… И все же предложение Лаговского не поддержали. «Нам всегда двух дней не хватает», — иронично высказался по этому поводу спикер АКЗС Александр Романенко.

Александр Романенко,

спикер АКЗС:

По расчетам министерства нам в крае надо 12 млрд рублей для того чтобы в целом привести схему к тому, что требуется по закону. Таких денег 1 января в крае не появятся. Эти деньги будут зарабатываться не один день, не один месяц, не один год.

В конечном итоге вернулись к тому, с чего начали: реформа неизбежна, и она произойдет. Надо совместно работать и общими усилиями наводить порядок в нашем «доме» (то есть крае). А все вопросы будем решать уже по ходу пьесы.

Справка

7 зон — 7 регоператоров