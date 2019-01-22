Как маленькая Латвия преобразила свой главный мусорный полигон и что из этого можно применить на Алтае

На холме, под которым скрыты бытовые отходы жителей Латвии, пасутся овцы и бегают лисы. Обновленная свалка дает стране газ, электричество и экологически чистые овощи. О том, как жители этой небольшой страны превратили кладбище для отходов в дружественное окружающей среде предприятие, депутаты Рижской думы рассказали altapress.ru еще два года назад. Вспомнить их опыт мы решили в связи со стартом в России новой системы обращения с отходами.

Гора чудес

Белые барашки с черными головами, щиплющие траву на холме, бобры и лисицы, асфальт и почти полное отсутствие вонючести — согласитесь, очень уж рекламной кажется эта картина новой жизни старой свалки.

А эти помидоры… «Тоже мне, здоровое питание — помидоры со свалки» — эта мысль наверняка не раз приходила в голову экскурсантам полигона, который обслуживает компания «Гетлини ЭКО» (Getliņi EKO). Не иначе как рекламный трюк.

Но в последние годы «фом неверующих» стало, кажется, меньше. Люди со всего света едут сюда, чтобы узнать, как все устроено. На полигоне секретов не держат и охотно отвечают на вопросы, не скрывая и проблем.

Кладбище для мусора

Рижская свалка от города недалеко — в двух километрах. На старте мусорной реформы она ничем не отличалась от тех кладбищ для мусора, которые сейчас раскинулись у большинства российских городов.

Так выглядела свалка рижских отходов до начала реформы. Riga. lv

Бульдозер привезенные отходы ровнял и утрамбовывал — в этом, в основном, и заключалось обслуживание всей этой беспокойной территории с ее бомжами, крысами и бездомными псами. Затраты минимальные, мусор везут, деньги платят — чем не бизнес?

Поворотной точкой стало начало переговоров о вступлении Латвии в Евросоюз. Стране выдали домашнее задание: навести порядок в системе сбора и размещения отходов.

Самая большая

Столичная свалка — самая большая в стране, что и понятно: в Риге живет треть населения Латвии (641 тыс. из 1,95 млн жителей, по данным Википедии). Отходы здесь копились с 1972 года.

И, по большому счету, ее надо было закрывать. А новый полигон строить с нуля уже совсем по-другому.

На рижском полигоне Riga. lv

Для начала Рижская дума и ближняя к городу волость учредили совместное предприятие «Гетлини ЭКО», начальником туда позвали ректора технического университета. Местные СМИ ехидничали: «Академик стал управлять свалкой».

Но, похоже, не зря позвали. На это муниципальное предприятие власти города возложили все свои надежды на проведение реформы и преобразование системы захоронения отходов. И надежды он оправдал.

Биокосильные машины

Уже к вопросу закрытия старой свалки предприятие подошло творчески (скажем так). В конце 1990-х все, что накопилось в ней за 25 лет, накрыли полуметровым слоем глины, сверху уложив еще и 20 сантиметров плодородной земли.

На рижском полигоне Getlini EKO. Riga. lv

Ну, а где почва — там трава. Росла она бурно, и поначалу ее выкашивали люди. Затем предприятие решило сэкономить. И заменило людей «биологическими косильными машинами" — овцами породы «темноголовая латвийская».

«Каждую весну полигон берет в хозяйствах в аренду 100 барашков, а каждую осень сдает их обратно. Как только человек ушел с горы, там появились лисы и косули. И исчезли крысы и мыши — на горе они уже не живут», — рассказал Вадим Баранник, депутат Рижской думы.

Хозяйства сдают овечек в аренду мусорщикам без колебаний. Во-первых, самим кормить не надо. Во-вторых, пастбище — экологически чистое: химикатов на нем не используют.

Отходы и доходы

Но руководство «Гетлини ЭКО», конечно, не считало, что «с глаз долой — из сердца вон». О закрытом мусоре не забыли — ведь химические процессы под глиняным колпаком не остановились. Там по-прежнему образовывался инфильтрат, содержащий чуть не всю таблицу Менделеева.

Ядовитую жидкость стали собирать и очищать, для чего в основании горы соорудили дренажную систему, которая и выводила ее к очистному оборудованию.

Не замерли на свалке и процессы гниения, в ходе которых образуется газ. Со свалочным газом разобрались так: просверлили в горе 162 колодца и стали отводить его по трубопроводам… на энергоблок. На новенькую ТЭЦ.

Уже в начале 2000-х гора никому, казалось бы, не нужного мусора начала давать и электроэнергию, и тепло.

На рижском полигоне «Гетлини ЭКО». Хорошо заметны трубы ТЭЦ. Riga. lv

Новый полигон

Тем временем рядом со старой свалкой вырос второй пригорок: место для новых отходов. На нем «соорудили огромную «ванну» и выложили ее изолирующей пленкой», — рассказал Анатолий Алексеенко, директор департамента жилья и окружающей среды Рижской думы.

Эта «ванна» — не просто место сбора отходов: ее на полигоне называют биодеградационной ячейкой, в которой размещены дренажные трубы (чтобы отводить ядовитые стоки). Отходы в ячейке разравнивают и прессуют мощной машиной-компактором.

А как только ячейка заполнится на 7 метров, в нее помещают еще и перфорированные трубы — для сбора все того же мусорного газа. Соответственно, и этот газ теперь поступает на ТЭЦ. В общем, ничего не пропадает.

Почти не пахнет

Внешне ячейки эти выглядят, честно говоря, не очень: отходы лежат, хоть и на небольшой территории, но открытые. И там-то как раз запашок чувствуется.

На рижском полигоне Getlini EKO у биодеградационной ячейки. Riga. lv

Правда, местные СМИ (которые в Латвии так и ищут, за что бы укусить власти) заверяют, что пахнет там не больше, чем у открытых бытовых контейнеров. Объясняется это так: источник запаха — мусорный газ, а его ведь отводят по трубам.

Место это привлекает множество чаек — и вот это как раз то, за что депутатов, чиновников и «мусорщиков» сильно критикуют. С птицами в «Гетлини» борются, но пока, увы, безуспешно.

«Они повадились брать кости со свалки, бросать на теплицу и разбивать стекла», — говорит Анатолий Алексеенко (о теплице чуть позже).

Газовый маршрут

Между тем, у такой ячейки ограниченный срок открытой жизни. Как только одна из них заполняется на 21 метр, ее тоже накрывают глиняным слоем, укладывают сверху торф, высевают траву и пускают овечек.

На полигоне Риги «Гетлини ЭКО». Riga. lv

Рядом открывают другую ячейку, а ее неактивная соседка начинает жить другой, герметичной, жизнью, продолжая «выдавать» стоки и газ, которые идут своим путем: стоки — в бассейн и на станцию биоочистки, газ — на ТЭЦ.

Да, кстати, о газе. Собрать его и сжечь — это тоже наука. Все дороги, а точнее все трубы, ведут газ на автоматическую станцию регулирования, где его очищают. И только после очистки ТЭЦ использует его как топливо.

По ходу пьесы

Свои объекты предприятие построило, конечно, не сразу. Некоторые идеи пришли уже по ходу пьесы.

Начали строить электростанцию. Куда девать электричество, ясно: его купит «Латвэнерго» (что и проиcходит). А тепло куда? Часть решили пустить на отопление хозпостроек, но излишки-то оставались. Не в воздух же их выбрасывать.

Вячеслав Степаненко,

председатель комитета жилья Рижской думы:

Был вариант подавать тепло в сети. Но поскольку полигон находится на удалении от города, сочли, что строить ветку экономически нецелесообразно. Мы пошли другим путём — построили там теплицу и выращиваем помидоры.

Теплица в Риге на полигоне «Гетлини». maminklub. lv

Расхваливают и расхватывают

Правда, первые помидоры со свалки рижане встретили брезгливо.

Пришлось вести разъяснительную работу: овощи эти — экологически чистые, пояснили «овощеводы», потому что выращивают их на навесных грядках в минеральной вате. С отходами они не соприкасаются и химикатами не обрабатываются.

Теперь тепличные овощи с полигона расхватывают и расхваливают. А в 2017 году в теплице собрали еще и первый урожай огурцов, который разошелся уже со свистом. Правда, корреспондент altapress.ru ни то, ни другое, к сожалению, не попробовал. Депутаты же, с которыми мы пообщались, утверждают: они вкусные.

Машины и люди

Еще один проект возник, когда в «Гетлини ЭКО» поняли: ячейки заполняются слишком быстро. Только через 16 лет после старта реформы, в 2015 году, здесь появилось еще одно новшество: завод по сортировке мусора. Он у них полностью автоматизирован.

Мусоросортировочный завод на полигоне в Риге. Riga. lv

Раньше машина, взвесившись, отправлялась на пригорок и выгружала отходы в ячейку. Теперь же она выгружает их в приемной зоне завода и сразу же возвращается за следующей порцией.

В приемной зоне экскаватор захватывает «горсть» отходов и перекладывает ее на ленту транспортера, по которой мусор едет в зону сортировки. Там на разделении фракций работают виброскрины, «пылесосы», оптические сканеры, магниты и т. п. Единственное, что там так и не научились отделять, — это стекло.

Рижане утверждают, что после сортировки остается лишь 10−15% мусора. И эти вот остатки, которые на рынке не продашь в качестве вторсырья, снова загружают в машину и везут на горку… Механизмы на заводе замирают в 22.00. А после этого начинают работать люди: бригада уборщиков, которые все старательно вычищают.

Мусоросортировочный завод на полигоне в Риге. Riga. lv

Власти и общество

На старте планы властей жестко критиковали. Кредит от Всемирного банка, за счет которого оплатили часть первоначальных затрат, называли иностранной подачкой, которая загонит Латвию в кабалу.

Говорили, что Латвию вот-вот повезут ядовитые отходы со всей Европы, разработчик проекта наверняка дал взятки депутатам.

Ругали и ругают власти и за тарифы, которые ежегодно растут. Руководство Риги критику терпит и с себя ответственность за работу полигона никогда не снимает — ведь предприятие муниципальное.

Наоборот, они всячески способствовали продвижению всех проектов и получении займов на проекты. И вот теперь на этот полигон водят экскурсии. Судя по отзывам, там весело.

На экскурсии в «Гетлини ЭКО». maminklub. lv

7 фактов о полигоне «Гетлини ЭКО»

У «Гетлини ЭКО» два учредителя: Рижская дума ( 98%) и Стопиньская волость ( 2%). Общая площадь полигона — 87 га. Площадь старой горы — 30−35 га , новой около 20 га. На полигон ежедневно приезжают 200−300 мусоровозов ( до 1 тыс. тонн). На полигон Гетлини свозят бытовые и коммерческие отходы из Риги и 21 муниципалитета , полигон обслуживает 1,2 млн жителей. Площадь теплицы 11 412 кв. м , высота — 5,5 м , для освещения используют светодиоды , для опыления томатов шмелей , живущих в теплице , с вредителями борются осы и хищные клещи. Кроме томатов и огурцов в теплице выращивают цветы. Полигон продает дробленый строительный мусор юридическим и частным лицам. На старте общая стоимость проекта составила 25 млн долларов — по курсу на 2000 год это 675 млн рублей. Из них $4 млн дал Всемирный фонд охраны природы ( безвозвратные средства), кредит на $8 млн дал Всемирный банк , $6 млн — Рижская дума , 1,5 млн — Шведское агентство развития. Остальное — собственные средства GetLini EKO.

Мусоросортировочный завод на полигоне в Риге. Riga. lv

Какие проекты возможны для Алтайского края

Руководитель алтайского НП «ЖКХ-Контроль» Сергей Тастан говорит, что принципы, которые положены в основу захоронения твердых отходов в Риге, универсальные: сортировка ТКО, максимальное извлечение из них того, что можно использовать повторно, глубокая переработка отходов, минимизация их воздействия на окружающую среду.

Сергей Тастан. Анна Зайкова

Но в Алтайском крае есть своя специфика.

Поскольку в крае между населенными пунктами большие расстояния, свозить коммунальные отходы на один полигон даже в пределах одной зоны (а их в крае семь), экономически нецелесобразно. Везти ТКО дальше 50 километров на спецмашинах (мусоровозах) невыгодно, говорит Сергей Тастан.

Поэтому при каждом поселении должна быть создана площадка временного накопления. Ее необходимо подготовить по всем современным требованиям — например, выложить гидроизолирующей пленкой, препятствующей попаданию инфильтрата в почву.

На площадках временного хранения имеет смысл и организовать сортировку — но не стационарную: целесообразнее использовать мобильные мусоросортировочные станции, затем прессовать отходы и упаковывать в пленку. И уже спрессованные и упакованные ТКО завозить в экотехнопарк — полигон твердых коммунальных отходов, построенный по-новому, с учетом современных требований.

По словам Сергея Тастана, региональный оператор «Спецобслуживание Центральное», работающий в трех зонах (Бийской, Алейской и Заринской), сейчас готовит проекты трех экотехнопарков для каждой из зон с учетом их специфики. Землеотводы для строительства экотехнопарков сделаны в Бийском и Залесовском районах, в Алейском районе процедура еще не завершена. Регоператор уже несет на это затраты.

Тастан подчеркнул, что при строительстве экотехнопарков надо учесть захоронение не только коммунальных, но и других видов отходов промышленных, строительных, медицинских, сельскохозяйственных— например, в Бийской зоне особенно актуален вопрос с отходами птицефабрики «Алтайский бройлер».

«Подход к ТКО должен быть системным, с пониманием, что мы можем отходы превратить в ресурсы для экономики, использовать и органические, и строительные, и прочие отходы», — говорит Тастан.

Что касается финансирования строительства, то, как пояснил Сергей Тастан, регоператор рассчитывает на получение поддержки на федеральном уровне. Сегодня же регоператор «Спецобслуживание Центральное» вкладывает в проектирование собственные средства. Минимальная стоимость экотехнопарка — 800 млн рублей.

В любом случае, у нас эта работа еще только начинается. Тастан говорит, что к проектированию привлекли серьезные научные силы.