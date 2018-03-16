Отворяйте ворота! В алтайский призрачный туркластер зашли инвесторы

Кластер-призрак

Впервые о бийском автотуркластере заговорили в 2012 году, когда губернатор Александр Карлин и министр спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий Мутко подписали соглашение о реализации в регионе проектов двух туркластеров — "Золотые ворота" и "Белокуриха". Если второй на сегодняшний день включает более десятка рекреационных объектов и принимает тысячи туристов, то первый продолжает существовать преимущественно на бумаге.

Изначально на проект "Золотые ворота" делали большие ставки. Автотуркластер должен был стать сильной имиджевой точкой въезда на рекреационные территории Алтая. Ведь, по данным мэрии города, около 80% туристов, которые прибывают в регион, проезжают по автодороге через Бийск со стороны Барнаула. Власти считают, что строительство туркластера позволит создать более 500 рабочих мест и к 2021 году через "Золотые ворота" будут проезжать до 5 млн туристов в год.

К 2018 году на территории площадью 40 га должны были построить туристско-информационный и торгово-развлекательный центры, автозаправочный комплекс, станцию техобслуживания, кафе фастфуда, ресторан, гостиницу, кемпинг со стоянкой и воссоздать Бийский острог с пушками. Но фактически на территории кластера на въезде в город стоит только здание автоцентра, законсервированное в прошлом году, и ведется строительство придорожного сервиса.

Факт По оценкам специалистов, потенциал роста в течение ближайших пяти лет — до 5–6 млн человек.

Магия цифр

В феврале 2018 года заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев посетил "Золотые ворота" и другие туристические площадки Алтайского края, которые строили на деньги федеральной программы по развитию внутреннего и въездного туризма с 2011 по 2018 годы.

За это время туркластеры "Белокуриха", "Барнаул — горнозаводской город" и "Золотые ворота" получили 2,8 млрд рублей, сообщает официальный сайт региона.

"Мы приехали, чтобы сверить стрелки часов перед стартом новой федеральной программы на 2019–2025 годы. Ее концепция практически готова. Минфин уже довел до нас лимиты средств на 2019 и 2020 годы", — цитирует Николая Королева сайт региона.

Согласно федеральной программе, общий объем инвестиций в "Золотые ворота" планово должен был составить 1 млрд 314 млн рублей. По данным мэрии Бийска на январь, в проект уже вложили 261 млн рублей из федерального бюджета, 131 млн рублей внебюджетных инвестиций и 44,7 млн рублей — из бюджетов города и края.

Более того, в постановлении правительства РФ от 31 января 2017 года о внесении изменений в федеральную программу говорится, что в "Золотых воротах" уже создано 528 рабочих мест и его турпоток увеличился на 32,8 тыс. человек в год.

Откуда взялись эти цифры при условии, что физически на территории кластера почти ничего нет? Частично ответ содержался в отчете мэрии по муниципальной программе развития туризма, который цитировала газета "Бийский рабочий" в начале 2018 года. Согласно этому отчету, в состав кластера попал городской ТЦ "Воскресенье", который построили в 2014 году. Ранее он не числился в списке объектов туркластера. В отчете сообщается, что компания "Стройбизнес" вложила в торговый центр 410 млн рублей.

За период существования кластера с площадки ушло несколько инвесторов. Один из последних — компания "АНТ-АВТО", которая затратила на автокомплекс "Ниссан" 124 млн рублей. Объект включает автомойку, шиномонтаж, кафе и паркинг и находится на въезде в город. Недавно инвестор объявил о продаже бизнеса. Собственники остановили работу комплекса, а здание законсервировали.

Факт С 2006 по 2016 год турпорток транзитных туристов, проезжающих через Бийск, вырос с 1,3 млн до 3 млн человек в 2016 году, сообщает мэрия Бийска.

Кто на новенького?

Власти Бийска ожидают основных вложений в проект в течение двух-трех лет. Из федерального бюджета на развитие кластера "Золотые ворота" в 2018 году средства не запланированы. Инвестиций ожидают от новых резидентов.

По словам министра экономического развития края Николая Чинякова, администрация Бийска заняла активную позицию по работе с туркластером "Золотые ворота" в конце прошлого года. Губернатор Александр Карлин связал это с приходом нового главы.

"Это способствовало тому, что в рамках туркластера у нас появился целый ряд инвестпроектов, — сказал Чиняков. — Мы проводили совещание по строительству малоэтажных торгово-офисных объектов. В настоящее время готовятся два соглашения с инвесторами. Речь идет о 500 млн рублей по одному из проектов и около 100 млн рублей — по первой очереди второго проекта".

По данным мэрии Бийска, сейчас ведется работа с компанией "Гарант" — инвестором строительства торгово-развлекательного комплекса. На участке площадью 130 тыс. кв. метров планируется построить ТРЦ, включающий объекты торговли, общепита и бытового обслуживания. Инвестор планирует вложить в проект 700 млн рублей.

Также администрация заключила соглашение о реализации инвестпроекта и договор аренды земельного участка с ИП Саламатовой В. А. Предпринимательница планирует построить в "Золотых воротах" комплекс придорожного сервиса "Горная страна". На площади в 2 га инвестор собирается возвести ресторан быстрого питания на 70 мест, мотель на 20 номеров, магазин сувениров и продукции алтайских предприятий, разбить парк отдыха с мини-зоопарком.

Сообщается, что предпринимательница получила разрешение на строительство еще в августе 2015 года. Пока здесь только залит фундамент. Инвестор потратила около 7,25 млн рублей, сообщила мэрия. В 2016 году резидент приостанавливала работы. В 2017 году проект комплекса придорожного сервиса скорректировали, чтобы снизить стоимость строительства. В 2018 году строительные работы будут возобновлены, обещают власти.

Кроме того, горадминистрация заключила соглашение с местной компанией "Созидатель плюс" на строительство торгово-логистического терминала. Предприниматель планирует инвестировать около 500 млн рублей.

Также начата работа с барнаульской компанией "Премиум строй", которая намерена создать на территории кластера торговый комплекс формата аутлет-центр (специализируется на продаже одежды известных брендов со значительными скидками). Вероятно, этот проект требует около 100 млн инвестиций.