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Жизнь

Обновленный трамвай вышел на линию в Барнауле

30 октября в Барнауле на линию по маршруту № 7 выпустили обновленный трамвайный вагон. С 2019 года это уже десятый трамвай, который модернизирует «Горэлектротранс», рассказали в администрации города.

Обновленный трамвайный вагон.
Обновленный трамвайный вагон.
barnaul.org

Модернизация включает в себя смену внутренней и внешней обшивки кузова, замену электропроводки, обновление электрооборудования и ремонт ходовой части.

Это обходится предприятию в сумму более 6 млн рублей, что в пять раз меньше стоимости нового трамвая.

Еще два вагона находятся «в стадии обновления», рассказал директор «Горэлектротранса» Барнаула Николай Петряшин.

Он добавил, что электротранспорт регулярно проходит плановое техобслуживание и ремонт, что позволяет сохранить трамваи и продлить их срок эксплуатации.

Ранее власти Барнаула предложили повысить стоимость проезда в общественном транспорте с 1 декабря 2021 года.

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