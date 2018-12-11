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В Барнауле хотят создать клуб частных инвесторов и бизнес-ангелов

В Алтайском крае появились предприниматели, желающие инвестировать в технологичные стартапы. Есть и достойные проекты, имеющие перспективы успешного выхода на рынок, рассказал Илья Суханюк, директор региональной Ассоциации поддержки инноваций на пресс-конференции 10 декабря. Объединение в 2019 году намерено создать для таких людей специальную площадку — Клуб частных инвесторов и бизнес-ангелов.

Интернет. Сеть. Программирование.
Интернет. Сеть. Программирование.
СС0

Ассоциация поддержки инноваций, которую основали ИТ-бизнесмены Денис Газукин (Freematiq) и Дмитрий Старостенков («Энтерра»), за два года существования провела в Алтайском крае более 80 мероприятий для специалистов ИТ-отрасли.

По словам Ильи Суханюка, на них начали появляться люди, которые присматривают проекты для инвестиций, хотя они предпочитают «себя не афишировать». Среди них — руководители ИТ-компаний, а также предприятий из других отраслей, которым интересно попробовать войти в ИТ-рынок.

Одна из таких компаний — Social Media Services. Ее руководители Александр Кобозев и Иван Оленченко объявили о своей готовности инвестировать на стартап-марафоне Фонда развития интернет-инициатив, который состоялся в Барнауле в ноябре. Сама компания около 6 лет назад тоже была стартапом и привлекла деньги известного венчурного инвестора Аркадия Морейниса, а затем Mail.ru Group.

С другой стороны, 16 алтайских стартапов поддержал Фонд развития интернет-инициатив, они попали в его заочный акселератор, что показывает хороший уровень проработки этих проектов и их перспективность.

Илья Суханюк,
исполнительный директор Ассоциации поддержки инноваций:

Венчурный рынок сложный, в нашем регионе это направление почти не развито. Мы бы хотели создать сообщество, где потенциальные инвесторы могли бы общаться друг с другом и основателями проектов. Стартапам же не придется искать инвестиции в других городах.

Для участников клуба будут проводиться встречи с основателями проектов, где они смогут знакомиться и заключать соглашения.

Денис Газукин,
руководитель компании Freematiq:

С одной стороны, стартапы получат инвестиции и менторскую помощь, с другой — мы хотим открыть глаза классическому бизнесу на цифровой мир и венчурные инвестиции. Многие классические предприятия края могли бы развиваться быстрее с цифровыми ресурсами. У нас есть гипотеза, что ИТ-стартапы можно интегрировать в классический бизнес. Например, системы автоматизированного управления производством, сервисы для организации продаж и другие.

Сейчас внутри Ассоциации поддержки инноваций уже успешно действуют четыре сообщества ИТ-специалистов — в сфере маркетинга, управления проектами, больших данных и производства компьютерных игр.

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