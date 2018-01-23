В Алтайском крае выставили на продажу имущество сразу семи сельхозпредприятий

На предприятии "Инское" (село Орлово Немецкого национального района) внешнее управление ввели в 2013 году - через год после того, как "Россельхозбанк" остановил кредитование предприятий "Изумрудной страны".

Задача ставилась — восстановить платежеспособность. Но, по данным арбитража, в 2015 году оно уже не стало сеять. Корма заготовлены не были. В материалах суда есть сведения, что в 2015 году предприятие продало 233 коров, 269 телок и 90 быков по 50 рублей за килограмм живого веса — их выбраковали в связи с нарушением обмена веществ из-за голодного истощения.

Словом, план внешнего управления провалился. Предприятие признали банкротом и теперь на продажу вставлено все, что еще можно продать.

Имущественный комплекс "Инского" продается за 874 млн рублей. Около 610 млн из этой суммы — цена земельных участков около сел Сычевка и Черновая, самый дорогой из них (310 млн) — всего 114 гектаров, то есть по 272 рубля за квадратный метр. В состав имущества входят также сельхозтехника, складские помещения, мехтоки, гаражи, котельная и др. Торги назначены на 27 февраля.

Стартовая цена имущества сельхозпредприятия "Москва" (Дегтярка, Немецкий район) — 40,5 млн рублей. "Москва" лишилась значительной части техники еще в 2014 году (66 единиц было вывезено представителем "Изумрудной страны", погрузчик сдали на металлолом).

Тем не менее и здесь в конце 2014 года приняли план внешнего управления, который уже в апреле 2015 года признали недействительным. К этому моменту на предприятии уже не было земли, а работало в нем всего восемь человек.

На торги выставили несколько животноводческих зданий — коровники, телятники, гусятники, техника, оборудование, водонапорные башни, большая часть в залоге у банка. Торги назначены на 27 февраля.

Алтайский район

Хозяйство "Россоши" (село Россоши, Алтайский район) продается отдельными лотами. Банкротство "Россоши" могло произойти еще в 2013 году, но в конце этого года оно, как и многие другие члены ассоциация "Изумрудная страна", заключило мировое соглашение с кредиторами до 2032 года.

Налоги предприятие не платило еще с 2013 года. В итоге ФНС подала заявление о банкротстве, и теперь оставшееся имущество сельхозпредприятия тоже выставлено на торги.

Самые дорогие из них лот №15 (конеферма, три коровника, телятник и право аренды участка 6 га) - 128 млн рублей, и №16 (три телятника, коровник и право аренды участка 9 га) 55,5 млн рублей. Торги назначены на 27 февраля.

Советский район

Имущество сельхозпредприятия "Радужный-2" (п. Семилетка, Советский район) продается за 49 млн рублей, торги назначены на 27 февраля. В состав имущества входят здания животноводческого назначения, склады, несколько участков, ремонтные мастерские, весовая, старая техника, оборудование и 10-миллионная дебиторская задолженность трех компаний.

На этом сельхозпредприятии 14 декабря 2015 года тоже было введено внешнее управление, готовилось замещение активов. Однако через несколько месяцев один из кредиторов констатировал: замещение активов здесь невозможно — предприятие, имеющее долг перед кредиторами в 1,3 млрд рублей, не работает с июля 2015 года, работники уволены.

Основные должники хозяйства не в состоянии вернуть ему долги, так как все это предприятия "Изумрудный страны", сами находящиеся в банкротстве.

Курьинский район

За 54,5 млн продается имущество хозяйства "Чарышское", торги состоятся 28 февраля. Оно выставлено на продажу повторно, на прошлогодних торгах стартовая цена была 60 млн. В лот входят здания (склады, кормоцеха, зернохранилища, коровник, телятник и т.п.), парк сельхозтехники, в основном, отечественного производства, доильный зал "карусель" и др.

Имущество колхоза имени Сталина (село Ивановка Курьинского района) продается уже отдельными лотами. Продать его единым лотом — как имущественный комплекс — не удалось. В самый крупный лот, стартовая цена которого 25,5 млн рублей, входят здания скотного двора, конюшни, столовая, гаражи, мастерские в Иванове и Харлово и несколько участков. Часть сельскохозяйственной и прочей техники продается поштучно — например, трактор JOHN DEERE 2006 года выпуска (стартовая цена 5,5 млн).