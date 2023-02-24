На Курильских островах создадут особую экономическую зону

Как сообщают в Минфине, Особую экономическую зону планируют создать на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области. ОЭЗ будет функционировать до 31 декабря 2046 года.
Участник особой экономической зоны сможет получить право на освобождение от налога на прибыль, а также льготы по таможенному оформлению товаров и применению процедуры свободной таможенной зоны.
В ведомстве подчеркнули, что для участника ОЭЗ на Курильских островах будут действовать таможенные упрощения, которые работают в территориальной ОЭЗ в Магадане.
Ранее жителям Алтайского края сократили нормы предоставления льготной деловой древесины.