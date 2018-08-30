Томенко рассказал, что его неприятно впечатлило на Алтае

Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко рассказал о своих первых впечатлениях, которые он испытал, когда только приехал в Алтайский край. Такой вопрос ему задали жители Калманского района. Он ответил, что общую ситуацию в регионе знал по официальным отчетам, но увиденное оказалось несколько иным.

По словам Виктора Томенко, в первую очередь его поразило настроение молодого поколения, которое только и мечтает о том, как бы вырваться из региона. Тот факт, что для нового места жительства молодежь Алтайского края выбирает не Москву, а соседние регионы, стало для Томенко сюрпризом.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

Тенденции по миграции населения, конечно, насторожили. Особенно это касается настроений молодых, амбициозных, ищущих свой путь молодых людей. При чем для лучшей жизни они выбирают даже не столицу, а города за 200−300 километров, потому что там уровень жизни лучше, обеспеченность выше. Это почувствовалось в первую очередь. Поэтому проблему низких заработных плат на Алтае сразу обозначил и публично стал о ней говорить. Здесь замалчивать ничего не надо.

Второе неприятное впечатление — ограниченные финансовые возможности края, которые влекут за собой целый ряд проблем.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

Низкий уровень жизни он ведь проявляется не только в том, сколько люди получают, но и в состоянии инфраструктуры. Дороги, к сожалению, на Алтае убитые. За два-три года, что действует федеральная программа по их ремонту, конечно, многое удалось изменить. Но ведь эти изменения коснулись в основном Барнаула и агломерации. Чтобы выполнить программу по условиям софинансирования, деньги пришлось стянуть со всего края. В итоге ситуация с качеством дорог в столице региона стала выправляться, а в других территориях появилось еще больше напряжения. Я по краю езжу очень много и на своей спине почувствовал, что такое дороги Алтайского края.

Виктор Томенко посетил школу в Калманском районе Анна Зайкова

Состояние социальной и инженерной инфраструктуры в селах тоже неприятно поразило.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

Мы сегодня находимся в школе, которую подремонтировали, но надо понимать, что этого мало. В крае есть социальные учреждения, построенные в 30−50-е годы прошлого века, с ними предстоит что-то делать. При этом надо учитывать, что на 2,5 миллиона жителей у нас всего 110 млрд доходная часть бюджета, из которых половину нам дает федеральное правительство, это не мы их зарабатываем. На эти деньги надо обеспечить ту инфраструктуру, что уже имеется и как-то еще подумать о дальнейшем развитии.

Ранее Томенко уже высказывался жестко о накопившихся в Алтайском крае проблемах.