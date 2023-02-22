Жителям Алтайского края сократили нормы предоставления льготной деловой древесины

На 17-й сессии АКЗС депутаты утвердили поправки в закон, которые снизят нормы предоставления деловой древесины для собственных нужд.
По старым нормативам граждане могли получить до 100 куб. метров для строительство жилого дома, а также еще 25 куб. метров — для его ремонта.
Теперь для строительства дома граждане смогут получить до 70 куб. метров, а для ремонта — 15 куб. метров.
Поправки внесены постоянным комитетом Алтайского краевого Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и экологии. По задумке авторов законопроекта, обновленные нормативы вполне достаточны для достижения поставленных целей. Так, по расчетам 70 куб. метров древесины хватит для строительства дома площадью 124 кв. метров, и еще хватит на «мансарду, сарайку и будку для собаки.»
Кроме того, авторы считают, что нововведения позволят снизить очереди в регионе на получение древесины.
За принятие законопроекта проголосовало 40 депутатов, против — 22. Воздержавшихся не было.
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