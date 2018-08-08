На Алтае запускают ультрасовременную мельницу за 500 млн рублей

«Табунский элеватор», входящий в состав объединения зерноперерабатывающих предприятий «Грана», достраивает крупный мельничный комплекс производительностью 400 тонн в сутки. Сейчас на объекте идут монтажные работы.

После запуска новой мельницы "Табунский элеватор" увеличит мощности по выпуску муки в два раза

По словам Татьяны Зелениной, врио начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, пуск и наладка мельницы планируется в начале октября 2018 года.

Как ранее сообщала пресс-служба компании, новый производственный комплекс стоимостью более 500 млн рублей дополнит существующую инфраструктуру предприятия, состоящую из элеватора, двух мельниц, крупоцеха, комбикормового завода, пекарни и кондитерского цеха. Мельница займет шестиэтажное отдельно стоящее здание общей площадью 4,7 тыс квадратных метров.

На предприятии дополнительно установлена новая современная автоматическая линия фасовки муки в бумажные пакеты, построен вместительный эргономичный склад площадью 1 тыс квадратных метров.

С запуском нового структурного подразделения на зерноперерабатывающем предприятии дополнительно создадут не менее 15 рабочих мест. Общая численность сотрудников превысит 410 человек.