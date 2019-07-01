На Алтае власти района сдали арендаторам 21 тысячу гектаров заказника

Конкурный управляющий сельхозпредприятия «Изумрудное» обязан вернуть краю 25 участков в Краснощековском районе общей площадью более 21 тыс. гектаров. Участки расположены в границах Чинетинского заказника. Местные власти сдали их в аренду для ведения сельхозпроизводства, не имея на то полномочий.

Сдали в аренду охраняемые земли

В 2008 году администрация Краснощековского района передала в аренду предприятию «Изумрудное» 25 земельных участков на 49 лет для ведения сельхозпроизводства.

Как и большинство других предприятий агрохолдинга «Изумрудная страна», фирма-арендатор обанкротилась. В 2018 году все его имущество, включая право аренды 25 участков, выставили на торги.

Желающих его купить тогда не нашлось. А в сентябре 2018 года прокуратура района проверила, законно ли на вверенной ей территории распоряжаются участками. И выяснила: участки, переданные для сельхозпроизводства, входят в состав земель Чинетинского заказника.

А распоряжаться землями заказника районные власти не имели права.

Общая площадь заказника, по данным минприроды, составляет 65 тыс. гектаров. А сельхозпредприятию районные власти передали 21,3 тыс га — треть охраняемой территории.

Решение принято ненадлежащим лицом

Как пояснил в суде представитель прокуратуры, границы заказника были установлены еще в 2007 году — за год до передачи земель в аренду, следует из определения арбитражного суда.

Между тем, с момента образования заказника и установления его границ все входящие в него участки — собственность Алтайского края, объяснили в прокуратуре.

Стало быть, распоряжаться ими могло только региональное правительство (в лице алтайкрайимущества), а никак не районные чиновники. В материалах суда фамилии «автора» решения со стороны местной власти не упоминается. По данным Картотека.ру, с апреля по октябрь 2008 года исполняющим обязанности главы администрации Краснощековского района был Михаил Баранов.

Из определения арбитражного суда по иску прокурора края к сельхозпредприятию «Изумрудное»:

Решение о возможности передачи спорного земельного участка в аренду, принятое ненадлежащим лицом, снижает режим его охраны в целях сохранения природной экосистемы долины верхнего течения реки Алей, создает угрозу нанесения ущерба природной среде государственного заказника.

Чинетинский заказник. www.zapoved.net

Иск в защиту интересов Алтайского края

Прокуратура района еще в сентябре 2018 года внесла представление в адрес главы Краснощековского района Александра Бобрышева устранить нарушения закона. А поскольку он этого не сделал, и. о. прокурора Алтайского края обратился в арбитраж. В суде он потребовал от конкурсного управляющего «Изумрудного» Сергея Рохина вернуть землю краю.

Рохин с требованием, однако, не согласился. Он сказал, что права расторгнуть договор аренды у него нет и, к тому же, конкурсная масса сельхозпредприятия сформирована и реализуется с торгов.

Но судья счел требования прокуратуры обоснованным и обязал Рохина передать алтайкрайимуществу все 25 участков из незаконного владения. По акту приема-передачи.

Решение вынесено первой инстанцией и не вступило в силу. В полном объеме оно опубликовано 25 июня.

Чинетинский заказник. www.zapoved.net

Судьба природного комплекса

Надо сказать, что на суде решалась только правовая сторона дела. О том, нанесли ли ущерб природному комплексу заказника действия районной администрации, речи не шло.

Использование сельхозугодий по прямому назначению в соответствии с планом районного землеустройства в Чинетинском заказнике допускается, сообщает сайт правительства региона. Выпас скота запрещен в водоохранных зонах, недопустимо также выкашивание травы в мае и июне.

Эколог Алексей Грибков говорит, что большая часть Чинетинского заказника — степи. И на них рациональный выпас не оказывает негативного воздействия на природу. «Да, органы местного самоуправления не вправе распоряжаться землями особо охраняемых природных территорий. Но в этом есть минус: тем самым мы настраиваем местные власти против таких территорий, что не идет на пользу их сохранению», — отмечает эколог.

Алексей Грибков,

эксперт ОНФ:

Случаи злоупотребления при эксплуатации особо охраняемых территорий со стороны местных властей имеют место — известны истории, когда их, например, сдавали под турбазы. Но никто не отменял необходимости соблюдать экологические требования. Правильнее было бы дать право именно местному самоуправлению распоряжаться такими участками. Но под строгим контролем соответствующих ведомств.

Чинетинский заказник. www.zapoved.net

Что такое Чинетинский заказник

Заказник создан для сохранения природного комплекса предгорий и гор Западного Алтая, поддержания качественно полноценной биоты, способной к самовоспроизводству в условиях фрагментарной хозяйственной деятельности, сообщает сайт правительства региона.

На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность, приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира:

распашка земель , не предусмотренная землеустройством,

не предусмотренная землеустройством, выпас скота в пределах водоохранных зон , выкашивание травы в мае , июне;

выкашивание травы в мае июне; выкашивание травы вкруговую ( от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных;

от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных; пуск палов и выжигание растительности и многое другое.

Допускается: