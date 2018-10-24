В Минстройтрансе ответили на прогноз мусорного коллапса Алтайскому краю

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил , что Алтайскому краю и еще 18 регионам России грозит мусорный коллапс. В Минстройтрансе края ответили, что подготовка к работе по новой системе обращения с ТКО ведут в плановом режиме.

Там подчеркнули, что в Алтайском крае проводят все необходимые мероприятия для запуска новой системы. Специалисты разработали территориальную схему обращения с отходами. Регион разделили на семь зон — Алейская, Барнаульская, Бийская, Заринская, Каменская, Рубцовская и Славгородская зоны.

Сейчас региональных операторов определили по шести из них. Соглашения с организациями заключили с мая по октябрь этого года. Соглашение по последней, Рубцовской зоне, заключат до конца года.

Кроме того, продолжают утверждать тарифы для работы региональных операторов, в начале осени их утвердили для двух зон — Бийской и Барнаульской, по остальным утвердят в ближайшее время.

Планируемая дата начала работы всех региональных операторов -не позднее января 2019 года, как и говорится в федеральном законодательстве, — подчеркнули в Минстройтрансе.

Также в крае утвердили порядок накопления ТКО. Документ устанавливает права и обязанности потребителей и региональных операторов, внедрение раздельного накопления ТКО, а также предусматривает несколько способов сбора отходов.