На обанкротившемся «Алтаймясопроме» наконец запускают комбикормовый завод

Компания «Митпром», которая является арендатором мощностей крупнейшего в регионе свинокомплекса «Алтаймясопром», запускает первую линию комбикормового производства. Об этом altapress.ru сообщил глава администрации Тальменского района Сергей Самсоненко.

По его словам, с запуском нового производства предприятие полностью закроет свою потребность в кормах.

Объект начали строить еще шесть лет назад, однако прежнее руководство запустить его так и не смогло, сославшись на нехватку средств.

Известно, что на комбикормовом заводе имеются две автономные линии производительностью 12 и 15 тонн гранулированной продукции в час. Общий их объем производства составляет 540 тонн продукции в сутки.

Также в районной администрации сообщили, что с приходом нового арендатора поголовье свиней на «Алтаймясопроме» увеличилось на 20%.

Сергей Самсоненко,

глава администрации Тальменского района:

На моей практике такое впервые, когда конкурсный управляющий не развалил окончательно предприятие, а сумел его сохранить. Для «Алтаймясопрома» была подобрана грамотная команда, которая получила действующие мощности в аренду. Теперь в планах арендатора увеличить объемы убоя скота и наладить переработку.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. altapress.ru

По данным ЕГРЮЛ, «Митпром» зарегистрирован 27 апреля 2018 года в п. Среднесибирском Тальменского района на той же ул. Юбилейная, что и сам «Алтаймясопром». Единственным учредителем компании является Геннадий Никульшин. За день до регистрации фирмы в Тальменке, он сделал то же самое в Москве.

Другого бизнеса у Никульшина нет.