На границе с Алтайским краем построят самый крупный за Уралом сырзавод

Россельхозбанк профинансирует строительство крупного молочного завода компании «ЭкоНива» в селе Пайвино Новосибирской области. Объект должен стать центром аграрного кластера, в который войдет и животноводческий комплекс на Алтае, активное строительство которого начнется осенью 2019 года.

Мощности предприятия позволят перерабатывать до 1150 тонн молока в сутки. По информации пресс-службы Россельхозбанка, сумма инвестиций в строительство молочного завод составит без малого 19 млрд рублей.

Основным вырабатываемым продуктом станет сыр. Кроме того выпускать здесь будут творог, различную кисломолочную продукцию, например, кефир, йогурт, а также молоко и специальную сыворотку для производства детского питания.

В Барнауле проходит профессиональная дегустация сыра Дмитрий Лямзин

Ранее Сергей Ляхов, региональный директор по Сибири «ЭкоНивы АПК холдинг», рассказывал altapress.ru, что в 2018 году инвесторы выбрали площадку под будущее строительство, провели земельные работы, залили фундаменты, начали установку железобетонных конструкций.

Что происходит с комплексом на Алтае?

В феврале 2019 году основатель холдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр высказался относительно животноводческого комплекса на Алтае.