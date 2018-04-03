Все пять фигурантов дела "Изумрудной страны" получили сроки

По делу проходили пятеро: экс-директор филиала "Россельхозбанка" Евгений Роговский и его бывший зам Константин Гладышев, руководитель "Изумрудной страны" Ольга Антипина, бывший глава ряда предприятий ассоциации (и недолгое время ее президент) Михаил Колесников и экс-директор одного из предприятий агрохолдинга Елена Павловская.

Как сообщили altapress.ru в Октябрьском райсуде, все обвиняемые признаны виновными. Наказание, согласно приговору райсуда, они должны понести следующее:

Роговский — 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, штраф 900 тыс. рублей

Антипина — 6 лет 6 месяцев с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста (колония общего режима), штраф 900 тыс. рублей

Гладышев — 5 лет и 3 месяца (колония общего режима), штраф 450 тыс. рублей

Колесников — 4 года (колония общего режима), штраф 400 тыс. рублей

Павловская — 3 года условно, штраф 50 тыс. рублей.

Роговскому, Гладышеву и Колесникову также запрещено занимать руководящие должности в течение трех лет.Их взяли под стражу в зале суда.

Напомним, прокуратура требовала назначить Роговскому 12 лет, Антипиной 10, Гладышеву 8, Колесникову 4. Елене Павловской — 4 года условно.

Обвиняли друг друга

Подробно свидетельские показания, которые дали обвиняемые на суде, описаны агентством "Банкфакс". Свою вину полностью признала только Елена Павловская — ее обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, пишет агентство. Гладышев согласился с обвинением по статье "злоупотребление должностными полномочиями", вину в мошенничестве не признал.

Антипина же заявила, что скупала неликвидные предприятия и брала кредиты от лица их руководителей по настоянию экс-директора алтайского филиала "Россельхозбанка" Евгения Роговского. Ему это было нужно, чтобы улучшить показатели банка. Якобы он даже угрожал ей: если она не будет этого делать, то прекратит кредитование.

За услуги, как заявила Ольга Антипина, он потребовал от нее сначала ряд нежилых помещений, а затем и три автомобиля — Mercedes-Benz, Range Rover и Toyota Land Cruiser. А потом еще и зарплату — 300 тыс. в месяц и продукты.

Евгений Роговский свою вину полностью отрицал. Он пояснил, что все решения о кредитовании принимались коллегиально, и после проверок внутренних служб банка. На сотрудников банка он не давил, а упомянутые Антипиной машины и помещения получил в аренду (как компенсацию за долги).

Его бывший зам Гладышев утверждал, что Роговский и Антипина угрожали ему увольнением, если он доложит "наверх" о нарушениях при кредитовании, и обязали его обеспечивать положительные решения при выдаче кредитов.

Отрицал свою вину и Михаил Колесников. Он был руководителем ряда предприятий, но реальными полномочиями не обладал, все решения принимала Антипина. Заявки на получение кредитов подписывал не он.

Как все началось?

Ольга и Александр Антипины до 2002 года занимались недвижимостью в Барнауле и поставками ГСМ сельхозпредприятиям. В 2002 году они купили попавший в тяжелую ситуацию госплемзавод "Покровский" и создали на его базе акционерное общество "Изумрудный".

СМИ писали, что позвал их заняться аграрным бизнесом тогдашний глава Краснощековского района Алексей Ююкин.

Покупали падающее

В дальнейшем Антипины покупали как отдельные хозяйства, так и целый бизнес. В деловом сообществе их между собой называли "шакалами сельского хозяйства" — в том смысле, что они приобретают упавшие или падающие хозяйства.

Характерный пример: после того, как Алексей Ююкин, ушедший в бизнес с поста главы района, вместе с сыновьями затеял, а потом провалил крупный сельхозпроект в Курьинском районе, принадлежавшее им хозяйство "Чарышское" в селе Трусово Курьинского района выкупили именно Антипины.

Им достались загубленные коровы из ФРГ, горы невывезенного навоза и большие долги.

Динамичный рост

В 2008 годах "империя" семьи сделала рывок в развитии: площадь земельных угодий увеличилась в четыре раза. Примерно в это же время у предпринимателя Григория Гаврилова они купили целый блок предприятий, включая "Алтайград" (в него входит спичечная фабрика) и группу зерноперерабатывающих предприятий в Бийске и Заринске.

К 2011 году под контролем Антипиных было уже 50 предприятий в 31 городах и районах края, 338 тыс гектаров пашни и 52,3 тыс. голов КРС (в том числе более 20 тыс коров). На "Павловской птицефабрике" содержали 252 тыс. кур-несушек.

Расширение их бизнеса шло настолько быстро, что в бизнес-сообществе курсировали слухи, будто бы реальный собственник — супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина. Ольга Антипина какую-либо связь с ней отрицала.

Управление империей

Управление бизнес-"империей" строилось по принципу отраслевых министерств. За стратегию и финансы отвечала, в основном, Ольга Антипина, за торговое направление, вероятно, ее сестра Ирина Виноградова, переработку Евгений Виноградов, материально-техническое снабжение Александр Виноградов, аграрное направление Николай Хомайко.

Александр Антипин непосредственно руководил работой части предприятий и был председателем совета директоров ассоциации "Изумрудная страна". Но в целом роль каждого из топ-менеджеров до сих пор не понятна. Ясно лишь, что ключевую роль играла Ольга Антипина.

Развивались на кредиты

Антипина утверждала, что успех всего этого бизнеса — в правильно выстроенном взаимодействии между производством, переработкой и торговлей. Под контролем семьи действительно был замкнутый цикл — от поля до прилавка.

Однако после того, как в конце 2011 года "Россельхозбанк" остановил кредитование группы, предприятия начали "сыпаться" — очевидно, без постоянного притока новых кредитов и замкнутый цикл не обеспечивал рост.

Впрочем, Антипина утверждала, что около 75% кредитов, которые они возвращают предприятие, "наследственные", поэтому и требуется перекредитовка. В 2012 году представители "Изумрудной страны" заявили, что имеют кредиты на 19,8 млрд рублей. Для сравнения: в 2011 году кредитный портфель алтайского филиала "Россельхозбанка" составлял около 30 млрд.

Уголовное дело

Уголовное дело управление ФСБ по Алтайскому краю возбудило в 2012 году. До этого головной офис банка провел в филиале "Россельхозбанка" несколько проверок, причем первая нарушений не обнаружила.

Но проверки не прекратились. В мае 2012 года директор филиала Евгений Роговский был все же уволен и арестован вместе со своим замом Константином Гладышевым. В разное время аресту подвергались также Ольга Антипина и Михаил Колесников.

Под домашним арестом находилась Ирина Виноградова — ее дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в 2015 году. Виноградовой дали два года с отсрочкой исполнения приговора на 12 лет — у нее маленькие дети.

Судебный процесс

В суд дело передали в конце 2016 года. Фигуранты обвинялись в злоупотреблении своими управленческими функциями, что повлекло тяжкие последствия для банка, а также в хищении кредитных денежных средств в особо крупном размере.

Судьей по делу был Дмитрий Сургуцкий.