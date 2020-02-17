На Алтае торговые сети отбиваются от массовых претензий чиновников к выкладке «молочки»

Более 80 исков подала в арбитраж компания «Розница К-1» (управляет магазинами «Мария-Ра») к Роспотребнадзору. Ритейлер требует отменить предписания об административном наказании за неправильную выкладку «молочки», так как уверен, что не нарушил правила. Однако чиновники с ним не согласны и судьи пока поддержали именно их позицию.

Проверяющие пошли по магазинам

Массовые проверки вызвал маленький, но важный пункт 33 (1) «Правил продажи отдельных товаров», который потребовал визуально отделять при продаже настоящую молочную продукцию от товаров с заменителем молочного жира.

Настоящую «молочку» (без заменителя) надо не только отделять, но и сопровождать информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Пункт вступил в силу 1 июля 2019 года. Спустя лишь неделю федеральный Роспотребнадзор издал приказ о проведении внеплановых проверок. И в том же июле сотрудники ведомства в Алтайском крае оперативно отправились по магазинам — выяснять, соблюдает ли отечественная розница этот пункт.

«Мария-Ра» открыла магазин нового формата. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра».

Пишут министры , пишут ритейлеры

Надо сказать, что этот небольшой пункт в три строчки длиной потребовал довольно большой перестройки молочных полок, так что торговля начала готовиться к нему начали заранее.

Для того, чтобы ей легче было понять, что делать, Минпромторг РФ разработал рекомендации (1 страница) с семью приложениями в картинках. Со своей стороны «Розница К-1″ утвердила целую концепцию оформления выкладки молочки, указано в решении суда.

Информацию „Продукты без заменителя молочного жира“ в магазинах „Мария-Ра“ решили указывать на ценнике. Однако этот подход не устроил представителей Роспотребнадзора.

В чем провинились магазины

Внеплановыми проверками они охватили более 100 магазинов сети, указано в ряде судебных решений. Проверяющие подошли к делу скрупулезно: изучили „молочку“ на полках и даже заглянули в корзины холодильников с мороженым.

Приложение № 2 к приказу Минпромторга и Роспотребнадзора о выкладке молочной продукции. www.garant.ru

Итоги проверки оказались не в пользу торговой компании: молочная продукция недостаточно отделена визуально от не совсем молочной», при размещении не хватает надписи: «Продукты без заменителя молочного жира».

К примеру, в холодильнике в одной корзине находился как «пломбир-соленая карамель/арахис» (с содержанием заменителя молочного жира), так и «Золотой Стандарт» (без заменителя). Да, надпись «Продукты без заменителя молочного жира» на ценнике есть. Но когда открываешь крышку, ценники сдвигаются — и определить, к какой корзине они относятся, невозможно. Все. Нарушение есть.

В магазине в Горняке чиновники обнаружили на полке табличку «Продукты с заменителем молочного жира». А вот главной надписи («Без заменителя») не нашли, и это тоже сочли нарушением.

По итогам проверок составили десятки протоколов об административном правонарушении. Ритейлеру выписали штраф — по 10 тыс. рублей на магазин. Поскольку проверено было около сотни магазинов, рейд мог бы принести бюджету 1 млн рублей.

«Мария-Ра», магазин , продукты. skyscrapercity.com

Какова позиция торговой компании

В компании, однако, считали, что их подход (информация на ценнике) вовсе не противоречит методическим указаниям Минпромторга. И даже более того — он куда более эффективный для потребителя, чем вариант надзорного ведомства.

Очевидно, вопрос для ритейлера оказался принципиальным. Тем более, что и судьи в дальнейшем признали: организации торговли вправе самостоятельно определять, как визуально отделить одну молочную продукцию от другой.

В общем, «Розница К-1» попыталась оспорить предписания регионального управления Роспотребнадзора в суде. Первые иски поданы в сентябре 2019-го. Скажем заранее: у нее не получилось.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Суд решил: ценники — этого мало

Судебные решения есть пока далеко не по всем искам, и только в первой инстанции.

По мнению судей, на полках и в холодильниках «Марии-Ра» разные виды молочки все же недостаточно разделены визуально. Одной лишь надписи на ценниках мало. Нужны разделители, дополнительное оформление товарных полок и холодильников и т.п.

Впрочем, вместо штрафа суд счел возможном наказать ритейлера за проступок не так строго — вынести предупреждение. «Розница К-1» уже подала более десятка жалоб в следующую инстанцию.

Магазин «Магнит». altapress.ru

К кому еще есть претензии

Еще около 20 исков к управлению Роспотребнадзора подал другой ритейлер: компания «Тандер», развивающая торговую сеть «Магнит».

«Тандер» тоже оспаривает предписания надзорного ведомства. Однако пока неясно, связаны ли они с претензиями к выкладке молочной продукции. Иски поданы в конце декабря, решения по ним еще не вынесены.