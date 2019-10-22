На фоне обнищания населения в России резко выросло количество долларовых миллиардеров

«Я думаю, что активы растут, опять же, высокие цены на топливное сырье. Может быть, они обнаружили активы, ранее не показываемые. В связи с открытием офшорных счетов может быть более тщательное выявление бенефициара. Сейчас это большой тренд», — предположил Гринберг.