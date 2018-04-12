Лук и бычьи яйца: как повара с Алтая победили в самом крутом кулинарном конкурсе в России

Победители кулинарного чемпионата Chef a la Russe 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Победители кулинарного чемпионата Chef a la Russe 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Победители кулинарного чемпионата Chef a la Russe 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Победители кулинарного чемпионата Chef a la Russe 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Победители кулинарного чемпионата Chef a la Russe 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Победители кулинарного чемпионата Chef a la Russe 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Победители кулинарного чемпионата Chef a la Russe 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Победители кулинарного чемпионата Chef a la Russe 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Победители кулинарного чемпионата Chef a la Russe 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Победители кулинарного чемпионата Chef a la Russe 2018. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Трио победителей

В кулинарной троице с Алтая самым бывалым можно считать 32-летнего Сергея Тернова из Белокурихи. В профессии он уже более 10 лет. За плечами — работа бренд-шефом белокурихинских ресторанов "Трапеза" и "Пятое колесо", победы во многих кулинарных конкурсах, в том числе в олимпийских кулинарных играх в Германии.

Известен Сергей и своим участием в телешоу "Битва шефов" на НТВ, в котором у него был нелегкий путь. Парень с Алтая, пришедший на программу в роли "темной лошадки", сначала на фарте выиграл первую битву, затем вторую, а в финале реально показал, кто тут самый крутой, завоевав звание "супер-шефа". Опыт, конечно, неоценимый. Сейчас парень с улыбкой называет себя просто безработным.

Накануне финала Chef a la Russe он попрощался с белокурихинской "Трапезой" и "Пятым колесом" и отправился в свободное плавание.

Михаил Хмелинин — личность для Алтайского края тоже в какой-то степени легендарная. Он — постоянный спикер крупных ресторанных форумов, владелец и главный идейный вдохновитель первой в регионе кулинарной школы "Студия Вкуса".

За плечами алтайского шефа работа с признанными мастерами своего дела, шеф-поварами всего мира, такими как Джузеппе Риккебуоно и Лигурии Марко Фьоре, несколько лет профессиональной консалтинговой деятельности в ресторанной сфере.

А еще Михаил — известный пропагандист регионального питания, любитель натуральных алтайских сыры и "крафтовой" мясной продукции.

Никита Ушаков в этом трио самый загадочный. О нем до последнего времени вообще ничего не было известно. Сам парень рассказывает, что долгое время жил в Новосибирске. После того, как на одном из кулинарных конкурсов познакомился с Сергеем Терновым, по его приглашению переехал в Белокуриху. В "Трапезе" и "Пятом колесе" он и сейчас курирует кондитерское направление.

В команде опытных шефов место Никиты уж точно не было "на подхвате". На Chef a la Russe он отвечал за приготовление десертов, на которые пришлась чуть ли не половина всего успеха. Коллеги Никиты по команде смеются: "Даже если бы мы конкретно провалили свои блюда, за десерты можно было не волноваться. Они — в надежных руках".

Группа смерти

Путь Хмелинина, Тернова и Ушакова на Chef a la Russe начался в Новосибирске.Там проходил региональный этап престижного чемпионата. Этот уровень был пройден на раз.

В Москве все оказалось гораздо сложнее. В полуфинале, проходившем в два дня по две смены, сошлись сразу 40 лучших команд, поделенных случайным жребием. Наши парни оказались в настоящей группе смерти, буквально "нафаршированной" фаворитами. Выход был один — побеждать.

Полуфинал Chef a la Russe проходил в формате домашнего задания. Команды за 90 минут должны были приготовить три блюда в национальной тематике: закуску из карельской форели, горячее из баранины и десерт. Основные ингредиенты озвучивались заранее.

Сергей Тернов,

победитель кулинарного чемпионата Chef a la Russe:

— Все произошло как-то спонтанно. Мы утром приехали в павильон. Не успели еще кофе выпить, а нас уже загнали в бокс и сказали: "Старт!". Мы даже продукты не разложили.

Алтайская команда решила пойти ва-банк и сделала упор на десерт, тематикой которого была репа. В итоге получился настоящий сладко-овощной шедевр: мороженое из тыквы, свекольное суфле с бисквитом из моркови и полная визуализация репы а-ля известное всем пирожное "картошка".

Казалось бы, полноценная заявка на успех и первое место, ан нет — только вторые. Но с правом участвовать в финале.

Михаил Хмелинин,

победитель кулинарного чемпионата Chef a la Russe:

— Второе место нас жутко разозлило. Сейчас понимаю, получили бы в полуфинале золото — расслабились. А так, Сергей нас успокоил, попросил ничего пока не писать в соцсетях и настраиваться на финал — это наша основная битва.

Оригинальный наборчик

На следующий день ребят с Алтая ждал настоящий сюрприз. Дело в том, что финал Chef a la Russe проходит по принципу "черного" ящика: только в кулинарном боксе команды узнают ингредиенты, из которых им предстоит готовить.

У парней набор оказался оригинальным: лук, бычьи семенники, гречка, рис, клюква и шоколад. Из этого надо было сотворить горячее и десерт.

Публикация от Sergey Ternov (@sergey_ternov) 27 Дек 2017 в 5:55 PST

Михаил Хмелинин,

победитель кулинарного чемпионата Chef a la Russe:

— Это был треш. Я начал нервничать, бросил грязный лук в мойку. Выбросить его нельзя, весь чистить — тоже смысла не было. Судья тут же сделал мне замечание. За время приготовления мы несколько раз все переигрывали, но в итоге получилось отлично: бычьи яйца на манер фуа-гра, на десерт — шоколадно-клубничный мусс, стилизованный под грушу, такую, что от натуральной не отличишь. После того, как подали все блюда, выдохнули и поняли, что золото в кармане.

Уже сейчас покорители Chef a la Russe признаются: их победа — это в каком-то смысле чудо. Второй раз не факт, что все так удачно сложилось бы. Шеф-поварам с Алтая удалось оптимально уложиться в тайминг, приготовить блюда по всем правилам (а их не мало), соблюсти строгие требования гигиены и рационального использования продуктов.

Вдуматься только: на Chef a la Russe вообще ничего нельзя выбрасывать. Сергей Тернов рассказывает: при потрошении рыбы кожа отправлялась не в мусорное ведро, а на "чипсы" для декора, рыбные кости — на приготовление соусов. Сделаешь по-другому — сразу получишь штрафные баллы.

Франция, жди!

Летом покорителям кулинарного олимпа с Алтая предстоит совместное путешествие во Францию. В качестве приза они выиграли двухнедельную стажировку в леонской академии Поля Бокюза, который считался одним из самых прославленных поваров ХХ века.

О подобном опыте повара говорят с особым восторгом.

Михаил Хмелинин,

победитель кулинарного чемпионата Chef a la Russe:

— Мои знакомые шефы как-то были на обучении в знаменитом датском ресторан Noma, имеющем две звезды Мишлена. Это особенное заведение: находится оно в живописном месте, стиль оформления чем-то напоминает баню. Меню подстать. Здесь, например, готовят знаменитый итальянский соус песто (оливковое масло, базилик, кедровые орехи, сыр, — прим. ред) из муравьев! Причем собирают насекомых в соседнем лесу. Для нас, конечно, этот опыт мало применим, но все равно интересно.

Публикация от noma (@nomacph) 18 Фев 2018 в 3:20 PST

О совместных планах победители кулинарного чемпионата пока говорят очень расплывчато. Из ближайшего — гала-ужин, который будут готовить в четыре руки Михаил Хмелинин и Сергей Тернов по мотивам прошедшего чемпионата. Билеты на него уже распроданы.

А дальше — непонятно. Слишком насыщенный график у каждого из них. Буквально на следующий день после встречи в Барнауле Сергей отправился в Томск по приглашению одного местного ресторана, Михаил — в Новосибирск.

О защите своего титула алтайские повара и не помышляют: по правилам конкурса, победившие повара, больше не имеют права в нем участвовать. Но титул чемпиона Chef a la Russe, как и на Олимпийских играх, дается на всю жизнь.

Остается покорять новые вершины. Наши герои рассказывают: в плане кулинарного продвижения региона хороший опыт имеет Новосибирская область. В столице Сибири проводится мощный конкурс среди представителей общепита, по результатам которого формируется сборная для международных соревнований.

Чем в этом отношении наш край хуже! Тем более, что высокая мировая кухня об Алтае уже наслышана.