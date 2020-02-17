На Алтае торговые сети отбиваются от массовых претензий чиновников к выкладке «молочки»

Проверяющие пошли по магазинам
Массовые проверки вызвал маленький, но важный пункт 33 (1) «Правил продажи отдельных товаров», который потребовал визуально отделять при продаже настоящую молочную продукцию от товаров с заменителем молочного жира.
Настоящую «молочку» (без заменителя) надо не только отделять, но и сопровождать информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».
Пункт вступил в силу 1 июля 2019 года. Спустя лишь неделю федеральный Роспотребнадзор издал приказ о проведении внеплановых проверок. И в том же июле сотрудники ведомства в Алтайском крае оперативно отправились по магазинам — выяснять, соблюдает ли отечественная розница этот пункт.
Пишут министры, пишут ритейлеры
Надо сказать, что этот небольшой пункт в три строчки длиной потребовал довольно большой перестройки молочных полок, так что торговля начала готовиться к нему начали заранее.
Для того, чтобы ей легче было понять, что делать, Минпромторг РФ разработал рекомендации (1 страница) с семью приложениями в картинках. Со своей стороны «Розница К-1″ утвердила целую концепцию оформления выкладки молочки, указано в решении суда.
Информацию „Продукты без заменителя молочного жира“ в магазинах „Мария-Ра“ решили указывать на ценнике. Однако этот подход не устроил представителей Роспотребнадзора.
В чем провинились магазины
Внеплановыми проверками они охватили более 100 магазинов сети, указано в ряде судебных решений. Проверяющие подошли к делу скрупулезно: изучили „молочку“ на полках и даже заглянули в корзины холодильников с мороженым.
Итоги проверки оказались не в пользу торговой компании: молочная продукция недостаточно отделена визуально от не совсем молочной», при размещении не хватает надписи: «Продукты без заменителя молочного жира».
К примеру, в холодильнике в одной корзине находился как «пломбир-соленая карамель/арахис» (с содержанием заменителя молочного жира), так и «Золотой Стандарт» (без заменителя).
Да, надпись «Продукты без заменителя молочного жира» на ценнике есть. Но когда открываешь крышку, ценники сдвигаются — и определить, к какой корзине они относятся, невозможно. Все. Нарушение есть.
В магазине в Горняке чиновники обнаружили на полке табличку «Продукты с заменителем молочного жира». А вот главной надписи («Без заменителя») не нашли, и это тоже сочли нарушением.
По итогам проверок составили десятки протоколов об административном правонарушении. Ритейлеру выписали штраф — по 10 тыс. рублей на магазин. Поскольку проверено было около сотни магазинов, рейд мог бы принести бюджету 1 млн рублей.
Какова позиция торговой компании
В компании, однако, считали, что их подход (информация на ценнике) вовсе не противоречит методическим указаниям Минпромторга. И даже более того — он куда более эффективный для потребителя, чем вариант надзорного ведомства.
Очевидно, вопрос для ритейлера оказался принципиальным. Тем более, что и судьи в дальнейшем признали: организации торговли вправе самостоятельно определять, как визуально отделить одну молочную продукцию от другой.
В общем, «Розница К-1» попыталась оспорить предписания регионального управления Роспотребнадзора в суде. Первые иски поданы в сентябре 2019-го. Скажем заранее: у нее не получилось.
Суд решил: ценники — этого мало
Судебные решения есть пока далеко не по всем искам, и только в первой инстанции.
По мнению судей, на полках и в холодильниках «Марии-Ра» разные виды молочки все же недостаточно разделены визуально. Одной лишь надписи на ценниках мало. Нужны разделители, дополнительное оформление товарных полок и холодильников и т.п.
Впрочем, вместо штрафа суд счел возможном наказать ритейлера за проступок не так строго — вынести предупреждение. «Розница К-1» уже подала более десятка жалоб в следующую инстанцию.
К кому еще есть претензии
Еще около 20 исков к управлению Роспотребнадзора подал другой ритейлер: компания «Тандер», развивающая торговую сеть «Магнит».
«Тандер» тоже оспаривает предписания надзорного ведомства. Однако пока неясно, связаны ли они с претензиями к выкладке молочной продукции. Иски поданы в конце декабря, решения по ним еще не вынесены.
Пункт 33 (1) «Правил продажи отдельный товаров» введен постановлением правительства РФ от 28 января 2019 года за № 50. Он гласит следующее.
В торговом зале или ином месте продажи размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».