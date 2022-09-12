12 сентября
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Экономика

На что не нужно соглашаться пенсионерам при увольнении, рассказала эксперт

Если работник увольняется в связи с выходом на пенсию, ему можно не отрабатывать обязательные дни, пишет «Прайм».

Пенсионное удостоверение. Деньги.
Пенсионное удостоверение. Деньги.
СС0.

Однако не стоит соглашаться, если пенсионеру предлагают перейти на срочный трудовой договор, предупредила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Часто работодатели переводят пенсионеров на срочный трудовой договор. Он прекращает свое действие в указанный срок. Впоследствии — если работодатель не нуждается в этом сотруднике — договор можно не продлевать. Соответственно, выходные пособия не предусмотрены.

Ранее экономист назвал хитрость, позволяющую увеличить пенсию работающим пенсионерам.

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