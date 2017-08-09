Кладбище лыж и магазин-бомж. В Барнауле разграбляют наследство "Изумрудной страны"

В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле грабят бывшую собственность "Изумрудной страны" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Вход полностью разбомблен, вокруг мусор, внутри все развалено. Очевидно, что бывшие собственники "Угринича" — обанкротившийся холдинг "Изумрудная страна" — вынесли отсюда все, что смогли, оставив само помещение на растерзание мародеров. Примерно в таком же удручающем состоянии находится еще один объект - лыжная база на улице Кутузова. Восемь лет она находилась в руках "изумрудников". Теперь от нее практически ничего не осталось. В этом смогли убедится корреспонденты altapress.ru, побывав на месте.

"Мое любимое чудо"

Проникнуть в магазин "Угчинич" сейчас не составляет особого труда: дверь полностью выставлена. Секунда и вот мы уже внутри. Стоит сделать пару шагов и сразу чувствуется треск стекла под ногами. Оно здесь везде. Кроме выбитой двери, у магазина пару месяцев назад выбили окна. Со стеклянными витринами, которые видимо выносили наспех, тоже сильно не церемонились. Куски их видны то тут, то там. Из того, что хоть как-то напоминало о былой торговли видно лишь барную стойку с разбросанными "ручками" для пивных бутылок, стеллаж от молочки с ценниками и витрина, на которой красуется цветастая надпись "Мое любимое чудо". Сейчас она смотрится больше как издевательство.

Потолок магазина вырван с корнем. Очевидно, что собственники старались унести с собой все, вплоть до подвесных плит. Массивную вентиляцию полностью демонтировать не удалось, она висит кусками. В некоторых местах заметно - все держится "на соплях".

Пол торгового зала залит водой, которая хлещет из трубы в углу. Там, где потоки воды перемешались с остатками утеплителя, образовалась вонючая жижа выше щиколоток. Пройти в этих местах можно только в сапогах.

В подсобных помещения та же картина. На полу разбитая мебель, остатки оборудования, бумаги. Судя по ним, ТД "Угринич" еще в 2016 году принимал товар. Сегодня компания находится в стадии банкротства. Только перед "Россельхозбанком" долг "Угринича" превышает 590 млн рублей. По данным Арбитражного суда Алтайского края, здание магазина и земля под ним находится в залоге у банка.

База "Ха-ха"

На улице Кутузова, в стороне от дороги есть еще один предмет разграбления бывшей "Изумрудной страны". Лыжная база, известная барнаульцам как "Мотор", сейчас больше похоже на поле для пейнтбола. У трехэтажного здания практически полностью раскурочены все окна. Видно, что на первом этаже они были пластиковые. Их вырвали с "мясом". На этажах выше все еще стоят "деревяшки", стекла в них разбиты.

Внутри здания все как после бомбежки. Остатки мебели, сантехника в уборных разбиты, также как и зеркала. Судя по надписям "Ха-ха" и "Вася дурак", здесь орудовали подростки. В соседнем просторном помещении с вывеской "Выдача инвентаря" настоящее кладбище лыж. Здесь они разбросаны повсюду, старые, потертые и никому не нужные. Как и замшелые лыжные ботинки, покрывшиеся толстым слоем пыли. Они теперь как напоминание того, что когда-то здесь кипела спортивная жизнь.

Поднимаемся вверх на второй этаж, судя по всему здесь располагались гостиничные номера. Лестница вся усыпала пером от подушек и наполнителем матрасов. Видимо, их выносили поспешно и не очень аккуратно. Двери в номерах все выбиты. Кое-где они еще висят на петлях, где-то раскуроченные валяются прямо на полу. Мебели практически нет. Только в одном номере одиноко стоит старенький кожаный диван с порезанной обивкой.

В коридоре пустота. Теперь здесь гуляет только ветер и трепет разбросанную повсюду видеопленку. "Дикий West", "Отряд возмездия" и другие экшены на кассетах уже не представляют никакой ценности.

Как стало известно altapress.ru, до последнего времени этот объект эксплуатировал торговый дом "Дружина", учредителем которой являлась холдинговая компания "Изумрудная страна" и лично Ирина Виноградова, родная сестра основательницы агрохолдинга Ольги Антининой. В руках "изумрудных деятелей" объект пробыл восемь лет. До этого момента им владел "Алтайский моторный завод", теперь не имеющий к нему никакого отношения.

В июне этого года ТД "Дружина" официально прекратило свою деятельность. Как рассказывают местные жители, примерно в это же время и началось разграбление лыжной базы. Функционировать она прекратила годом ранее.

Справка

Ассоциация "Изумрудная страна" объединяла в 31 районе Алтайского края больше 150 хозяйств и предприятий с 330 тыс га. Кроме этого у холдинга имелись активы в пищевой переработке, общепите, торговле продуктами питания и гостиничном бизнесе, в том числе в Краснодарском крае. В 2012 году холдинг не смог обслуживать выросший до 20 млрд руб. долговой портфель, а его основательницу Ольгу Антипину, ряд топ-менеджеров и руководителя местного отделения "Россельхозбанка" начала преследовать ФСБ.