В Барнауле закрылись почти все бургерные

В Барнауле закрылись сразу две бургерных: Buffalo и Barney Burgers. На одном висит табличка "закрыто", на место второго заведения ищут арендаторов. Чуть ранее перестала работать скандально известная бургерная MAMA, Ya POEL burgers.
Buffalo
Бургерная Buffalo (Мерзликина, 8Б) открылась летом 2017 года и проработала меньше года. На "Флампе" сообщается, что заведение не работает. В сообществе Buffalo последняя запись была в декабре 2017 года.
Телефон заведения не отвечает, мобильный телефон владельцев также недоступен. Но на входе висит объявление, что заведение скоро вернется.
Barney Burgers
Также прекратило работу заведение Barney Burgers (ул. Крупской, 96). Информация о кафе исчезла с "Флампа", группы соцсетях удалены. Официально о закрытии руководство не сообщало. На здании висит баннер о поиске новых арендаторов. Заведение Barney Burgers работало с июня 2017 года.
Что осталось?
В январе 2018 года в Барнауле закрылась бургерная MAMA, Ya POEL, которая работала по адресу пр. Ленина, 44а. Из заведения вывезли мебель и оборудование.
Из местных бургерных продолжают работу "Крафт Бургер бар" (на ул. Сухэ-Батора) и бургерная "Мяso" (на пр. Социалистическом).Также работают федеральные сети — "Бургер Кинг", "Макдоналдс", KFC.
Ранее руководители местных бургерных рассказывали, что такой бизнес довольно затратный: если не использовать полуфабрикаты, то затраты будут большими, а бизнес окупится не быстро.
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