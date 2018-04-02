В Белокурихе-2 откроют ресторан, где будут кормить любимыми блюдами Гоголя

В Белокурихе-2, на территории "Андреевской слободы", откроют ресторан "Гоголь", в котором будут предлагать любимые блюда писателя. Компания "Курорт Белокуриха" решила изменить концепцию заведения после установки памятника Николаю Гоголю на территории субкластера, сообщается пресс-служба сети санаториев.
Людмила Шарабарина,
заместитель генерального директора по питанию АО "Курорт Белокуриха":
— В настоящий момент наши дизайнеры работают над проектом интерьера ресторана "Гоголь". Само название диктует и стилистику, и атмосферу, и меню. Николай Васильевич был большим поклонником вкусной еды разных кухонь мира. Известно, что он очень любил макароны с большим количеством сливочного масла, вареники, галушки и сладкое. Однако уникальность ресторана не только в интернациональной кухне, но и в самом месте, где он находится.
Открытие первого ресторана в Белокурихе-2 запланировано в конце мая—начало июня. К этому времени комплекс "Андреевская слобода" подключат к электроэнергии и системе водоснабжения и водоотведения.
Зимой в ресторане "Гоголь" смогут разместиться 40 человек, летом — около 100.
Факт
Здание ресторана — центральный объект "Андреевской слободы" в Белокурихе-2. Он представляет собой дом 1822 года постройки. На территории историко-архитектурного комплекса находятся также кузница, амбар, "Дом хлеба", избушка знахарки и винокурня.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.