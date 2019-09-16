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Экономика

На обанкротившемся «Алтаймясопроме» наконец запускают комбикормовый завод

Компания «Митпром», которая является арендатором мощностей крупнейшего в регионе свинокомплекса «Алтаймясопром», запускает первую линию комбикормового производства. Об этом altapress.ru сообщил глава администрации Тальменского района Сергей Самсоненко.

Запуск первой очереди свинокомплекса "Алтаймясопром". 24 августа 2011 года.
Запуск первой очереди свинокомплекса "Алтаймясопром". 24 августа 2011 года.
altapress.ru

По его словам, с запуском нового производства предприятие полностью закроет свою потребность в кормах.

Объект начали строить еще шесть лет назад, однако прежнее руководство запустить его так и не смогло, сославшись на нехватку средств.

Известно, что на комбикормовом заводе имеются две автономные линии производительностью 12 и 15 тонн гранулированной продукции в час. Общий их объем производства составляет 540 тонн продукции в сутки.

Также в районной администрации сообщили, что с приходом нового арендатора поголовье свиней на «Алтаймясопроме» увеличилось на 20%.

Сергей Самсоненко,
глава администрации Тальменского района:

На моей практике такое впервые, когда конкурсный управляющий не развалил окончательно предприятие, а сумел его сохранить. Для «Алтаймясопрома» была подобрана грамотная команда, которая получила действующие мощности в аренду. Теперь в планах арендатора увеличить объемы убоя скота и наладить переработку.

Запуск первой очереди свинокомплекса &quot;Алтаймясопром&quot;. 24 августа 2011 года.
Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года.
altapress.ru

По данным ЕГРЮЛ, «Митпром» зарегистрирован 27 апреля 2018 года в п. Среднесибирском Тальменского района на той же ул. Юбилейная, что и сам «Алтаймясопром». Единственным учредителем компании является Геннадий Никульшин. За день до регистрации фирмы в Тальменке, он сделал то же самое в Москве.

Другого бизнеса у Никульшина нет.

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