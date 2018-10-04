Когда на Алтае вступят в силу новые тарифы на мусор и почему изменится название услуги

Новые тарифы для населения установлены в соответствии с решением управления края по госрегулированию цен и тарифов от 14 сентября 2018 года. Ведомство установило единый тариф для регионального оператора — структуры, которая теперь будет отвечать за организацию обращения с отходами в своей зоне. И уже исходя из этого тарифа рассчитана стоимость услуги для населения.
Регоператоры отобраны лишь недавно (и то пока не для всей территории края), и только после этого стало возможным утвердить им единый тариф.
В барнаульской зоне стоимость услуги такова (на одного человека в месяц).
- В Барнауле: 66,82 рублей (ТКО IV класса опасности) и 63,32 рубля (V класса опасности).
- В других населенных пунктах этой зоны: 44,92 рубля (IV класс) и 42,56 рубля (V класс).
В Бийской зоне (на одного человека в месяц): 36,12 рублей (ТКО IV класса опасности), 33,35 рубля (V класс опасности).
Требование рассчитывать тарифы для отходов разных классов опасности вытекает из методических указаний Федеральной антимонопольной службы.
«К IV классу опасности относятся несортированные твердые коммунальные отходы, к V классу опасности, в частности, — крупногабаритные отходы», — пояснили в управлении по тарифам. «При смешивании отходов в одном контейнере класс отходов повышается до IV», — рассказали в Минстротрансе Алтайского края.
Несортированные твердые коммунальные отходы относятся к IV классу опасности. «Раздельный сбор отходов на территории Алтайского края на постоянной основе не производится», — констатировали в Минстротрансе.
Таким образом плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО будет производится исходя из единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для отходов IV класса опасности.
Счет за мусор одного домохозяйства (или семьи) формируется так.
Норматив накопления отходов (это средний объем отходов в кубометрах, который создает один человек в месяц) умножается на количество проживающих и тариф регоператора. В одной зоне тариф регоператора единый: например, в Барнаульской зоне 371,20 рублей за куб (с НДС).
А вот нормативы накопления отличаются. В Барнауле норматив составляет 0,180 кубов в месяц. В других населенных пунктах барнаульской зоны 0,121 кубов. Нормативы разные — стало быть, будут отличаться и платежи.
Скорее всего, да: раньше услуга относилась к числу жилищных, теперь она коммунальная. И вот рассматривается несколько вариантов. Весьма вероятно, что в квитанции теперь будет строка: «услуга по обращению с ТКО», полагают в Минстройтрансе.
Со дня опубликования решения на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), пояснили в управлении по тарифам. То есть они уже действуют, и регоператоры могут приступить к взиманию платы.
Но для начала работы регоператору надо заключить договора с перевозчиками мусора (операторами) и полигонами, управляющими компаниями и ТСЖ, владельцами частных жилых домов и юрлицами — словом, всеми производителями отходов в своей зоне.
Как пояснили в Минстройтрансе, на территории Барнаульской зоны регоператор начнет действовать не позднее 1 декабря 2018 года. Ну, а в квитанциях жители барнаульской зоны увидят новые суммы не позднее 1 января 2019 года.
Справка
На сегодня определены регоператоры по обращению с ТКО на территории Алейской, Бийской, Заринской (ООО «Спецобслуживание — Центральное»), Барнаульской (АО «ЭКО-Комплекс»), и Славгородской (ООО «Позитив 88») зон Алтайского края. С регоператорами заключены соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО.
В стадии завершения — процедуры по определению регоператоров в Каменской и Рубцовской зонах. Территория края разделена на семь зон деятельности по размещению отходов.