На фоне судебных тяжб с «Алтайлесом» тандем Томенко-Романенко поздравил отрасль с праздником

Можно было бы пройти мимо этого официального сообщения, если бы не текст поздравления.
В нем отмечаются технологические достижения предприятий леспрома за последние годы, хотя при этом никак не упоминается холдинг «Алтай-лес». Именно с ним и его дочерними предприятиями в настоящее время активно судится Минприроды Алтайского края.
В тексте поздравления первых лиц края подчеркивается, что почти вся древесина, заготовленная на территории края, перерабатывается сегодня с применением методов безотходного производства. «На открытие новых мощностей деревообрабатывающими предприятиями за последние 10 лет направлено более 11 миллиардов рублей», — подчеркивается в телеграмме.
Очевидно, что в эти показатели «безотходности и инвестиционной привлекательности» входит и Павловский ДОК — крупнейший проект холдинга «Алтай-лес», который был реализован осенью прошлого года. ОБъем инвестиий в новое производство составил около 5 млрд рублей.
В последнее время Минприроды Алтайского края активно препятствует реализации приоритетного инвестпроекта. Чиновники подали иски по 14 договорам аренды лесных участков. Суды приняли решения по 11 из них — аренда прекращена.
«Все эти договора аренды охватывают примерно треть площадей, где „Алтайлес“ заготавливал древесину, а именно более 0,6 млн гектаров», — сообщил в интервью Иван Ключников, генеральный директор ходинга.