На Алтае из-за проблем на Иткульском спиртзаводе на треть рухнули поступления акцизов

По словам Куриленко, главная причина падения поступлений акцизов кроется в проблемах Иткульского спиртзавода, где производство фактически остановлено.
Однако, по словам главного налоговика края, тревогу вызывает и падение поступлений акцизов от производителей пива. Эта ситуация, считают налоговики, скорее всего, необъективна, и в ней будут разбираться дополнительно.
Напомним, в течение многих лет Иткульский спиртзавод входил в тройку крупнейших налогоплательщиков Алтайского края. Как плательщики акцизов в топ-10 традиционно попадают и пивоваренные заводы региона: Бочкаревский, Барнаульский, Борихинский.