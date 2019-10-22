На фоне обнищания населения в России резко выросло количество долларовых миллиардеров

«Я думаю, что активы растут, опять же, высокие цены на топливное сырье. Может быть, они обнаружили активы, ранее не показываемые. В связи с открытием офшорных счетов может быть более тщательное выявление бенефициара. Сейчас это большой тренд», — предположил Гринберг.
По состоянию на середину 2019 года количество долларовых миллиардеров в РФ составило 110 человек, в то время как год назад было 74 человека. Миллионеров в стране также стало больше на 43%, пишет RT.
Недавно российского миллиардера, бывшего депутата Мосгордумы Андрея Ковалева ужаснул размер пенсий россиян. Бизнесмен удивился, когда узнал, что некоторые люди получают 8,5 тыс. рублей.