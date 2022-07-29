На крупный алтайский завод, изъятый у акционеров в пользу государства, приехал новый директор-варяг

После изъятия акций «Кучуксульфата» и передачи их государству на это крупнейшее алтайское предприятие прибыл недавно назначенный генеральный директор. Событие это вполне ожидаемое, неожиданна сама фигура нового топ-менеджера: опыт руководства предприятиями у него есть, но не очень успешный. Рулить ему предстоит компанией с многомиллиардной выручкой, оказавшейся в трудной ситуации из-за проблем с экспортом .

Почему на «Кучуксульфате» сменили власть?

Напомним, 100% акций «Кучуксульфата», принадлежавших одному юридическому лицу и 36 физическим, были изъяты по решению суда и переданы федеральному ведомству — Росимуществу.

Решение вступило в силу в начале июня — после того, как апелляция утвердила вердикт краевого арбитража. А с 21 июля новый собственник сменил власть на заводе, назначив генеральным директором «Кучуксульфата» Павла Крючкова. Информация об этом опубликована в едином госреестре юрлиц.

28 июля он прибыл на завод, в поселок Степное озеро Благовещенского района, начал знакомиться с управлением и назначил совещание, сообщили на предприятии. С прежним гендиректором Дмитрием Горюновым контракт расторгнут.

«Кучуксульфат». www.kuchuk.ru

Что известно о новом директоре?

Судя по сообщению сайта Росимущества, отбором кандидатов для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ с госучастием занимается специальная комиссия ведомства. Очевидно, Павел Крючков — из тех, кто прошел отбор.

Со своей стороны, altapress.ru тоже выяснил его послужной список. По данным госреестра, у Крючкова ИНН Воронежской области. По сообщению местного сайта, он окончил Воронежский государственный технический университет в 1996 году, после чего пришел работать на Латненский завод огнеупоров.

В момент интервью воронежской прессе — в 2011 году — он был руководителем концерна «Росогнеупоры». Но, по данным госреестра юрлиц, это предприятие — в стадии ликвидации.

Сегодня же он руководит двумя действующими предприятиями Воронежской области, но некрупными. Первое — аграрная компания «Студеновское поле» — правда, официально в нем числится всего один сотрудник (видимо, сам Крючков), сообщает портал ФНС «Прозрачный бизнес».

«Кучуксульфат». www.kuchuk.ru

Второе — «ТБС» («Твердые бинарные системы»), основной вид деятельности которого — производство абразивных изделий. Сведения о численности работников «ТБС» портал не приводит — зато упомянуто, что это микропредприятие. Уставный капитал обеих фирм — 10 тыс. рублей.

Известно также, что Крючков был трижды зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, но деятельность всех трех ИП прекращена.

Для сравнения: «уставник» «Кучуксульфата» — 211 млн рублей, численность персонала на 1 января — 1247 человек, чистая прибыль в 2021 году превысила 1,1 млрд рублей. В течение многих лет завод входил в десятку крупнейших налогоплательщиков региона.

При этом, как ранее сообщал altapress.ru, производство сульфата натрия на «Кучуксульфате» сократилось на 50% из-за проблем с экспортом, ситуация сложная.

Крючков дважды баллотировался в Совет народных депутатов Семилукского района Воронежской области, один раз был избран, согласно данным «Энциклопедии кандидатов». Согласно этому же ресурсу, он родился в августе 1974 года.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Что с судебным делом?

Напомним также, что иск об изъятии акций подавала Генпрокуратура, считавшая, что 30 лет назад, при приватизации Кучукского сульфатного завода, имели место нарушения.

Комментируя решения суда, удовлетворившего требования Генпрокуратуры, акционеры сообщили, что считают себя добросовестными владельцами, а вердикт суда — это откровенная конфискация законного имущества.

Акционеры не раз подчеркивали, что купили акции не в момент приватизации, а несколько лет спустя на вторичном рынке. После этого они инвестировали в развитие завода миллиарды рублей, удвоив его мощность.

При этом каких-либо компенсаций акционерам решение суда не предусматривает.

По данным арбитража, акционеры подали кассационную жалобу. В суде они требуют признать их право собственности на акции «Кучуксульфата» в порядке приобретательной давности. Рассмотрение жалобы назначено на 15 сентября.