Семья известного алтайского IT-предпринимателя выпустила первую партию сыра

"Покровская сырованя", которая находится на территории опережающего развития под Новоалтайском, 14 апреля выпустила первую тестовую партию сыра. Продавать эту продукцию не будут, ее производство было нужно для "обкатки" оборудования.
Совладелец сыроварни Денис Газукин на своей странице в Facebook рассказал, что предприниматели надеются запустить производственный цикл уже через пару недель.
Напомним, "Покровскую сыроварню" построили братья Иван и Денис Газукины. Последний известен в крае как крупных ИТ-предприниматель. Стоимость предприятия после полного запуска может составить 200 млн рублей. Все средства частные.
Сыроварня планирует выпускать сыр в ценовой категории выше среднего и продавать его в Москву и Санкт-Петербург.
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