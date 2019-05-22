На Алтае пытаются продать на аукционе 30 магазинов разорившегося райпо

Конкурсный управляющий Заринского райпо Сергей Мороз пытается продать на аукционе 30 магазинов и другие принадлежащие потребительскому обществу объекты. Большинство из них расположены в удаленных селах Заринского района. На последних торгах удалось найти покупателя лишь на один объект. Но не на самый дешевый: начальная цена некоторых зданий была втрое меньше средней зарплаты в Алтайском крае.

Магазин за 3,6 тыс. рублей

На аукцион выставили здания магазинов в Заринске, селах Верх-Камышенка, Гоношиха, Зыряновка, Инюшово, Каменушка и ряде других. Кроме того, продается пекарня, гараж и мучной склад — всего 37 объектов недвижимости, а также автомобили и торговое оборудование. Они были выставлены отдельными лотами, но на одном аукционе.

Самый дорогостоящий объект — контора райпо в Заринске площадью 872 кв. метра: его начальная цена — 2,28 млн рублей. Самые дешевые — здание магазин в селе Каменушка площадью 54 кв. метра, его начальная цена всего 3,6 тыс. рублей, что в семь раз меньше средней зарплаты в Алтайском крае (26,1 тыс. рублей)

Объекты выставляли на торги дважды. Последние состоялись 13 мая. Продать удалось лишь магазин в Новокопылово: предприниматель Юрий Комиссаров из Заринска заплатит за него 171 тыс. рублей. Еще на три лота (два магазина в Верх-Камышенке и один на станции Смазнево) поступило по одной заявке. Если конкурсный управляющий заключит с ними договор купли-продажи, то и они найдут покупателей.

Аукцион. Из открытых источников Интернет.

Спасти не удалось

Заринское райпо признано банкротом в октябре 2018 года по иску налоговой службы — к тому моменту его долг по налогам на доходы физлиц превышал 1,5 млн рублей. В целом же в реестр требований кредиторов включены обязательства на 14 млн рублей.

Впрочем, изначально кредиторы приняли план внешнего управления райпо. Но первые полгода показали, что смысла в нем нет. Выручка по всем магазинам составляла около 1 млн рублей в месяц, и это в весенне-летнее время. А ближе к зиме она сократилась. В итоге райпо признали неплатежеспособным, после чего суд ввел по просьбе кредиторов конкурсное производство.

Дочка работает успешнее

Учредителями Заринского райпо являются семь физлиц. Между тем, у райпо есть дочерняя организация, в которой оно владеет 25% долей: потребительское общество «Хмелевское». У обоих организаций один руководитель — Анатолий Крутевич.

Дочернее потребительское общество работает успешнее: согласно материалам арбитража, «Хмелевское» предложило выкупить 20 из 37 объектов недвижимости Заринского райпо за 8 млн рублей. Но пока не купило ни одного.

Согласно сообщению конкурсного управляющего в едином реестре сведений о банкротстве, для участия в аукционе по большинству лотов не было допущено ни одной заявки.