В Белокурихе-2 откроют ресторан, где будут кормить любимыми блюдами Гоголя

Людмила Шарабарина,

заместитель генерального директора по питанию АО "Курорт Белокуриха":

— В настоящий момент наши дизайнеры работают над проектом интерьера ресторана "Гоголь". Само название диктует и стилистику, и атмосферу, и меню. Николай Васильевич был большим поклонником вкусной еды разных кухонь мира. Известно, что он очень любил макароны с большим количеством сливочного масла, вареники, галушки и сладкое. Однако уникальность ресторана не только в интернациональной кухне, но и в самом месте, где он находится.

Открытие первого ресторана в Белокурихе-2 запланировано в конце мая—начало июня. К этому времени комплекс "Андреевская слобода" подключат к электроэнергии и системе водоснабжения и водоотведения.

Зимой в ресторане "Гоголь" смогут разместиться 40 человек, летом — около 100.

Памятник Гоголю в Белокурихе.

Факт

Напомним, скульптуру Николая Гоголя открыли в Белокурихе-2 в начале марта. Автором мраморного изваяния стал скульптор-ювелир Владимир Войчишин. По словам художника, на создание трёхметровой композиции вместе с постаментом ушло около десяти тонн мрамора. Сейчас бюст Гоголя находится на территории историко-архитектурного комплекса "Андреевская слобода", рядом с будущим рестораном.

Здание ресторана — центральный объект "Андреевской слободы" в Белокурихе-2. Он представляет собой дом 1822 года постройки. На территории историко-архитектурного комплекса находятся также кузница, амбар, "Дом хлеба", избушка знахарки и винокурня.