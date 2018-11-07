«Прошу не записывать меня в паникеры». Почему на Алтае опасаются мусорного коллапса из-за новой реформы

Все меньше времени остается до запуска мусорной реформы: с 1 января 2019 года твердые коммунальные отходы в России будут вывозить и захоранивать по-новому. Но уверенности в том, что старт пройдет гладко, нет. На круглом столе, прошедшем в краевом парламенте на прошлой неделе, мнения на этот счет звучали разные. Сошлись на том, что проводить реформу надо постепенно, ибо она неизбежна.

«А с января люди получат квитанцию»

«Сломаем схему там, где она работает, а новая не запустится», — Сергей Приб, руководитель фракции «ЕР» в краевом заксобрании, взял на себя необычную для единоросса роль: бил в колокола.

Тревогу у Приба вызывает ближайшее будущее трех «мусорных» зон — Бийской, Алейской и Заринской (то есть 29 городов и районов). Регоператор ТКО у всех один: бийская фирма «Спецобслуживание Центральное». И единоросс прогнозирует: после 1 января случится неладное.

Сергей Приб,

руководитель фракции «ЕР» в АКЗС:

На балансе у нее 28 мусоровозов. Дай бог покрыть Бийскую зону! На остальные якобы будут какие-то договора с операторами. Ни одного договора нет. А с 1 января все жители получат квитанции.

Краевые чиновники ситуацию видят намного спокойнее: подготовительная работа идет по плану. Есть все нормативные документы. Готова терсхема размещения отходов. Выбраны регоператоры ТКО. Утверждены тарифы, по которым они будут работать.

Но не все были настроены оптимистично. Дурно пахнущий пример, что происходит при переходе к новой схеме, показали соседи: в октябре Горно-Алтайск и Майма просто утонули в отходах.

«Не пытайтесь все решить сразу»

На круглый стол в АКЗС, кроме многочисленных государственных и муниципальных служащих и депутатов, прибыли главные действующие лица реформы — регоператоры. Они же — главные ответственные за движение отходов от мусорного бака до полигона, организацию их сортировки, переработки и т.п.

И министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев настаивал, очевидно, обращаясь к ним: «Давайте сделаем, чтобы крупные города и значимые населенные пункты без заминки перешли на новую схему».

По его словам, весь комплекс мер по сбору, переработке и захоронения отходов ни один регоператор выполнить сразу не сможет. Но не надо и пытаться делать революцию, говорил министр. Начнем работать, а затем, по мере понимания, чего не хватает, вносить корректировки в документы и двигаться дальше.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ края:

«Вчера» половина Алтайского края вывозила мусор на пересечение дорог, давайте это признаем. И сегодня ни регоператор, ни минстрой, не решат эту тему враз. Давайте не будем все проблемы решать в ночь на 1 января.

Виктор Томенко , Сергей Меняйло и Александр Карлин. Анна Зайкова

«Смотрите , кто пришел»

Между тем, как оказалось, в крае до сих пор нет регоператора для одной из семи зон — Рубцовской. Иван Гилев пояснил: конкурс приостановлен ФАС, но в ближайшее же время он все же пройдет. Когда победитель конкурса будет утверждать тариф и организовывать всю работу? «До 1 января времени уже не осталось», — констатировал полпред президента Сергей Меняйло.

Полпред вообще призвал взглянуть на регоператоров попристальнее. Он напомнил, как власти Бийского района отдали свалку у села Первомайское фирме без лицензии — порядок навели лишь после публикаций в СМИ и судебных разбирательств. И если мы не разберемся, кто пришел, с 1 января начнутся проблемы, полагал Сергей Меняйло.

«Коллеги , это наш полигон»

Проблемы, впрочем, могут начаться и по другой причине. В Алтайском крае всего 15 «цивилизованных» (то есть включенных в госреестр) полигонов ТБО (ТКО). Это на весь регион площадью в пять с чем-то Бельгий и полутора тысячами населенных пунктов. Куда возить мусор, который раньше «выбрасывали на перекрестке дорог»?

В Каменской зоне, в которую включены шесть районов, нет и вовсе ни одного. В Заринской зоне единственный полигон — муниципальный. Заринск строил его для себя и на средства горбюджета, и отнюдь не горит желанием предоставлять его для отходов из других районов зоны.

Александр Лаговский,

председатель Заринского горсобрания депутатов:

Нам Минстройтранс говорит, что со всех пяти районов зоны будут возить мусор на наш объект. Коллеги, мы такого согласия не давали. Это муниципальная собственность. Если будут к нам возить, его заполнят за год и 4 месяца. И нигде не прописано, когда появится новый. Что дальше?

В Алейской зоне единственный полигон, внесенный в госреестр, находится в Романовском районе, сказал Андрей Таран, замдиректора «Спецобслуживание Центральное».

Виктор Карл,

гендиректор регоператора «ЭКО-Комплекс»:

Чтобы появились новые объекты размещения отходов, нужна земля. Когда будет земля, появится проектно-сметная документация. Тогда есть шанс привлечь на это частные инвестиции или деньги Федерального фонда экологии.

К слову, заявки на получение субсидий из федерального бюджета на создание новых полигонов правительство края направило в Минприроды России еще в марте. А в апреле — еще и на финансирование рекультивации свалок.

Мусорный контейнер на пересечении улиц Тяптина и Конева. 25 февраля. Мария Старцева

«Где найти адреса и имена абонентов?»

Тем временем в правительстве России продолжают по ходу пьесы менять законодательство. В сентябре приняли постановление, по которому создавать контейнерные площадки должны муниципалитеты. Заринску, по словам главы города Ивана Терешкина, надо закупить около 700 контейнеров. Плюс — оборудовать площадки.

И на это нужно время. И деньги: небольшому Заринску, например, 10 млн рублей. «В больших городах, думаю, надо несколько сот миллионов», — сказал Александр Лаговский.

Лаговский попросил не записывать его в паникеры… Но, по его мнению, к реформе мы ну никак не готовы. Не знаем, куда возить отходы до появления новых полигонов. Что делать в переходный период. Нет полного перечня адресов контейнерных площадок — как просчитать реальные затраты на «доехать туда обратно» и т.п.

Александр Лаговский,

председатель Заринского горсобрания депутатов:

Нужно собрать базу данных для начисления, то бишь список абонентов, физлиц — а сегодня это персональные данные, кто ими поделится? Нужен актуальный список юрлиц и предпринимателей, а его нет ни у кого.

«Стартуем в декабре»

Так или иначе, Виктор Карл заверил, что к 15−20 декабря сможет начать работу уже в качестве регоператора Барнаульской зоны. Он признал, что риски для бизнеса оказались выше, чем он полагал сначала. Но реформа должна начаться 1 января, и она начнется.

Вывоз мусора — сложная логистическая задача. facebook.com

Карл пообещал, что мусор будет вывозиться, и сейчас как раз идет работа по отбору операторов, которые возьмут на себя вывоз во всех муниципалитетах зоны. Представители другого регоператора — «Спецобслуживание Центральное» — сказали, что тоже вот-вот начнут работу, и даже раньше, чем «Эко-Комплекс».

Андрей Таран,

замдиректора компании «Спецобслуживание Центральное»:

Мы к конкурсу готовились около двух лет. Есть и экологи, и проектировщики, и водители, в том числе обученные. И самое главное — денежные средства, на которые мы готовы осуществить организацию обращения с отходами.

Алексей Щербатов,

директор компании «Спецобслуживание Центральное»:

Мы уже начинаем работать с Бийском и Белокурихой. В Заринске понимания пока нет. А с Алейском нашли понимание, и с Залесовским районом тоже.

«Утром уборка мусора , вечером деньги»

Между тем, регоператоры должны будут дойти до каждой бабушки и до самых отдаленных сел. Включая те, до которых зимой или в распутицу доехать невозможно. И те, в которых жители никогда организованно его не вывозили. Как будет строиться работа с такими селами?

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ края:

Жителям таких сел предъявят новый платеж. Это, конечно, будет для людей по крайней мере новостью.

В любом случае, по словам министра, там, где вывоз мусора еще не организован, плата выставляться не должна «по умолчанию».