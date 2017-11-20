Без окон и дверей: магазин в центре Барнаула оккупировали бомжи и желающие подзаработать

В редакцию altapress.ru на днях обратились жители города Барнаула, возмущенные ситуацией вокруг бывшего магазина "Угринич", располагающегося на пересечении проспекта Красноармейский и улицы Никитина. По их словам, это место давно превратилось в пристанище бомжей. Вокруг здания вечный мусор. Ходить здесь становится страшно, особенно по вечерам. От самого помещения остались одни стены: окна и двери давно выбиты. Торговой витрины, которой одно время закрывали вход внутрь, уже нет. Теперь здесь настоящий проходной двор.
В начале августа altapress.ru уже рассказывал об истории "магазина-бомжа" "Угринич". По сравнению с нынешним состоянием, тогда помещение выглядело более-менее прилично: центральные двери были на месте, как и окна. С боку в магазин было не зайти: все было на замке. Внутри, конечно, был полный хаос. Но среди него можно было отыскать напоминания о былой торговле: еще стояли стеллажи, барная пивная стойка, витрина.
За три прошедших месяца от "Угринича" совсем ничего не осталось. 20 ноября корреспонденты altapress.ru смогли в этом убедиться. Двери полостью выбиты, внутри нет ничего кроме обрывков подвесных потолков и частей вентиляции. В подсобном помещении на первом этаже на полу разбросан никому не нужный хлам. Этажом выше, где когда-то размещалось кафе, — масса жженых бухгалтерских документов. Похоже, что от них спешно пытались избавиться.
Здесь же, как выяснилось, обитает бомж Коля. Парень рассказал, что живет в магазине уже третий день, полиция его не тревожит. Взамен он клятвенно пообещал не трогать вышку мобильной связи на крыше. Все остальное помещение — в его распоряжении.
На первом этаже "Угринича" корреспонденты altapress.ru наткнулись еще на одних гостей. Два парня спросили у нас, кто здесь хозяин. Оказалось, что они не против ему помочь и разобрать оставшееся имущество — за небольшие деньги.
Кому на самом деле сейчас принадлежит здание, это главный вопрос. В свое время магазин входил в структуру холдинга торгового дома "Изумрудная страна". С сентября 2016 года компания находится в стадии банкротства. Определением Арбитражного суда Алтайского края от 16 августа 2017 года в отношении должника введена процедура внешнего управления на 12 месяцев.
Из документов Арбитражного суда Алтайского края:
По данным бухгалтерского баланса по состоянию на 01.07.2016 у должника имеются: основные средства на сумму 31,1 млн рублей, дебиторская - на 32,2 млн рублей, кредиторская задолженность на 5,9 млрд рублей, задолженность по обязательным платежам в размере 3,7 млн рублей. У должника открыты два счета в АО "Россельхозбанке", в отношении должника возбуждено 118 исполнительных производств.
Как уже сообщалось ранее, здание бывшего магазина "Угринич" на проспекте Красноармейском и земля под ним в залоге у "Россельхозбанка". В региональном офисе "РСХБ" altapress.ru сообщили, что ситуация находится на контроле временного управляющего. На этой неделе планируется заколотить окна и двери, а также установить здесь охрану.
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