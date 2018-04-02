В Барнауле закрылись почти все бургерные

Buffalo

Бургерная Buffalo (Мерзликина, 8Б) открылась летом 2017 года и проработала меньше года. На "Флампе" сообщается, что заведение не работает. В сообществе Buffalo последняя запись была в декабре 2017 года.

Телефон заведения не отвечает, мобильный телефон владельцев также недоступен. Но на входе висит объявление, что заведение скоро вернется.

Barney Burgers

Также прекратило работу заведение Barney Burgers (ул. Крупской, 96). Информация о кафе исчезла с "Флампа", группы соцсетях удалены. Официально о закрытии руководство не сообщало. На здании висит баннер о поиске новых арендаторов. Заведение Barney Burgers работало с июня 2017 года.

Что осталось?

В январе 2018 года в Барнауле закрылась бургерная MAMA, Ya POEL, которая работала по адресу пр. Ленина, 44а. Из заведения вывезли мебель и оборудование.

Из местных бургерных продолжают работу "Крафт Бургер бар" (на ул. Сухэ-Батора) и бургерная "Мяso" (на пр. Социалистическом).Также работают федеральные сети — "Бургер Кинг", "Макдоналдс", KFC.

Ранее руководители местных бургерных рассказывали, что такой бизнес довольно затратный: если не использовать полуфабрикаты, то затраты будут большими, а бизнес окупится не быстро.