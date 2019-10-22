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Экономика

На фоне обнищания населения в России резко выросло количество долларовых миллиардеров

Долларовых миллиардеров в России могло стать больше из-за роста активов и открытия офшорных счетов, заявил директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг, комментируя ura.ru результаты исследования швейцарского банка Credit Suisse.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

«Я думаю, что активы растут, опять же, высокие цены на топливное сырье. Может быть, они обнаружили активы, ранее не показываемые. В связи с открытием офшорных счетов может быть более тщательное выявление бенефициара. Сейчас это большой тренд», — предположил Гринберг.

По состоянию на середину 2019 года количество долларовых миллиардеров в РФ составило 110 человек, в то время как год назад было 74 человека. Миллионеров в стране также стало больше на 43%, пишет RT.

Недавно российского миллиардера, бывшего депутата Мосгордумы Андрея Ковалева ужаснул размер пенсий россиян. Бизнесмен удивился, когда узнал, что некоторые люди получают 8,5 тыс. рублей.

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