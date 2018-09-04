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4 сентября
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Федеральный инвестор рассказал, зачем ему обанкротившиеся заводы на Алтае

Осенью 2018 года группа компаний «Благо» намерена запустить производство продукции под собственным брендом на двух алтайских маслоэкстракционных заводах. В прошлом месяце федеральный игрок завершил аудит предприятий и окончательно зашел на площадки оказавшегося в банкротстве холдинга «Юг Сибири».

Растительное масло по программам ООН
Растительное масло по программам ООН
Из архива редакции

В Алтайском крае «Благо» будет работать на Барнаульском и Бийском маслоэкстракционных заводах. Здесь помимо своей продукции инвестор намерен выпускать и масло «Янтарь Алтай».

В Омской области в их руках оказался завод «Продэкс-Омск».

Как сообщает пресс-служба «Благо», сейчас в структуру компании входит шесть предприятий. Со стартом производства продукции на сибирских площадках совокупные возможности по выпуску рафинированного дезодорированного масла составят около 450 тыс тонн в год.

Аркадий Фосман,
генеральный директор ГК «Благо»:

Выход на новые площадки — это этап реализации плана по расширению географии нашего присутствия и увеличения производственных мощностей. Удобное расположение новых площадок позволит укрепить наши позиции в сибирском и дальневосточном регионах России, а также откроет новые рынки сбыта в Азии. Я надеюсь, что в будущем мы продолжим движение на восток, вовлекая в наши бизнес-процессы локальных поставщиков и производителей сырья, тем самым укрепляя экономику новых регионов.

В Алтайском крае компания «Благо» уже создала два новых юрлица «Благо-Барнаул» и «Благо-Бийск», основным видом деятельности у которых значится производство растительных масел и жиров.

Производство лецитина на &quot;АгроСиб-Раздолье&quot;.
Производство лецитина на «АгроСиб-Раздолье».
Олег Богданов

По неофициальной информации, Виталий Сидоров, который с апреля нынешнего года был исполнительным директором «Юга Сибири», не будет руководить новым направлением совместно с «Благо».

Что происходит с «Югом Сибири»

Заявление о банкротстве компании «Юг Сибири», поданное еще в июле, находится без движения. Из документов суда следует, что заявитель не предоставил документа, подтверждающего уплату госпошлины или ходатайства об отсрочке уплаты государственной пошлины, а также доказательств уведомления всех кредиторов о направлении заявления в суд.

В обозначенный срок недостатки исправлены не были. Однако в последний момент «Юг Сибири» попросил суд дать еще время. Следующее заседание по иску о банкротстве назначено на 28 сентября.

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