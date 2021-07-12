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Экономика

На Алтае миллионером можно стать за 23 года, а четверть жителей при своей зарплате не станут и за 30 лет

Алтайский край вошел в шестерку регионов, где жителям дольше всего придется копить миллион рублей, причем для четверти населения это практически недостижимая цель, сообщает РИА «Новости».

Копилка
Копилка
CC0

Жителям большинства регионов требуется более 20 лет, чтобы накопить миллион. Однако даже среди этих территорий есть более выгодные для откладывания денег.

Основной показатель, по которому ранжировались территории — количество лет, необходимых работнику со среднестатистической зарплатой.

Алтайский край в рейтинге занял 80-е место из 85 возможных. Здесь «срок накопления миллиона рублей на пополняемом вкладе при медианной зарплате» — 23,5 года.

«Доля работников, которые не смогут накопить миллион рублей за 30 лет — 22,8%" - говорится в исследовании.

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

Для сравнения, соседняя Республика Алтай расположилась на 50 месте: копить придется 20 лет, при этом лишь 15% не смогут и за 30 лет достичь заветной цели.

Среди сибирских регионов Алтайский край самый «отстающий». К примеру, в Красноярском крае только 3,7% трудяг не смогут за 30 лет накопить миллион, а всем остальным понадобится не более 16 лет.

Быстрее всего миллионером можно стать на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе и Ненецком автономном округе — от 7 до 10 лет.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае почти 20% населения получают меньше МРОТ, а менее половины этой «минималки» имеют 2,4% жителей региона.

Кстати, накануне Алтайкрайстат заявил, что в регионе средняя зарплата перевалила за 30 тысяч рублей. Впрочем, не все этому поверили.

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