Единственный тепличный комбинат на Алтае продают за 1,3 млрд рублей

На 5 октября назначены торги по продаже 100% акций уставного капитала единственного в региона тепличного комбината «Индустриальный». Начальная цена — 1,3 млрд рублей. Ранее акции на торги не выставлялись.

Как сообщает Фонд имущества Алтайского края, площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество «Индустриального», составляет 161,5 га, число работников — 740. На балансе предприятия значатся 67 зданий и 104 сооружения.

В объявлении также сообщается, что комбинат не входит в реестр монополистических предприятий, имеющих на рынке определенного товара долю в размере более чем 35%.

Почему решили продать «Индустриальный»

В марте 2018 года стало известно, что акции единственного тепличного комбината в Алтайском крае выставят на продажу. Людмила Сорокина, министр имущественных отношений региона, тогда рассказала, что в 2017 году на предприятии прошла независимая экспертиза. Она коснулась только бухгалтерских и финансовых аспектов.

Новые теплицы акционерного общества «Индустриальный» в Барнауле. Барнаульская сетевая компания.

Выяснилось, что с 2006 года предприятие проводило плановую модернизацию, на которую потратило более 900 млн рублей. В результате производство овощей увеличилось в 1,7 раза, в том числе за счет увеличения площади теплиц на 20,1% и роста урожайности на 36,6%.

Однако из-за опережающего роста цен на энергоресурсы все позитивные изменения были по сути нивелированы.

Чтобы переломить сложившуюся ситуацию, в 2017 году «Индустриальный» начал новую инвестиционную программу. Планировалось, что за три года модернизируют 9 га старых теплиц и построят 4 га новых. Стоимость работ составляла более 1 млрд рублей.

Открытие тепличного комплекса предприятия «Индустриальный». Село Старобелокуриха Алтайского района , декабрь 2011 года. Олег Богданов

Часть работ предприятие выполнило. Однако дальнейшая реализация проекта оказалась под вопросом. В правительстве пришли к выводу, что «Индустриальному» попросту могут не выделить заемных средств из-за уже высокой закредитованности.

Позже о своем интересе к тепличному производству сообщила компания «Сибирская генерирующая компания», которая владеет несколькими ТЭЦ в Алтайском крае. Она объяснила это возможностью оптимизации производства за счет использования дешевой тепловой энергии от барнаульской ТЭЦ-3.