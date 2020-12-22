На антиковидную поддержку населения и малого бизнеса в США потратят $900 млрд

Пакет стимуляционных мер приняли вместе с бюджетом Штатов на 2021 год.
«Пакет помощи включает пособия по безработице, выплаты физическим лицам по 600 долларов на каждого взрослого и ребенка, а также вливания в различные сферы экономики, в том числе образование и малый бизнес», — отмечает агентство
Объем документа превышает 5 тыс. страниц. Поэтому его принятие затянулось — многие конгрессмены не смогли своевременно ознакомиться с содержанием.
Ранее сообщали. что россияне не смогли обанкротиться через МФЦ, потому что мера поддержки государства оказалась фикцией.