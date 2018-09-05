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Единственный тепличный комбинат на Алтае продают за 1,3 млрд рублей

На 5 октября назначены торги по продаже 100% акций уставного капитала единственного в региона тепличного комбината «Индустриальный». Начальная цена — 1,3 млрд рублей. Ранее акции на торги не выставлялись.

Новые теплицы акционерного общества "Индустриальный" в Барнауле.
Новые теплицы акционерного общества "Индустриальный" в Барнауле.
Барнаульская сетевая компания.

Как сообщает Фонд имущества Алтайского края, площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество «Индустриального», составляет 161,5 га, число работников — 740. На балансе предприятия значатся 67 зданий и 104 сооружения.

В объявлении также сообщается, что комбинат не входит в реестр монополистических предприятий, имеющих на рынке определенного товара долю в размере более чем 35%.

Почему решили продать «Индустриальный»

В марте 2018 года стало известно, что акции единственного тепличного комбината в Алтайском крае выставят на продажу. Людмила Сорокина, министр имущественных отношений региона, тогда рассказала, что в 2017 году на предприятии прошла независимая экспертиза. Она коснулась только бухгалтерских и финансовых аспектов.

Новые теплицы акционерного общества &quot;Индустриальный&quot; в Барнауле.
Новые теплицы акционерного общества «Индустриальный» в Барнауле.
Барнаульская сетевая компания.

Выяснилось, что с 2006 года предприятие проводило плановую модернизацию, на которую потратило более 900 млн рублей. В результате производство овощей увеличилось в 1,7 раза, в том числе за счет увеличения площади теплиц на 20,1% и роста урожайности на 36,6%.

Однако из-за опережающего роста цен на энергоресурсы все позитивные изменения были по сути нивелированы.

Чтобы переломить сложившуюся ситуацию, в 2017 году «Индустриальный» начал новую инвестиционную программу. Планировалось, что за три года модернизируют 9 га старых теплиц и построят 4 га новых. Стоимость работ составляла более 1 млрд рублей.

Открытие тепличного комплекса предприятия &quot;Индустриальный&quot;. Село Старобелокуриха Алтайского района, декабрь 2011 года.
Открытие тепличного комплекса предприятия «Индустриальный». Село Старобелокуриха Алтайского района, декабрь 2011 года.
Олег Богданов

Часть работ предприятие выполнило. Однако дальнейшая реализация проекта оказалась под вопросом. В правительстве пришли к выводу, что «Индустриальному» попросту могут не выделить заемных средств из-за уже высокой закредитованности.

Позже о своем интересе к тепличному производству сообщила компания «Сибирская генерирующая компания», которая владеет несколькими ТЭЦ в Алтайском крае. Она объяснила это возможностью оптимизации производства за счет использования дешевой тепловой энергии от барнаульской ТЭЦ-3.

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