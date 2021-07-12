На Алтае миллионером можно стать за 23 года, а четверть жителей при своей зарплате не станут и за 30 лет

Алтайский край вошел в шестерку регионов, где жителям дольше всего придется копить миллион рублей, причем для четверти населения это практически недостижимая цель, сообщает РИА «Новости» .

Жителям большинства регионов требуется более 20 лет, чтобы накопить миллион. Однако даже среди этих территорий есть более выгодные для откладывания денег.

Основной показатель, по которому ранжировались территории — количество лет, необходимых работнику со среднестатистической зарплатой.

Алтайский край в рейтинге занял 80-е место из 85 возможных. Здесь «срок накопления миллиона рублей на пополняемом вкладе при медианной зарплате» — 23,5 года.

«Доля работников, которые не смогут накопить миллион рублей за 30 лет — 22,8%" - говорится в исследовании.

Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru

Для сравнения, соседняя Республика Алтай расположилась на 50 месте: копить придется 20 лет, при этом лишь 15% не смогут и за 30 лет достичь заветной цели.

Среди сибирских регионов Алтайский край самый «отстающий». К примеру, в Красноярском крае только 3,7% трудяг не смогут за 30 лет накопить миллион, а всем остальным понадобится не более 16 лет.

Быстрее всего миллионером можно стать на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе и Ненецком автономном округе — от 7 до 10 лет.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае почти 20% населения получают меньше МРОТ, а менее половины этой «минималки» имеют 2,4% жителей региона.

Кстати, накануне Алтайкрайстат заявил, что в регионе средняя зарплата перевалила за 30 тысяч рублей. Впрочем, не все этому поверили.