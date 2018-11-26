В Бийске хотят построить полигон ТКО с мембраной типа «саркофаг». Что в нем не так?

Проект нового полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) с мусоросортировочным комплексом и противофильтрационной мембраной обсудили в Бийске 21 ноября. Проект не вызвал большого интереса у бийчан. А основным «генератором» дискуссии стал общественник Сергей Тастан. Он пояснил altapress.ru, что не так в проекте.

Где будет новый полигон

Новый полигон ТКО в Бийске планирует построить местная фирма «Уют плюс» на участке площадью 27 гектаров (огороженная территория — 21,6 га) в 970 метрах на северо-запад от поста ГИБДД на Барнаульском тракте, указано в пояснительной записке.

Какую площадь он займет

На первом этапе фирма намерена занять под отходы 5,5 га, вырыв котлован глубиной 9 метров, на втором — 8 га с котлованом глубиной 4,5 метра. Это выше горизонта грунтовых вод, указано в проекте. При этом в основание полигона инвестор намерен положить противофильтрационный экран — мембрану, которая после закрытия полигона «образует замкнутую систему типа саркофаг».

Водонапорная башня Рожковского вблизи будущего нового полигона. Сергей Тастан.

В перспективе сортировка

В перспективе (сроки пока не обозначены) фирма хочет построить мусоросортировочный комплекс — он будет размещен в производственной зоне. Отходы здесь будут сортировать и перерабатывать, чтобы компактно их захоранивать.

Проектом предусмотрена дизель-электростанция (дублер традиционного энергоснабжения), очистка поверхностных вод, наблюдательные скважины, КПП, туалет на одно очко и ряд других хозобъектов.

В зоне воздействия

Между тем, общественник Сергей Тастан, побывавший на общественном обсуждении, утверждает, что строить в этом месте полигон просто опасно. Эту мысль он и попытался донести до участников.

По его словам, на расстоянии 400 метров от будущего полигона в зоне рассеивающего воздействия находится двухэтажный 12-квартирный жилой дом и скважина с водонапорной башней, санитарно-защитная зона которой — 700 метров.

123-квартирный дом , который попадет в зону воздействия нового полигона в Бийске. Сергей Тастан.

Сергей Тастан,

директор «Центра жилищного просвещения Алтайского края»:

Получается, что полигон планируется на территории санитарно-защитной зоны скважины.

Кроме того, по словам Тастана, планируемый к строительству объект находится в зоне рассеивающего воздействия по розе ветров на туркластер «Золотые ворота Алтая» и в 400 метрах от кафе «Сибирская охота».

Пещерные технологии

Надо сказать, что первые сообщения СМИ о проекте подавали его как высокотехнологичный: «Бийск может стать пилотной и показательной площадкой в Алтайском крае, которая должна доказать эффективность новых подходов в отрасли», — писал, в частности, «Банкфакс». Но собеседник altapress.ru никаких современных технологий в проекте не обнаружил.

Сергей Тастан. Анна Зайкова

Сергей Тастан,

директор «Центра жилищного просвещения Алтайского края»:

Проект предусматривает простую сортировку с последующим таким же разложением биологических продуктов в компостных грядах, это самая старая, пещерная технология!

Он полагает, что на территории города подобный объект надо строить с использованием современных технологий. А если у инвестора нет достаточных средств, то строить надо на удалении от города, учитывая возможное воздействие на окружающую среду.

Обязательный этап

Между тем, оценка воздействия на окружающую среду нового полигона в Бийске до сих пор не сделана, утверждает Сергей Тастан. Хотя это — обязательный «пункт программы» на общественном обсуждении: чтобы участники могли понять, что их ждет, и проголосовать осознанно.

У Тастана, вообще, много претензий к тому, как мэрия Бийска организовала обсуждение, на которое, по его словам, пришли лишь около 30 жителей. Причем он полагает, что большая часть из них не были заинтересованы в объективном обсуждении.

По словам Сергея Тастана, членами комиссии по организации обсуждения были, в том числе, сотрудники фирмы «Уют плюс», которая планирует строить полигон и, стало быть, будет заказчиком экологической экспертизы.

Тастан говорит, что о проведении обсуждения бийчан должным образом не проинформировали. Само обсуждение провели на день раньше, чем предусмотрено, и, кроме того, не была представлена оценка воздействия полигона на окружающую среду.

Пока неясно, считают ли в мэрии общественное обсуждение состоявшимся. Как бы там ни было, это обязательный этап для дальнейшего оформления документов на строительство.