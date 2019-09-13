На «Иткульский спиртзавод» начали завозить сырье для возобновления производства

Как рассказывают работники, завозить пшеницу начали 10 сентября. 600 тонн пшеницы должно хватить на неделю работы спиртового цеха. Имевшийся на заводе спирт, выработанный ранее, уже перевезли в водочное отделение.
Ранее источники altapress.ru, сообщали, что запустить выпуск продукции на «Иткуле» планируется на месяц. Дальнейшая судьба завода, находящегося в стадии банкротства, пока не известна. Кредиторы завода массово подают иски в арбитраж с многомиллионными претензиями.
Самый большой долг у алтайского предприятия перед Сбербанком — 511 млн рублей.
Предстоящий запуск завода и его дальнейшую судьбу в краевом управлении пищевой промышленности пока не комментируют.