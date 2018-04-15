Семья известного алтайского IT-предпринимателя выпустила первую партию сыра

"Покровская сыроварня" семьи Газукиных выпустила пробную партию сыра. Фото: facebook.com/gazukin. "Покровская сыроварня" семьи Газукиных выпустила пробную партию сыра. Фото: facebook.com/gazukin. "Покровская сыроварня" семьи Газукиных выпустила пробную партию сыра. Фото: facebook.com/gazukin. "Покровская сыроварня" семьи Газукиных выпустила пробную партию сыра. Фото: facebook.com/gazukin. "Покровская сыроварня" семьи Газукиных выпустила пробную партию сыра. Фото: facebook.com/gazukin. "Покровская сыроварня" семьи Газукиных выпустила пробную партию сыра. Фото: facebook.com/gazukin. "Покровская сыроварня" семьи Газукиных выпустила пробную партию сыра. Фото: facebook.com/gazukin. "Покровская сыроварня" семьи Газукиных выпустила пробную партию сыра. Фото: facebook.com/gazukin. "Покровская сыроварня" семьи Газукиных выпустила пробную партию сыра. Фото: facebook.com/gazukin. "Покровская сыроварня" семьи Газукиных выпустила пробную партию сыра. Фото: facebook.com/gazukin. "Покровская сыроварня" семьи Газукиных выпустила пробную партию сыра. Фото: facebook.com/gazukin. "Покровская сыроварня" семьи Газукиных выпустила пробную партию сыра. Фото: facebook.com/gazukin.

Совладелец сыроварни Денис Газукин на своей странице в Facebook рассказал, что предприниматели надеются запустить производственный цикл уже через пару недель.

Напомним, "Покровскую сыроварню" построили братья Иван и Денис Газукины. Последний известен в крае как крупных ИТ-предприниматель. Стоимость предприятия после полного запуска может составить 200 млн рублей. Все средства частные.

Сыроварня планирует выпускать сыр в ценовой категории выше среднего и продавать его в Москву и Санкт-Петербург.