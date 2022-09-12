На что не нужно соглашаться пенсионерам при увольнении, рассказала эксперт

Однако не стоит соглашаться, если пенсионеру предлагают перейти на срочный трудовой договор, предупредила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
Часто работодатели переводят пенсионеров на срочный трудовой договор. Он прекращает свое действие в указанный срок. Впоследствии — если работодатель не нуждается в этом сотруднике — договор можно не продлевать. Соответственно, выходные пособия не предусмотрены.
Ранее экономист назвал хитрость, позволяющую увеличить пенсию работающим пенсионерам.