Без окон и дверей: магазин в центре Барнаула оккупировали бомжи и желающие подзаработать

Бывший магазин "Угринич" давно стал пристанищем бомжей . Фото из архива редакции. Бывший магазин "Угринич" давно стал пристанищем бомжей . Фото из архива редакции. Бывший магазин "Угринич" давно стал пристанищем бомжей . Фото из архива редакции. Бывший магазин "Угринич" давно стал пристанищем бомжей . Фото из архива редакции. Бывший магазин "Угринич" давно стал пристанищем бомжей . Фото из архива редакции. Бывший магазин "Угринич" давно стал пристанищем бомжей . Фото из архива редакции. Бывший магазин "Угринич" давно стал пристанищем бомжей . Фото из архива редакции. Бывший магазин "Угринич" давно стал пристанищем бомжей . Фото из архива редакции. Бывший магазин "Угринич" давно стал пристанищем бомжей . Фото из архива редакции. Бывший магазин "Угринич" давно стал пристанищем бомжей . Фото из архива редакции. Бывший магазин "Угринич" давно стал пристанищем бомжей . Фото из архива редакции. Бывший магазин "Угринич" давно стал пристанищем бомжей . Фото из архива редакции. Бывший магазин "Угринич" давно стал пристанищем бомжей . Фото из архива редакции. Бывший магазин "Угринич" давно стал пристанищем бомжей . Фото из архива редакции. Бывший магазин "Угринич" давно стал пристанищем бомжей . Фото из архива редакции. Бывший магазин "Угринич" давно стал пристанищем бомжей . Фото из архива редакции. Бывший магазин "Угринич" давно стал пристанищем бомжей . Фото из архива редакции.

В начале августа altapress.ru уже рассказывал об истории "магазина-бомжа" "Угринич". По сравнению с нынешним состоянием, тогда помещение выглядело более-менее прилично: центральные двери были на месте, как и окна. С боку в магазин было не зайти: все было на замке. Внутри, конечно, был полный хаос. Но среди него можно было отыскать напоминания о былой торговле: еще стояли стеллажи, барная пивная стойка, витрина.

За три прошедших месяца от "Угринича" совсем ничего не осталось. 20 ноября корреспонденты altapress.ru смогли в этом убедиться. Двери полостью выбиты, внутри нет ничего кроме обрывков подвесных потолков и частей вентиляции. В подсобном помещении на первом этаже на полу разбросан никому не нужный хлам. Этажом выше, где когда-то размещалось кафе, — масса жженых бухгалтерских документов. Похоже, что от них спешно пытались избавиться.

Здесь же, как выяснилось, обитает бомж Коля. Парень рассказал, что живет в магазине уже третий день, полиция его не тревожит. Взамен он клятвенно пообещал не трогать вышку мобильной связи на крыше. Все остальное помещение — в его распоряжении.

На первом этаже "Угринича" корреспонденты altapress.ru наткнулись еще на одних гостей. Два парня спросили у нас, кто здесь хозяин. Оказалось, что они не против ему помочь и разобрать оставшееся имущество — за небольшие деньги.

Кому на самом деле сейчас принадлежит здание, это главный вопрос. В свое время магазин входил в структуру холдинга торгового дома "Изумрудная страна". С сентября 2016 года компания находится в стадии банкротства. Определением Арбитражного суда Алтайского края от 16 августа 2017 года в отношении должника введена процедура внешнего управления на 12 месяцев.

Из документов Арбитражного суда Алтайского края:

По данным бухгалтерского баланса по состоянию на 01.07.2016 у должника имеются: основные средства на сумму 31,1 млн рублей, дебиторская - на 32,2 млн рублей, кредиторская задолженность на 5,9 млрд рублей, задолженность по обязательным платежам в размере 3,7 млн рублей. У должника открыты два счета в АО "Россельхозбанке", в отношении должника возбуждено 118 исполнительных производств.

Как уже сообщалось ранее, здание бывшего магазина "Угринич" на проспекте Красноармейском и земля под ним в залоге у "Россельхозбанка". В региональном офисе "РСХБ" altapress.ru сообщили, что ситуация находится на контроле временного управляющего. На этой неделе планируется заколотить окна и двери, а также установить здесь охрану.