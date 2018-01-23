В Алтайском крае выставили на продажу имущество сразу семи сельхозпредприятий

18 января на торги выставили имущество семи сельхозпредприятий-банкротов, входивших в "Изумрудную страну". Имущество распродается, потому что план восстановления платежеспособности не был выполнен или же предприятию не удалось исполнить условия мирового соглашения. Между тем, за время, пока такие попытки предпринимались, значительная часть имущества была утеряна или пришла в негодность.
На предприятии "Инское" (село Орлово Немецкого национального района) внешнее управление ввели в 2013 году - через год после того, как "Россельхозбанк" остановил кредитование предприятий "Изумрудной страны".
Задача ставилась — восстановить платежеспособность. Но, по данным арбитража, в 2015 году оно уже не стало сеять. Корма заготовлены не были. В материалах суда есть сведения, что в 2015 году предприятие продало 233 коров, 269 телок и 90 быков по 50 рублей за килограмм живого веса — их выбраковали в связи с нарушением обмена веществ из-за голодного истощения.
Словом, план внешнего управления провалился. Предприятие признали банкротом и теперь на продажу вставлено все, что еще можно продать.
Имущественный комплекс "Инского" продается за 874 млн рублей. Около 610 млн из этой суммы — цена земельных участков около сел Сычевка и Черновая, самый дорогой из них (310 млн) — всего 114 гектаров, то есть по 272 рубля за квадратный метр. В состав имущества входят также сельхозтехника, складские помещения, мехтоки, гаражи, котельная и др. Торги назначены на 27 февраля.
Стартовая цена имущества сельхозпредприятия "Москва" (Дегтярка, Немецкий район) — 40,5 млн рублей. "Москва" лишилась значительной части техники еще в 2014 году (66 единиц было вывезено представителем "Изумрудной страны", погрузчик сдали на металлолом).
Тем не менее и здесь в конце 2014 года приняли план внешнего управления, который уже в апреле 2015 года признали недействительным. К этому моменту на предприятии уже не было земли, а работало в нем всего восемь человек.
На торги выставили несколько животноводческих зданий — коровники, телятники, гусятники, техника, оборудование, водонапорные башни, большая часть в залоге у банка. Торги назначены на 27 февраля.
Алтайский район
Хозяйство "Россоши" (село Россоши, Алтайский район) продается отдельными лотами. Банкротство "Россоши" могло произойти еще в 2013 году, но в конце этого года оно, как и многие другие члены ассоциация "Изумрудная страна", заключило мировое соглашение с кредиторами до 2032 года.
Налоги предприятие не платило еще с 2013 года. В итоге ФНС подала заявление о банкротстве, и теперь оставшееся имущество сельхозпредприятия тоже выставлено на торги.
Самые дорогие из них лот №15 (конеферма, три коровника, телятник и право аренды участка 6 га) - 128 млн рублей, и №16 (три телятника, коровник и право аренды участка 9 га) 55,5 млн рублей. Торги назначены на 27 февраля.
Советский район
Имущество сельхозпредприятия "Радужный-2" (п. Семилетка, Советский район) продается за 49 млн рублей, торги назначены на 27 февраля. В состав имущества входят здания животноводческого назначения, склады, несколько участков, ремонтные мастерские, весовая, старая техника, оборудование и 10-миллионная дебиторская задолженность трех компаний.
На этом сельхозпредприятии 14 декабря 2015 года тоже было введено внешнее управление, готовилось замещение активов. Однако через несколько месяцев один из кредиторов констатировал: замещение активов здесь невозможно — предприятие, имеющее долг перед кредиторами в 1,3 млрд рублей, не работает с июля 2015 года, работники уволены.
Основные должники хозяйства не в состоянии вернуть ему долги, так как все это предприятия "Изумрудный страны", сами находящиеся в банкротстве.
Курьинский район
За 54,5 млн продается имущество хозяйства "Чарышское", торги состоятся 28 февраля. Оно выставлено на продажу повторно, на прошлогодних торгах стартовая цена была 60 млн. В лот входят здания (склады, кормоцеха, зернохранилища, коровник, телятник и т.п.), парк сельхозтехники, в основном, отечественного производства, доильный зал "карусель" и др.
Имущество колхоза имени Сталина (село Ивановка Курьинского района) продается уже отдельными лотами. Продать его единым лотом — как имущественный комплекс — не удалось. В самый крупный лот, стартовая цена которого 25,5 млн рублей, входят здания скотного двора, конюшни, столовая, гаражи, мастерские в Иванове и Харлово и несколько участков. Часть сельскохозяйственной и прочей техники продается поштучно — например, трактор JOHN DEERE 2006 года выпуска (стартовая цена 5,5 млн).
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