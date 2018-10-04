Когда на Алтае вступят в силу новые тарифы на мусор и почему изменится название услуги

1 Почему тарифы на мусор для населения снова изменились?

Новые тарифы для населения установлены в соответствии с решением управления края по госрегулированию цен и тарифов от 14 сентября 2018 года. Ведомство установило единый тариф для регионального оператора — структуры, которая теперь будет отвечать за организацию обращения с отходами в своей зоне. И уже исходя из этого тарифа рассчитана стоимость услуги для населения.

Регоператоры отобраны лишь недавно (и то пока не для всей территории края), и только после этого стало возможным утвердить им единый тариф.