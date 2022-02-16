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Экономика

На Алтае планируют потратить 1 млрд рублей на обновление трамваев и троллейбусов

В Алтайском крае обсудили распределение 1 млрд рублей, запланированного на обновление электротранспорта в 2022 году, сообщает региональный минтранс.

Троллейбус без кондуктора.
Троллейбус без кондуктора.
altapress.ru

В министерстве отметили, что за последние десятилетия парк электротранспорта значительно не обновлялся, что способствовало существенному износу.

В связи с этим губернатор Алтайского края Виктор Томенко решил планомерно совершенствовать инфраструктуру и подвижной состав в трех городах — Барнауле, Рубцовске и Бийске.

«В Барнауле функционирует 228 трамваев и 60 троллейбусов, в Бийске 73 трамвая, а в Рубцовске 50 троллейбусов, работоспособность электротранспорта обеспечивается ежедневной работой порядка 2,5 тыс. специалистов», — рассказали в ведомстве.

11 февраля глава региона внес в АКЗС инициативу о поправках в бюджет Алтайского края на 2022 год и плановый период.

16 февраля в минтрансе прошло рабочее совещание по распределению денег.

«С учетом действующих цен, на 1 млрд рублей планируется закупить 14 трамваев и 10 троллейбусов», — уточнили в ведомстве.

В городах необходимо принять программы развития электротранспорта: модернизация и ремонт подвижного состава, путей, кабельных линий, контактной сети, реконструкция депо и закупка необходимого оборудования для эксплуатации современных трамваев и троллейбусов.

Ранее в Барнауле на линию по маршруту № 7 выпустили модернизированный трамвайный вагон.

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