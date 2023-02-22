22 февраля
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Экономика

Жителям Алтайского края сократили нормы предоставления льготной деловой древесины

В Алтайском крае снизятся нормы древесины, которая предоставляется для строительства дома и ремонта. Соответствующие поправки в региональный закон приняли депутаты Алтайского Заксобрания.

Лес. Использование древесины.
Лес. Использование древесины.
Pixabay.com

На 17-й сессии АКЗС депутаты утвердили поправки в закон, которые снизят нормы предоставления деловой древесины для собственных нужд.

По старым нормативам граждане могли получить до 100 куб. метров для строительство жилого дома, а также еще 25 куб. метров — для его ремонта.

Теперь для строительства дома граждане смогут получить до 70 куб. метров, а для ремонта — 15 куб. метров.

Поправки внесены постоянным комитетом Алтайского краевого Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и экологии. По задумке авторов законопроекта, обновленные нормативы вполне достаточны для достижения поставленных целей. Так, по расчетам 70 куб. метров древесины хватит для строительства дома площадью 124 кв. метров, и еще хватит на «мансарду, сарайку и будку для собаки.»

Лес. Использование древесины.
Лес. Использование древесины.
Pixabay.com

Кроме того, авторы считают, что нововведения позволят снизить очереди в регионе на получение древесины.

За принятие законопроекта проголосовало 40 депутатов, против — 22. Воздержавшихся не было.

Ранее в Алтайавтодоре строительство транспортной развязки за 2,9 млрд рублей обсудили на совещании.

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