На борьбу с коронавирусом Алтайский край получил больше денег, чем на борьбу с бедностью

Алтайский край получил из резервного фонда правительства на борьбу с коронавирусом уже более 9,07 млрд рублей. Такая цифра прозвучала 17 июня на встрече губернатора Виктора Томенко и руководителя управления Федерального казначейства Валентины Костиной.

Это почти в два раза больше, чем получил Алтайский край от премьер-министра Михаила Мишустина на борьбу с бедностью. Напомним, на эти цели краю выделили 5 млрд рублей.

Впрочем, миллиардные суммы выглядят красиво только в абсолютном значении. Если условно разделить их на население края (2,3 млн человек), то получается, что на борьбу с коронавирусом выделено из Москвы всего лишь около 3900 рублей на одного жителя региона, а на борьбу с бедностью — 2 173 рубля на каждого жителя.

Коронавирусные деньги в примерно равной пропорции делятся на средства, которые потрачены непосредственно на борьбу с пандемией, и которые пойдут на оказание социальной поддержки гражданам.

Валентина Костина отметила, что все социальные платежи находятся на особом контроле в УФК.