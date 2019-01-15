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Экономика
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На перевооружение военных в 2019 году потратят около триллиона рублей

Около 1 триллиона рублей планируют потратить в 2019 году на закупку новейшего оружия и техники для Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

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По его словам, на реализацию госзаказа в части оснащения Вооруженных Сил в текущем году предусмотрено более 1,44 триллиона рублей.

«Почти 71% этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов с тем, чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%", — сказал Сергей Шойгу на селекторном совещании.

При этом министр обороны отметил, что необходим «жесткий контроль за эффективным расходованием бюджетных средств» со стороны «руководителей всех уровней».

Ранее altapress.ru писал, что 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии прибыли в Россию из Лаоса, где до недавнего времени они стояли на вооружении. О возвращении образцов легендарных советских танков с руководством Лаоса договорился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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