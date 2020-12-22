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Экономика

На антиковидную поддержку населения и малого бизнеса в США потратят $900 млрд

В США приняли пакет стимулирования экономики в размере 900 млрд долларов на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Флаг США.
Флаг США.
СС0

Пакет стимуляционных мер приняли вместе с бюджетом Штатов на 2021 год.

«Пакет помощи включает пособия по безработице, выплаты физическим лицам по 600 долларов на каждого взрослого и ребенка, а также вливания в различные сферы экономики, в том числе образование и малый бизнес», — отмечает агентство

Объем документа превышает 5 тыс. страниц. Поэтому его принятие затянулось — многие конгрессмены не смогли своевременно ознакомиться с содержанием.

Ранее сообщали. что россияне не смогли обанкротиться через МФЦ, потому что мера поддержки государства оказалась фикцией.

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