На «капремонт Алтайского края» потратят более 12 млрд рублей в 2021 году

В Алтайском крае более 12 млрд рублей направят на финансирование мероприятий капитального характера, сообщает правительство региона.

Речь идет о финансировании краевой адресной инвестиционной программы и мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов государственной и муниципальной собственности.

Общий объем краевых средств на указанные цели в 2021 году составит 8,054 млрд рублей — на 37% больше уровня 2020 года.

Как отмечают власти, финансирование увеличили на 2,154 млрд рублей по решению губернатора Виктора Томенко.

«По отрасли „Образование“ финансирование увеличено на 1,039 млрд рублей, „Здравоохранение“ — на 412 миллионов, „Культура“ — на 251 миллион, „Физическая культура и спорт“ — на 312 миллионов», — рассказали в правительстве, подчеркнув, что указали лишь часть отраслей.

Деньги направят на запланированные мероприятия — в связи с уточнением их стоимости.

Также финансы получат мероприятия и объекты, которые не завершили в 2020 году, и новые цели, включая разработку проектной документации.

«С учетом средств федерального и краевого бюджетов расходы инвестиционного характера в 2021 году вместе с мероприятиями по капитальному ремонту и газификацией составят более 12 млрд рублей», — разъяснили власти.

Ранее региональное правительство подкорректировало стратегическую миссию Алтайского края.