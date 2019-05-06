На Алтае из-за проблем на Иткульском спиртзаводе на треть рухнули поступления акцизов

За первый квартал 2019 года в Алтайском крае собрали 1 млрд рублей акцизов на алкогольную продукцию. Это на 367 млн меньше, чем в январе-марте прошлого года, сообщил 6 мая на заседании краевого правительства глава региональной налоговой службы Юрий Куриленко.

По словам Куриленко, главная причина падения поступлений акцизов кроется в проблемах Иткульского спиртзавода, где производство фактически остановлено.

Однако, по словам главного налоговика края, тревогу вызывает и падение поступлений акцизов от производителей пива. Эта ситуация, считают налоговики, скорее всего, необъективна, и в ней будут разбираться дополнительно.

Напомним, в течение многих лет Иткульский спиртзавод входил в тройку крупнейших налогоплательщиков Алтайского края. Как плательщики акцизов в топ-10 традиционно попадают и пивоваренные заводы региона: Бочкаревский, Барнаульский, Борихинский.