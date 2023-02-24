На Курильских островах создадут особую экономическую зону

Министерство финансов РФ подготовило законодательные поправки, которыми предлагается создать ОЭЗ на Курильских островах. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в официальном Telegram-канале.

Как сообщают в Минфине, Особую экономическую зону планируют создать на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области. ОЭЗ будет функционировать до 31 декабря 2046 года.

Участник особой экономической зоны сможет получить право на освобождение от налога на прибыль, а также льготы по таможенному оформлению товаров и применению процедуры свободной таможенной зоны.

В ведомстве подчеркнули, что для участника ОЭЗ на Курильских островах будут действовать таможенные упрощения, которые работают в территориальной ОЭЗ в Магадане.

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